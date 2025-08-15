80 лет со дня капитуляции Японии: роль ядерного оружия и участие украинцев в этом этапе Второй мировой войны

80 лет прошло с момента, когда прозвучало обращение императора Хирохито к нации — фактическая капитуляция Японии состоялась 15 августа 1945 года. Фокус размышлял о роли ядерного оружия и участии украинцев в этом менее известном общественности этапе Второй мировой войны.

15 августа 1945 года в 12:00 по местному времени император Японии Хирохито впервые выступил по радио, напрямую обратившись к японской нации. Большинство его подданных впервые услышали голос своего императора, которого в стране восходящего солнца превозносят как "живого Бога". Однако причина обращения и его содержание вряд ли порадовали подданных династии, которая непрерывно правит страной почти три тысячи лет. Ведь Хирохито в своей речи провозгласил готовность согласиться с Потсдамской декларацией, принятой на территории оккупированной Германии менее чем за месяц до этого события, то есть безоговорочную капитуляцию страны восходящего солнца. Фокус разбирался с ситуацией и контекстом, на фоне которого японский император сделал это историческое заявление.

15 августа 1945 года: японские военнопленные стоят, склонив головы, в лагере для интернированных на Гуаме. Они только что услышали, как японский император Хирохито объявил о капитуляции Японии в войне Фото: Getty Images

Такой беспрецедентный шаг божественного императора шокировал японскую армию. Большинство японских военных были сбиты с толку. С одной стороны капитуляция считалась самым большим позором для военных этой страны, с другой стороны — верная служба императору и безоговорочное выполнение его воли было для воспитанных на самурайских традициях военных смыслом их жизни. Часть офицеров во главе с майором Кеньи Хатанакой даже совершила мятеж, попытавшись перехватить запись обращения (она была сделана заранее) на пути к радиостанции. Однако значительная часть армии все же в условиях неизбежного поражения решила подчиниться императору и согласилась на капитуляцию.

Радужные планы, разрушенные реальностью

Япония вступила в войну с США в декабре 1941 года, совершив нападение на их военную базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Еще первые годы после Первой мировой войны продемонстрировали как демократические правительства относятся к жизни своих граждан. Высокая ценность жизни солдат обусловили отступление стран-победителей в Турции, на Ближнем Востоке, и что особенно важно для Японии — на руинах Российской империи. Арабские армии, войска Ататюрка и большевиков казалось бы в безвыходном положении смогли отбиться от могущественных государств Антанты просто потому, что они не хотели, чтобы их солдаты погибали в далеких странах, поэтому вывели свои войска в выигрышных позициях.

Еще несколько десятилетий назад такое было трудно представить. Но в середине XX века такое положение вещей стало объективной реальностью. Поэтому японцы надеялись, что смогут просто запугать Вашингтон и заставят США выйти из западной части Тихого океана, которую в Токио считали зоной своих жизненных интересов. Это был самый оптимистичный политический сценарий акции в Перл-Харборе. Однако запущен был самый пессимистический вариант развития событий для империи восходящего солнца.

Когда Япония нападала на США, в их генеральном штабе понимали, что промышленная база у их противника сильнее и выдержать долговременную войну империи восходящего солнца не получится. Поэтому расчет был кроме упомянутого выше наилучшего варианта был еще на такое:

США будут нести слишком большие военные потери и все равно согласятся на выгодный мир.

Германия нанесет в Европе окончательное поражение Великобритании и в Вашингтоне поймут, что лучше соглашаться на мир на японских условиях, чем оказаться самим в противостоянии с целой Осью Берлин-Рим-Токио (соглашение было заключено в августе 1940 года).

Интересно, что несмотря на заключенное соглашение с европейскими союзниками Япония заключила с СССР в апреле 1941 года пакт о нейтралитете на пять лет. И придерживалась его, несмотря на наступление войск ее союзников на Москву осенью того же года. Это позволило Кремлю перебросить на защиту своей столицы войска с дальнего востока. Возможно эти решения Токио и сыграли решающую роль в ходе Второй мировой войны.

Уже в январе 1943 года на конференции в Касабланке лидеры Великобритании и США, соответственно Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт заявили о безоговорочной капитуляции стран Оси как конечной цели войны. А в ноябре того же года в Тегеране стороны договорились с диктатором СССР Иосифом Сталиным о вступлении его страны в войну против Японии не дожидаясь завершения действия пакта о нейтралитете между этими государствами. Поэтому с политической точки зрения судьба империи восходящего солнца была решена — против нее объединились все самые могущественные государства того времени, которые уже получали победы на фронтах войны. Но между политическим решением и наступлением реального факта победы лежали еще миллионы человеческих жизней.

Японцы никогда не были покорены

Как уже упоминалось, правящая династия правит Японией почти двадцать семь веков. Ни одной другой династии не удавалось править любой страной на свете и тысячу лет. Для сравнения Габсбурги — одна из самых известных династий Европы правили своими странами менее семи веков, а США не имеют и трехсот лет истории государственности. То есть Япония — это нация, которая ведет почти трехсотлетнюю непрерывную историю государственности.

Император Японии Хирохито верхом на лошади, примерно 1940 год Фото: Getty Images

Основатель династии император Дзимму считался потомком богини солнца. На японском архипелаге исповедуют синтоизм, который является национальной религией. Поэтому японцы считают императора не наместником Бога на земле, как в Европе в свое время относились к монархам, а живым воплощением Божества. Никто себе никогда не мог представить, что кто-то может покорить Японию. В свое время на архипелаге сложился кодекс Бусидо, который исповедовали местные воины-самураи. В эпоху модернизации Японии он перекочевал в ее новую армию. По нему для воина было лучше покончить жизнь самоубийством (известное в маскультуре харакири или сипоку), чем сдаться врагу. Все это означало, что японцы за свои острова будут сопротивляться с таким упорством, которого еще не видел мир.

И когда американские войска зимой 1945 года приблизились к собственно материнской японской территории, они убедились в верности своих прогнозов. Битва за Иводзиму стала настоящим адом для американских военных.

Иосиф Сталин, который сообщил Японии о денонсации пакта о нейтралитете (на год раньше завершения срока его действия) очевидно был готов бросить вызов японской жажде свободы. Кремлевский диктатор уже в войне с Германией показал, что готов не считаться с потерями собственных войск. В американских штабах прогнозировали, что боевые действия на Японских островах могли затянуться до 1947 года. Советская армия ценой больших жертв могла бы продвигаться быстрее. Японские генералы рассчитали, что понеся огромные казни американцы в конце концов могли бы согласиться на переговоры, однако побудил бы этот фактор пойти на переговоры Сталина?

Таким образом результатом Второй мировой войны могла бы стать победа именно СССР на обоих фронтах, что существенно изменило бы баланс сил по завершении войны в пользу Москвы. В Вашингтоне решили, что средством воздействия на японскую армию могли бы стать сокрушительные удары по тылу Японии, что уничтожало бы ее военную инфраструктуру и вселяло бы ужас в сердца мирного населения.

Уничтожить тыл любой ценой

Бомбардировка Токио 10 марта 1945 года стала самой масштабной такой акцией. Тогда американские самолеты сбросили на столицу империи восходящего солнца более полутора тысяч тонн зажигательных бомб. В результате атаки погибли около ста тысяч жителей мегаполиса. Всего в результате неядерных американских бомбардировок было уничтожено 40% застроенных территорий шестидесяти шести японских городов; 30% населения осталось без своих домов. Японские пилоты отвечали атакой камикадзе на американские корабли и другие достижимые военные объекты. Война становилась все более кровавой. Японцы были готовы сражаться до конца. В то время после разгрома Германии Советский Союз начал перебрасывать свои войска на дальний восток. Планировалось открыть фронт против Японии в августе 1945 года. Основным направлением удара должна была стать Квантунская армия, которая находилась в Маньчжурии уже четырнадцать лет.

Еще до вступления США в войну в среде ученых физиков-ядерщиков поняли, что в нацистской Германии готовят создание нового оружия на основе энергии, образующейся через манипуляции с ядрами атомов некоторых веществ — новые на то время исследования. Хотя британские ученые в этом направлении были более успешны, лидерами в данном направлении стали США. Они надавили на своих союзников, которым оказывали военную помощь и получив результаты британских исследований развили их в рамках сверхсекретной военно-научной операции, которая получила кодовое наименование "Манхэттенский проект".

В 1945 году уже было понятно, что США разработают атомную бомбу. Но важно было сделать это как можно скорее. В Белом доме хотели уже обладать таким оружием на момент очередной встречи со Сталиным. Испытания атомной бомбы состоялись как раз во время Потсдамской конференции, по результатам которой и была принята упомянутая выше одноименная декларация, которая по сути стала ультиматумом Японии. Это была последняя попытка найти выход из ситуации не применяя такое смертоносное оружие.

СССР понимая для чего это все происходит даже ускорил на несколько дней свое нападение на Квантунскую армию. Однако американцы все же сбросили свою первую атомную бомбу на Хиросиму на два дня раньше — 6 августа 1945 года.

США сбросили атомную бомбу на Нагасаки через три дня после Хиросимы. Через пять дней Япония капитулировала Фото: Getty Images

Цена победы

Уже через три дня американцы сбросили еще одну атомную бомбу на город Нагасаки. Сообщалось, что бомбардировки продолжатся, если Япония и дальше будет отказываться капитулировать. Руководитель Манхэттенского проекта генерал Лесли Гровз сообщал президенту США Гарри Трумэну, что следующая атомная бомба будет готова уже 17 или 18 августа. Между тем на заседании Японского Военного совета — высшего руководящего органа, на котором формально председательствовал император мнения членов относительно реакции на ультиматум разделились поровну — три против трех. При таких обстоятельствах император Хирохито решил применить свой решающий голос, впервые вмешавшись в процедуру принятия решений. Он согласился на безоговорочную капитуляцию, правда, только с одним условием — его статус должен был оставаться неизменным, об этом решении по дипломатическим каналам было сообщено американцам, а чтобы избежать бунта в армии, Хирохито решил напрямую обратиться к нации через радио.

Японский военнопленный плачет, услышав о капитуляции императора Хирохито Фото: Getty Images

Через несколько дней завершилась капитуляция японских войск, в том числе и Квантунской армии и началась подготовка к процедуре подписания капитуляции, которая состоялась 2 сентября 1945 года на крейсере Миссури, который был одним из тех кораблей, который воевал против Японии все это время и частью флота с которого осуществлялась высадка американских солдат на острова японского архипелага. Япония впервые в своей истории была оккупирована. Для этого понадобилось применение оружия, которого раньше не видел мир.

Император остался

Статус императора был сохранен, однако он оставался символической фигурой, а реальная власть сосредоточилась в руках американской оккупационной администрации. Ее возглавил генерал Дуглас Макартур, который и принимал капитуляцию.

15 августа 1945 года. Американские военнослужащие в Париже празднуют капитуляцию Японии Фото: Getty Images

Уже в 1947 году в Вашингтоне решили восстановить суверенитет Японии и заключить с ней мирный договор, который был подписан в 1951 году. СССР отказался его подписывать, поэтому Япония формально оставалась с ним в состоянии войны до самого распада страны советов — вот такой парадокс, получается, что Япония пережила оккупацию, но ее государственность в лице правящей династии не была прервана, поэтому она пережила Советский Союз.

США исповедовали к Японии похожую политику как и к Западной Германии. С ней был заключен двусторонний договор о гарантиях безопасности. На островах остались американские войска теперь уже как защитники, зато сама Япония обязывалась больше не восстанавливать свою армию, ограничившись силами обороны, что было записано в ее конституции. Правда, бюджет этих сил обороны превышает военные бюджеты большинства стран мира, а ее силы обороны обладают самым современным вооружением вроде самолетов F-35.

Япония и Украина

Фактически ядерная бомбардировка японских городов сохранила жизнь сотням тысяч украинцев, которые воевали в составе советских войск, выступивших против Квантунской армии. Никто не знает сколько еще было бы мобилизовано людей из УССР, если бы война против Японии затянулась бы и советские войска бы понесли существенные потери, которые нужно было пополнить. Но эта история, случившаяся за тысячи километров от Украины коснулась нашей Родины и другими интересными аспектами.

От имени СССР капитуляцию Японии принимал генерал Кузьма Деревянко, которого Сталин неожиданно назначил представлять советскую армию перед союзниками на Тихом океане. Впоследствии он стал делегатом от Советского Союза в Дальневосточном Совете — органе, который координировал работу союзников на освобожденных территориях в Азии. Правда, для генерала такой карьерный рост обошелся дорогой ценой. Он по своим служебным обязанностям посещал места ядерной бомбардировки, где вероятно получил несовместимые с жизнью облучения. Генерал не прожил и десяти лет после капитуляции Японии, скончавшись в возрасте сорока девяти лет.

Другой момент связи Украины с дальневосточной кампанией — это содержание на территории УССР в течение 1946-1949 годов несколько сотен японских военнопленных, часть из которых навсегда остались в украинской земле, не выдержав жестоких условий отношения к военнопленным в советской лагерной системе. Это при том, что в соответствии с договоренностями всех военных попавших в плен должны были быть интернированы в Японию и после проверок на совершение ими военных преступлений отпущены. Однако Сталин решил иначе.