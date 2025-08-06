Безопасность или угроза: боится ли Азия ядерного оружия через 80 лет после Хиросимы

Япония и Южная Корея находятся в угрожающей ситуации безопасности и могут выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия. После этого так же будут действовать другие страны Индо-Тихоокеанского региона. Азия пережила первые ядерные взрывы почти столетие назад. Возникает вопрос, как она справится с вызовами в современных условиях, когда война пришла в страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

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80 лет назад атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки помогли положить конец крупнейшей войне в истории. С тех пор ядерное оружие определяло глобальный баланс сил, сдерживание и дипломатию. Сегодня внимание мировой общественности приковано к ядерным амбициям Ирана и агрессивным начинаниям России. Но именно Азия остается регионом, наиболее пострадавшим от наступления ядерной эпохи.

Фокус перевел статью "Через 80 лет после Хиросимы большие ядерные риски находятся в Азии" аналитика по вопросам обороны Эла Гайнса для портала Australian strategic policy institute.

Поскольку ядерное оружие впервые было применено в боевых условиях в Азии, ядерная политика продолжает определять динамику безопасности в регионе.

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В течение десятилетий ядерный порядок поддерживался в основном через табу на применение оружия. Архитектура безопасности и геополитика, сложившиеся после холодной войны, поощряли сдержанность посредством управления эскалацией, контроля над вооружениями и дисциплины в рамках альянсов.

Но в 2025 году эта логика уже неприменима. Стратегическая сдержанность больше не кажется очевидной. Напротив, опыт Ливии [возможно, речь идет о Международной военной операции в 2011 году и падении власти Муаммара Каддафи — Фокус] и Украины способствовал распространению убежденности в том, что безопасность и ядерная бомба идут рука об руку.

Однако евроатлантическая система сохраняет институциональную память — правила, режимы и устоявшиеся практики. Азия никогда не имела таких основ. Это регион с растущим ядерным потенциалом, но без архитектуры, необходимой для стабильности.

Ядерное оружие — точка зрения стран Азии

Индо-Тихоокеанский регион является самой разнообразной и опасной ядерной средой в мире. Давние конфликты, развитие новых государств-соперниц и отсутствие региональных ограничений, таких как "горячие линии" и договоры о вооружениях, означают, что стратегическая стабильность висит на волоске.

Индия и Пакистан являются редким случаем ядерного сдерживания вне рамок формального контроля над вооружениями. Однако история напряженности между ними показывает, как быстро может исчезнуть стабильность, когда доктрина нечеткая, когда отсутствует доверие и когда, как в случае Пакистана, угроза применения бомбы выглядит как действенный способ сгладить неравенство в обычных вооружениях.

являются редким случаем ядерного сдерживания вне рамок формального контроля над вооружениями. Однако история напряженности между ними показывает, как быстро может исчезнуть стабильность, когда доктрина нечеткая, когда отсутствует доверие и когда, как в случае Пакистана, угроза применения бомбы выглядит как действенный способ сгладить неравенство в обычных вооружениях. Китай также выходит за рамки своей традиционной позиции минимального сдерживания. По прогнозам Министерства обороны США, к 2030 году Китай может получить тысячу ядерных боеголовок, тогда как в 2010 году их было около двухсот. Хотя Китай утверждает, что не применит ядерное оружие первым, его растущий арсенал, включающий все больше шахт и мобильных средств доставки с двойным назначением, открывает новую опасную страницу для региона. Это, в свою очередь, ставит под угрозу стратегию расширенного сдерживания США и побуждает их союзников к хеджированию рисков.

В Азии пять стран имеют ядерные боеголовки, и среди них КНДР Фото: Sky News

Южная Корея — государство, которое ближе всего подошло к переломному моменту. Она имеет развитую гражданскую ядерную программу и растущую общественную поддержку разработки ядерного оружия (около 70%). Тактическая ядерная доктрина Северной Кореи направлена на то, чтобы отделить Сеул от Вашингтона. И хотя Соединенные Штаты подтвердили свои обязательства путем совместного планирования и развертывания, доверие союзников теперь зависит не только от слов, но и от действий. Если Южная Корея решит переступить порог, реакция выйдет далеко за пределы полуострова.

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Отношения между Японией и Южной Кореей, и без того напряженные, могут сойти на нет из-за разногласий во взглядах на нераспространение ядерного оружия. Если Южная Корея создаст ядерное оружие, Индонезия или Вьетнам могут взять за основу свои гражданские проекты в области ядерной энергетики.

Для Австралии дополнительные сложности создает AUKUS (трехстороннее соглашение по безопасности между Австралией, Великобританией и США.). Хотя программа создания подводных лодок с ядерными двигателями не нарушает ни одного правила нераспространения, она втягивает Австралию в дискуссии о ядерной политике. Критики, в частности Китай, используют ее для того, чтобы заявить о нарушении норм. Такое мнение набирает обороты в Юго-Восточной Азии. Теперь Канберра должна сохранить непростой баланс, защитив свой выбор и одновременно продемонстрировав лидерство в области нераспространения.

Приоритеты Азии на фоне ядерной угрозы на фоне ядерной угрозы

Ядерные риски в Азии не являются гипотетическими. Они реальны, неравномерно распределены и не подкреплены такими институтами, как соглашения об ограничении вооружений.

Для региона можно выделить три приоритета.

Во-первых, Азии нужна архитектура реагирования на кризисы: реальные механизмы коммуникации, сигнализации и контроля эскалации. Государства не обязаны копировать модели времен холодной войны, но они должны внести ясность в свои отношения до того, как просчеты превратятся в катастрофу.

Во-вторых, США должны усилить взаимодействие с пороговыми государствами. Следует успокоить Южную Корею интеграцией противоракетной обороны и прозрачным планированием.

В-третьих, дипломатия сдерживания должна осуществляться с помощью различных механизмов. Азию не удастся стабилизировать с помощью лишь одной модели. Индия и Пакистан, несмотря на то, что находятся вне американо-китайских рамок, имеют десятилетия опыта сдерживания.

Однако Ассоциация государств Юго-Восточной Азии провозгласила зону, свободную от ядерного оружия, и может противостоять распространению ядерного оружия среди своих членов. Для военно-гражданских ядерных разработок в Азии крайне важно, чтобы мирные энергетические амбиции не были неправильно истолкованы внешними игроками как тайные шаги к созданию оружия. Многие члены АСЕАН, в частности Вьетнам, Филиппины и Индонезия, рассматривают ядерную энергетику как альтернативный источник энергии.

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Азия не выбирала этот момент. Она существует в мире, сформированном евроатлантической гонкой вооружений, и при этом не уделяет должного внимания стратегическим основам управления при росте масштабов ядерных программ в своем собственном регионе.

Ядерное будущее региона будет определяться не декларациями, а способностью Азии создать совершенно новые для себя институты до того, как кризис в этом регионе приведет к первому применению ядерного оружия с 1945 года.

Об авторе

Эл Гайнс — советник по вопросам обороны и политики безопасности с опытом работы в британских вооруженных силах и в гражданском секторе. В последнее время занимался вопросами безопасности Северо-Восточной Азии и Тихого океана.