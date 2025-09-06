Взлеты и падения Чан Кайши: откуда взялся Тайвань и как победителя Второй мировой войны загнали на остров

2 сентября 1945 года на линкоре "Миссури" капитуляцию от Японии наравне с другими союзниками принимала и делегация от Республики Китай. Китай больше всего пострадал от войны с Японией, по сути, стал первой жертвой ее агрессии — если не в далеком 1931 году, то летом 1937 года точно. Фокус разбирался, что случилось с Китаем после капитуляции Японии.

Еще до великой победы в ноябре 1943 года именно лидер Республики Китай генералиссимус Чан Кайши принял участие в Каирской конференции, где впервые азиатский лидер получил равное место рядом с лидерами тогдашнего мира — руководителем британского правительства Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом. Однако уже зимой 1949 года его власть ограничивалась маленьким островом, который был передан Китаю как раз по результатам Второй мировой войны.

Каирская конференция: Чан Кайши с Франклином Д. Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем Фото: Getty Images

"Полностью некомпетентное и коррумпированное правительство в своей борьбе против сталинистов, которых поддерживает СССР, надеется только на американскую помощь", — так описывал ситуацию в Китае в 1946 году представитель течения троцкистов, которое, правда, само не представляло реальной силы ни в Китае, ни в других уголках планеты.

На момент начала полноценной агрессии Японии против Китая его уже десять лет раздирала гражданская война между националистической партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая (КПК). Собственно гражданская война, которая шла в стране и обусловила условия для японской агрессии. В Токио решили, что обескровленная внутренним противостоянием страна не сможет оказать войскам империи восходящего солнца должное сопротивление. А началась смута в Поднебесной еще до Первой мировой войны.

Революция, переросшая в длительную гражданскую войну

В 1911 году в империи Цин вспыхнула Синьхайская революция. То, что начиналось как восстание против Маньчжурской династии, правившей Китаем более двух с половиной веков, ввергло некогда могущественную империю в пламя практически непрерывной войны на долгих тридцать восемь лет. И две мировые войны — это лишь эпизоды в этом длительном внутреннем противостоянии на территории одной из древнейших цивилизаций человечества.

Первая мировая война минимально затронула Китай гораздо большей проблемой было разделение страны на многочисленные внутренние группировки. Китайская империя потеряла свою территориальную целостность. От нее отделилась "внешняя Монголия" (современная Монголия) и еще несколько меньших регионов. В целом страна разделилась на отдельные сепаратистские группировки.

Одна из революционных группировок Гоминьдан (кстати, во время Первой мировой войны пользовалась поддержкой Японии, которая стала одним из победителей в этой войне) в 1923 году заручилась поддержкой СССР, который помогал партии создать боевое крыло. Тогда на курсы по военному делу и политической работе в Москву был отправлен один из ее лидеров — Чан Кайши. Впоследствии фактически в заложники Кремлем был взят его сын Цзян Цзинго, который находился на территории Советского Союза, пока его отец на основе военного крыла Гоминьдана взял власть сначала в партии, а затем стал фактическим диктатором Китая.

Чан Кайши разгромил военные группировки, правившие разными регионами государства после революции (такая себе атаманщина по-китайски), решил расправиться и с последними конкурентами Гоминьдана за власть — коммунистами. Несмотря на то, что сам Чан Кайши был сторонником китайского национализма и враждебно относился к заимствованиям европейских политических идей, в Поднебесной разгорелась борьба по классическим европейским политическим канонам — между националистами (Гоминьдан) и коммунистами (КПК).

Казалось, что Коммунистическая партия Китая близка к катастрофе. Количество членов её было критически низким (всего 10 тысяч) и она не имела реальной поддержки среди жителей мест. Однако один из её лидеров Мао Цзэдун решил в борьбе против Гоминьдана опираться на крестьян, которые составляли подавляющее большинство населения страны и жили в крайней бедности. Поэтому коммунистам с их идеями о смещении правящих классов было где разгуляться. Так контролируя далёкую от основных городских центров страны сельскую местность, коммунисты смогли продержаться в борьбе с Гоминьданом десять лет.

Национальное единство против японских интервентов

Япония еще в 1931 году отобрала у обескровленного внутренней борьбой Китая Маньчжурию, основав там марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1937 году Япония решила окончательно покончить с Китаем, оккупировав основные его экономические центры на восточном побережье, включая столицу Нанкин. И тут произошло неожиданное. Два генерала Гоминьдана Чжан Сюэ-лян и Ян Хучэн посадили Чан Кайши и заставили его заключить мир с коммунистами для совместного сопротивления врагам. Такого "черного лебедя" японцы не ожидали. Теперь им нужно было не просто сместить непопулярное правительство и взять под контроль мегаполисы, а бороться с сотнями миллионов крестьян, над которыми имели коммунисты.

Для КПК по сути продолжилась та же партизанская борьба, но теперь против внешнего врага в тандеме с Гоминьданом, которого признавало мировое сообщество и который пользовался определённой поддержкой западных государств. А в 1941 году в войну вступили США.

Президент США Франклин Рузвельт планировал сделать Китай столпом нового послевоенного порядка в Азии. Зато Чан Кайши, который слишком буквально воспринял свое лидерство в антияпонском сопротивлении, начал раздражать британского премьер-министра Уинстона Черчилля, в частности своей активностью в отношении Индии, которая оставалась британской колонией. А СССР уже давно определился со своим протеже в поднебесной.

Чан Кайши не заметил, что главная угроза для режима уже давно не снаружи страны Фото: Getty Images

Всё же осенью 1943 года Чан Кайши сумел удостоиться чести быть представленным на равной встрече с лидерами США и Великобритании. Это ознаменовало завершение "века унижения" для Китая. Теперь лидер Китая мог сказать, что до унижения перед европейцами его страну довела династия Цин, которую Гоминьдан и сверг с престола.

Китай смог устоять до разгрома Японии и его представителей даже пригласили на церемонию капитуляции империи восходящего солнца. Американский военный атташе при штабе войск Гоминьдана генерал Джозеф Стилвелл писал, что власть Китая коррумпирована, а сам генералиссимус Чан Кайши — некомпетентен. Возможно так оно и было, ведь он не заметил, что главная угроза для режима уже давно не снаружи страны.

Генерал Чан Кайши обращается к войскам в Китае во время Второй мировой войны, примерно в 1943 году Фото: Getty Images

Богатый город против бедного села

После победы в Китае установилась олигархическая авторитарная система, которая предпочитала сотрудничать с Вашингтоном в вопросах распределения влияния в Азии и установления нового места поднебесной в послевоенном мире. При этом как и в случае с Японией интересы Кремля учитывать не планировали. Похоже, никто не планировал учитывать и сотни миллионов малограмотных крестьян, которые находились за чертой крайней бедности, но получили боевой опыт в ходе длительной войны против Японии.

В соседней России уже был опыт, когда многочисленные крестьянские массы с боевым опытом, доведенные правительством до предела, поддержали большевиков в свержении либерального правительства. В то время Чан Кайши искренне верил, что олигархическая элита, а его поддерживали самые богатые семьи государства, членом самой влиятельной олигархической семьи генералиссимус был лично в сочетании с многочисленными землевладельцами и городской богемой обеспечат ему стабильную власть. Опыт России и тот факт, что его довоенных врагов коммунистов скорее всего поддержит Кремль он игнорировал. А зря.

На встрече между собой лидеры Гоминьдана и КПК не смогли прийти к согласию относительно ключевых моментов развития страны. Но скорее всего, причина была в том, что каждый был уверен в своём превосходстве над оппонентом.

Чан Кайши опирался на землевладельцев разного масштаба, которые формировали китайскую аристократию еще с давних времен, чиновников и нуворишей-бизнесменов — прослойку, которая стала приобретать вес в Китае с конца XIX века. Фактически это позволило Гоминьдану контролировать города страны — столицу, крупные промышленные центры, региональные города и городки. Поэтому даже когда советские войска покидая Маньчжурию отдали ее коммунистам, представители Гоминьдана быстро вытеснили их из Харбина, Мукдена и других городов провинции.

Также весомым фактором уверенности генералиссимуса была поддержка США. С началом конфронтации Соединенные Штаты предоставили правительству республики Китай логистическую и материальную поддержку. США в то время были единственной ядерной державой, которая только что применила ядерное оружие, а также они были страной с самым высоким военно-промышленным потенциалом в мире. Что могло пойти не так у силы, которая имела такого союзника?

Зато коммунисты сосредоточили вокруг себя массы безграмотных бедных крестьян. Огромные массы — сотни миллионов. Крестьян, которые умели воевать и имели базовое вооружение. Они не стали выдумывать велосипед и пообещали китайским крестьянам то же, что и их коллеги в других странах — землю и контроль над средствами производства.

Тактика партизанской борьбы была известна Народно-освободительной армии Китая — боевому крылу КПК, еще со времен первого противостояния с Гоминьданом. Во время войны с Японией ее только отточили. Поэтому теперь коммунистические полевые командиры только действовали по старым инструкциям, а также получали помощь от СССР — мировой державы, которая бросила вызов самим Соединенным Штатам.

Партизанская петля

Уже к 1947 году китайские коммунисты взяли в партизанскую осаду крупные города. В самих же городах авторитет Гоминьдана катился в пропасть из-за тотальной коррупции и провальной экономической политики. Тотальная неспособность организовать эффективную экономическую систему, несмотря на контроль за всеми промышленными центрами, а также "коррупционное решето" в бюджете спровоцировало правительство на катастрофическое решение — денежную эмиссию. За короткое время было напечатано триллионы юаней, что вылилось в гиперинфляцию и окончательно похоронило надежды Гоминьдана на победу.

Уже в 1947 году Чан Кайши стал рассматривать остров Формозу, которым веками владели европейцы, а с конца ХІХ века японцы (был возвращен Китаю по результатам Второй мировой войны) как теоретический запасной ход для отступления в случае провала на фронте. И это при том, что тогда КПК вели партизанскую войну. То есть инициатива и все стратегические объекты находились под контролем Гоминьдана.

Чан Кайши подписывает Устав Организации Объединенных Наций Фото: Getty Images

Однако, очевидно, что генералиссимус здесь таки трезво оценил свои силы. Он отчаянно предпринял несколько попыток договориться со своими противниками. Соглашался ввести их в состав правительства, изменить законодательство для удовлетворения крестьян — основного ядра поддержки КПК. Однако здесь уже политическую мудрость проявили оппоненты Чан Кайши — для чего довольствоваться крохами, если можно получить все блюдо?

Постепенно в течение двух лет КПК организовала ползучее партизанское наступление, просто вытесняя Гоминьдан из основных центров китайского государства. Вашингтон при этом просто бессильно разводил руками. Пойти на новые миллионные жертвы в борьбе с многочисленными представителями коммунистической армии никто не был готов. Наконец летом 1949 года по приказу президента Гарри Трумэна была издана "Белая книга", в которой краеугольным тезисом стало то, что судьба Китая будет решена внутренними китайскими силами. Это прозвучало как приговор правительству Республики Китай, которое таки осуществило свои планы и эвакуировалось на остров Формозу, которому вернуло его древнее наименование — Тайвань. Тогда считалось, что это будет временный форпост для контрнаступления на завоеванную коммунистами территорию. Однако военное положение на острове затянулось на десятилетия и сейчас уже Тайвань совсем не хочет объединяться с материковым Китаем.

Сейчас Тайвань совсем не хочет объединяться с материковым Китаем Фото: Getty Images Сейчас Тайвань совсем не хочет объединяться с материковым Китаем Фото: Getty Images

Первого октября 1949 года Народно-освободительная армия Китая прошла маршем по центральной площади Пекина Тянь-ань Минь. В этот день лидер КПК Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной республики. Ей еще предстояло пройти длительный тернистый путь от существования в строгой международной изоляции до статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и, наконец, второго полюса мира.

США и западные страны до 1970-х годов признавали именно правительство генералиссимуса Чан Кайши легитимной властью Республики Китай. И это соответствовало действительности, с одним лишь нюансом — Республика Китай с осени 1949 года контролировала лишь один маленький остров — Тайвань, который вообще был к ней присоединен лишь за несколько лет до того. Более 90% территории бывшей Китайской империи контролировала Китайская Народная республика, которая в следующем 1950 году аннексировала еще и огромную территорию Тибета.

Чан Кайши, президент Китайской Республики, едет в открытом автомобиле во время осмотра военных кораблей на военно-морской верфи Цзоин в городе Гаосюн, Тайвань, примерно 1965 год Тайбэй, Формоза: Генерал Чан Кайши и его жена приветствуют тысячи людей, собравшихся под балконом президентской резиденции во время церемонии по случаю Дня Китая 10 октября Чан Кайши с женой, первой леди Китайской Республики Сун Мэйлин, посещают празднование национального праздника в здании Президентской администрации, Тайбэй, Тайвань, 10 октября 1968 года

Путь Гоминьдана от небольшой подпольной организации, которая была создана за границей и поддерживалась врагами Китая, до правящей партии одной из крупнейших стран мира, которая вступила в ряды победителей во Второй мировой войне и далее к управлению маленьким островом — это настоящий пример каруселей судьбы. История этой партии может служить хорошим поучением всем тем, кто забывает, что власть, богатство и любой успех может так же легко уйти, как он и пришел — особенно если потерять связь с реальностью и забыть, с чего начался собственный путь к вершине.