Откуда взялась КНР: невероятная история успеха, жестоких экспериментов и общественного противостояния

Июль 1921 года. Около десятка идеалистов собираются в Шанхае, чтобы организовать только что созданную партию, насчитывающую десятки человек. Французская полиция проводит обыск в их квартире, поэтому съезд переносят на прогулочный катер — подальше от посторонних глаз. Спустя три десятилетия эта же партия управляет страной с населением в полмиллиарда человек. А через сто лет — Китай уже является одним из геополитических полюсов. Но между основанием и успехом пролегли десятилетия гражданской войны, в перипетиях которой разбирался "Фокус".

Когда семьдесят лет назад коммунисты пришли к власти в Китае, в Кремле эту страну рассматривали скорее как гигантскую базу сырья и человеческих ресурсов, но ни в коем случае не видели в ней будущего сюзерена. А началась эта история с нескольких десятков членов в далеком 1921 году. Революционный Китай представлял собой настоящую разруху — в провинциях заправляли мятежные военачальники, а ключевые города контролировали "великие державы", которые их фактически колонизировали. Эпизод именно с французской полицией, о котором упоминалось выше, — показателен.

Неестественная связь и её последствия

Власть в стране пыталась удержать националистическая партия Гоминьдан, в ряды которой по указанию Кремля влилась вновь образованная Коммунистическая партия Китая (КПК). Большинство населения составляли малограмотные крестьяне. На фоне насквозь коррумпированного и крайне некомпетентного бюрократического аппарата и тотального общественного неравенства такое положение дел создавало идеальную почву для развития коммунистической идеологии. Недавняя революция в соседней с Китаем Российской империи была не просто фактическим подтверждением этого тезиса, а готовым алгоритмом, практической инструкцией к действиям. Поэтому неудивительно, что коммунисты очень быстро перехватили инициативу и приобретали всё большее влияние в Гоминьдане.

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Сам факт объединения коммунистической и националистической партий должен был бы шокировать любого теоретика политологии. Ведь практика показывает, что геополитические интересы могут порождать и гораздо менее интересные процессы. Лидер Гоминьдана Сунь Ятсен пошёл на сотрудничество с СССР, поскольку рассчитывал на материальную поддержку Кремля. А в таких обстоятельствах такой мелочью, как крайние идеологические разногласия между политическими силами, можно смело пренебречь.

Но после смерти Сунь Ятсена лидер военизированного крыла Гоминьдана Чан Кайши становился всё более амбициозным. В ходе успешного Северного похода — силовой операции, положившей конец господству мятежных генералов, — он решил сразу расправиться и с коммунистами, устроив на них настоящие облавы. В результате коммунисты вернулись к подпольной борьбе, а Чан Кайши, сосредоточив всю полноту власти в своих руках, сформировал собственное правительство в Нанкине.

Коммунисты же создали свою собственную Красную армию Китая (будущую НВАК) и перешли к партизанской борьбе в отдалённых, труднодоступных регионах Китая. Это вошло в историю как "Великий поход". Именно в ходе него Мао Цзэдун перехватил власть в партии. Гоминьдан же организовал репрессии против всех, кто им сочувствовал, которые впоследствии назвали "Белым террором" по аналогии с тем, что происходило на территории бывшей Российской империи в 1919–1921 годах.

Выжить вопреки всему

Казалось бы, у коммунистов было мало шансов выжить, тем более что СССР продолжал поддерживать отношения с Гоминьданом. В Кремле просто не верили в успех КПК. Зато Китай был одной из немногих крупных (по крайней мере, по площади) государств, которые были готовы идти на контакт с Советским Союзом.

Но власть Гоминьдана была хрупкой. Правительству в Нанкине так и не удалось взять под контроль всю страну. Вместо этого свое наступление начали японцы, которые, оккупировав Маньчжурию, провозгласили там свое марионеточное государство.

В этих условиях коммунисты сделали то, что им оставалось — начали работу со своим непосредственным социальным ядром: обездоленными крестьянами, которые не видели для себя будущего в существующей системе. По иронии судьбы Национально-революционная армия Гоминьдана вытеснила коммунистов в отдалённые регионы Китая, которые даже депрессивными назвать трудно. По сути, они не впадали в депрессию. Они так жили всегда — в реалиях Средневековья. То есть большинство крестьян работает на одного землевладельца. И тут появляются коммунисты, обещающие светлое будущее в обществе равных. Каков результат? Правильно — численность Красной армии резко растет.

Объединиться, чтобы потом разделиться

Чан Кайши, несмотря ни на что, пытался одолеть всех внутренних противников и уже самостоятельно противостоять японскому вторжению, которое в 1936 году уже казалось неизбежным. И тут произошло уникальное событие в мировой истории — два генерала, Чжан Сюэлян и Ян Хучэн, похитили Чан Кайши и заставили его вступить в союз с КПК в борьбе против внешнего врага. В КПК, понимая угрозу, тоже пошли на уступки: отказались от идеи "Китайской советской республики" и реорганизовали Красную армию в одно из подразделений армии Гоминьдана. Так, на следующие восемь лет силы, которые ненавидели друг друга, действительно объединились в борьбе против Японии. Но наступил 1945 год, и всё снова изменилось.

В условиях, когда исход войны уже был очевиден для всех, но боевые действия продолжались, стороны больше думали о жизни после войны, а не о текущей обстановке на поле боя. Американцы перебрасывали десятки тысяч военных Гоминьдану, чтобы в конечном итоге включить армию Чан Кайши в число победителей Второй мировой войны. В свою очередь, советские войска передали НВАК японские вооруженные запасы Маньчжурии.

Гражданская война

В ходе серии дипломатических переговоров, сопровождавших окончание войны, Мао Цзэдун и Чан Кайши неоднократно встречались. Они говорили о мире, демократии, необходимости выработать процедуру мирной передачи власти. Но на практике каждый готовился к дальнейшему противостоянию. Теперь это уже была не просто борьба внутренних китайских сил. Это был один из первых актов закулисного противостояния двух новых гегемонов мира, и ставки сразу стали максимальными — весь Китай.

Первым снова нанес удар Чан Кайши. Он направил элитные подразделения своей армии на север, чтобы окончательно уничтожить КПК. У коммунистов снова не было ни качественно организованных вооружённых сил, ни контроля над крупными городами или ресурсными центрами. Зато за их спиной стояли два десятка лет опыта партизанской борьбы, популярность среди крестьян, то есть подавляющего большинства населения Китая, и такой незначительный нюанс, как поддержка СССР, который в то время обладал самой мощной сухопутной армией в мире.

Чан Кайши направил элитные подразделения своей армии на север, чтобы окончательно уничтожить КПК Фото: Getty Images

Коммунисты продолжали применять партизанскую тактику, заманивая элитные силы Гоминьдана в засады. Чан Кайши, который на этот раз командовал закалёнными в боях с японцами войсками и опирался на прямую поддержку США, рассчитывал на победу над коммунистами за три месяца. Мао Цзэдун же говорил о как минимум пяти годах борьбы. Но оба верили именно в победу своих войск.

Коммунисты также приобрели необходимый боевой опыт в войне с Японией, а теперь, опираясь на поддержку СССР, перешли к полномасштабной конвенциональной войне. С августа 1948 года руководство националистов начало готовить путь отступления на только что освобожденный от японцев остров Формоза (Тайвань). Тотальная коррумпированность и некомпетентность правительства Гоминьдана привели к экономическому кризису, что на фоне неудач на фронте отвратило от правительства даже мелких предпринимателей и других городских обивателей, которые были далеки от коммунистических идей, но дальше терпеть высокомерного генералиссимуса уже никто не хотел.

В Вашингтоне готовились к возможному поражению Гоминьдана, но полного краха никто не ожидал. Коммунисты взяли под контроль сельскую местность и Маньчжурию, которую им передал СССР. Далее круг всё сужался, пока правительство Гоминьдана не ограничилось восточной частью Китая — прижатой к тихоокеанскому побережью, но густонаселённой, в которой и была сосредоточена вся экономическая база страны. 1949 год начался с серии переговоров. Но Чан Кайши уже нечем было противостоять наступлению армии коммунистов, которые специально постоянно расширяли список требований.

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В течение весны и лета один за другим начали сдаваться крупные города. В США же выпустили "Белую книгу", задачей которой было оправдать поражение в Китае, по сути возложив всю вину на коррумпированность и некомпетентность Чан Кайши. В Вашингтоне не спешили оказывать прямую военную помощь Гоминьдану. Причины этого были как политические, так и сугубо технические — вначале речь шла о борьбе с коммунистическими партизанами: чем тут поможешь. А когда ситуация перевернулась, всё происходило довольно стремительно. Однако окончательную точку в вопросе возможного американского вмешательства поставило советское испытание ядерного оружия, состоявшееся в конце августа 1949 года. Оно лишило Вашингтон последнего аргумента — США больше не были единственной ядерной державой в мире.

Китайская пропаганда времен Мао Цзэдуна Фото: Ebay

Чуть больше чем через месяц после этого на центральной площади Пекина лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун официально провозгласил создание Китайской Народной Республики.

Жизнь после войны

Первым КНР признал Советский Союз. США отказывались признавать её в течение следующих почти тридцати лет, считая китайским правительством правительство Чан Кайши, которое контролировало лишь небольшой остров Тайвань.

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Несмотря на некоторые стереотипы, Тайвань стал образцовой демократией лишь спустя несколько десятилетий. А до этого на острове продолжалось одно из самых длительных в истории военных положений. До середины 1970-х в Тайбэе всерьёз ожидали, что вот-вот коммунистический режим падет и Гоминьдан вернётся к управлению всем Китаем. То есть некоторое время КНР хотела аннексировать Тайвань. Вот такие кульбиты истории.

А вот в материковом Китае начались коммунистические эксперименты: "Большой скачок", "Культурная революция" и другие инициативы товарища Мао Цзэдуна стоили китайскому народу десятки миллионов жизней, пока после его смерти к власти не пришли реформаторы, которые и запустили процессы, приведшие Поднебесную туда, где она находится сейчас.