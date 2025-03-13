Как агрессия РФ приближает Апокалипсис: кто в мире и для чего хочет иметь ядерное оружие

Сначала у Украины отобрали ядерное оружие, а затем ее основной гарант (Россия, которой и перешло украинское ядерное оружие и его носители) начал против нее агрессивную войну, а другой гарант, США, пытается отобрать ее природные ресурсы. Фокус разбирался, почему человечество движется к ядерному конфликту и как на это влияет российская агрессия против Украины.

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Ядерное оружие — признак государственного величия

Вторая мировая война, которая все еще остается самым кровавым вооруженным конфликтом в истории человечества, завершилась после применения ядерного оружия в августе 1945 года, когда США сбросили две атомные бомбы на Японию. После этого стало понятно, что это оружие приобретет статус gamechanger — фактор, который существенно меняет весь ход конфликта — в каждой следующей войне. Поэтому каждая страна, претендующая на статус игрока, к мнению которого прислушиваются, взяла себе за цель обзавестись ядерным оружием. Ведь в случае потенциального конфликта наличие ядерного оружия может быть последним аргументом.

Последствия атомной бомбардировки Хиросимы Фото: Getty Images

Кто "основал" ядерный клуб

Довольно быстро ядерное оружие разработал СССР. Уже в 1949 году, как раз в разгар своего противостояния с демократическим миром, Кремль объявил, что сумел самостоятельно разработать ядерное оружие. Хотя в степени самостоятельности этого проекта есть определенные сомнения, это дело второстепенное. СССР стал ядерной державой и начал всячески наращивать ядерные силы, стараясь не уступать в этом своему основному оппоненту — США.

Соединенные Штаты в свою очередь не были против поделиться ядерными технологиями со своим самым искренним союзником — Великобританией. В 1952 году бывшая крупнейшая империя в истории тоже объявила о наличии ядерного оружия.

Через восемь лет о самостоятельной разработке ЯО объявила Франция — четвертый член Совета Безопасности ООН. Напомним, что пятым членом Совбеза тогда была Китайская Республика со столицей в Тайбэе, чей суверенитет в то время ограничивался островом Формоза (Тайвань). Поэтому утверждение о том, что ядерный клуб соответствует членам Совбеза ООН — лишь стереотип, который был реальностью несколько лет.

Каждая страна, претендующая на статус игрока, к мнению которого прислушиваются, взяла себе за цель обзавестись ядерным оружием Фото: Фокус

Ядерный клуб не только для избранных

Коммунистический Китай получил ядерное оружие в период существенного обострения отношений с СССР в 1964 году. Через семь лет он заменил в Совете Безопасности ООН Тайвань, однако уже через три года монополию на ядерное оружие со стороны постоянных членов Совбеза разбила Индия, которая объявила о наличии собственной атомной бомбы. Только через 24 года об успешности своей ядерной программы (вероятно, при поддержке КНР) поведал миру основной геополитический враг Индии Пакистан.

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Ядерное оружие — это еще не все. Как Пакистан сохраняет независимость рядом с Индией и Китаем

Здесь стоит отметить некоторые моменты относительно ядерного статуса определенных государств. Так, в 1968 году был заключен договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО вступил в силу в 1970 году). Поэтому Индия и Пакистан получили свой ядерный арсенал уже после вступления в силу этого договора, который имел целью зафиксировать ядерный статус именно за первыми пятью государствами, которые его имели на момент заключения договора. Однако обе страны "вышли сухими из воды" — наложенные на них санкции были недолговременными и неэффективными. Этот факт еще раз указывает на весомость ядерного аргумента в международных отношениях — ведь Индия тогда еще не была экономическим гигантом, а Пакистан им так и не стал. И вообще эту страну только ядерный статус и выделяет среди других похожих государств региона.

Ядерное оружие в Израиле и ЮАР: вроде бы есть, но никто не видел

Отдельной ветвью вьется история ядерных программ Израиля и Южноафриканской республики (ЮАР). Еврейское государство вероятно разработало ядерное оружие в 1960-х годах, в разгар противостояния с арабскими государствами. Тогда враждебное окружение ставило под сомнение сам факт существования Израиля.

ЮАР свою собственную ядерную программу развивала в условиях апартеида, за который эту страну недолюбливал весь мир, а африканские соседи откровенно ненавидели. Поэтому ядерная программа была для ЮАР гарантией существования. Однако после отмены апартеида ее ядерное оружие как будто испарилось, как будто и не было его. Израиль же держит своих врагов и друзей в состоянии ядерной неопределенности. Еврейское государство не подтверждает, но и однозначно не опровергает наличие у себя ядерного оружия.

Как дела у Северной Кореи?

Образцово-показательным наказаниям подверглась Северная Корея — единственное государство, вышедшее из договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. Уже через три года она официально объявила о наличии у нее ЯО. С тех пор КНДР и ее ядерное оружие стали стабильным источником разнообразных мемов, однако у жителей Южной Кореи, Японии и тихоокеанских островов, где размещены американские военные базы ядерная программа режима Кимов вряд ли вызывает улыбку на лице.

Северная Корея официально объявила о наличии у нее ядерного оружия Северная Корея официально объявила о наличии у нее ядерного оружия Северная Корея официально объявила о наличии у нее ядерного оружия

Против страны были введены жесткие санкции. Северная Корея (в отличие от Индии и Пакистана) оказалась в реальной строгой международной изоляции, что существенно повлияло на развитие ее экономики. Однако есть один нюанс, и о нем ниже.

Ядерное наследие СССР

После распада СССР, который за годы Холодной войны накопил самый большой ядерный арсенал, на третье место по ядерному потенциалу, обогнав всех остальных в 1991 году выскочила Украина (1900 стратегических боеголовок и 176 пусковых установок, а также 2500 тактических ядерных боеголовок). Стоит отметить, что ядерные арсеналы Украины, Казахстана и Беларуси (последняя имела лишь несколько десятков ядерных боеголовок) были элементами системы ядерного вооружения уже несуществующего СССР. Однако именно на территории Украины находились основные элементы по разработке носителей ЯО, космической программы СССР и значительное количество АЭС и других ядерных объектов и объектов военной инфраструктуры. А это позволяет говорить о потенциале Украины в создании собственной инфраструктуры ядерного сдерживания — так обычно называют систему своих атомных вооружений ядерные государства. Однако все три страны — Украина, Казахстан и Беларусь — встретились с беспрецедентным международным давлением, не смогли устоять и обменяли свой ядерный потенциал на эфемерные гарантии безопасности.

Украина не имела возможностей самостоятельно обслуживать свой ядерный арсенал, однако и Российская Федерация не могла справиться со своим ядерным арсеналом без помощи Украины, в частности — завода "Южмаш". Однако РФ решила применить давление в энергетической сфере — Украина тогда на 80% зависела от российских нефти и газа. А ядерное топливо на все 100% поставлялось из России.

Осуществлял давление на Киев и Вашингтон, ведь именно на него были нацелены ракеты, расположенные на территории Украины. Взамен молодому государству предлагали финансовую помощь, обеспечение ядерным топливом АЭС и гарантии безопасности. Отметим, что переговоры о ядерном разоружении Украины начала республиканская администрация президента Джорджа Буша (старшего), а завершил их уже демократ Билл Клинтон (президент США с 20 января 1993 года). Поэтому можно утверждать, что проект ядерного разоружения Украины пользовался двухпартийным консенсусом.

Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук 14 января 1994 года, после подписания трехстороннего заявления о дальнейшем ядерном разоружении Украины Фото: Вікіпедія

Наконец в декабре 1994 года был подписан меморандум о гарантиях безопасности для Украины, к которому со временем присоединились все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Однако его "действенность" все мы сейчас наблюдаем собственными глазами.

Что отдала Украина

После распада СССР Украине принадлежало примерно 30% советского ядерного арсенала, а также значительные средства его разработки и производства. На территории Украины находились:

130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н с шестью боеголовками каждая,

46 МБР РТ-23 "Молодец" с десятью боеголовками каждая,

а также 38 тяжелых бомбардировщиков, всего около 1700 боеголовок.

Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины, город Винница Ликвидация ракетной шахты SS-24 в г. Первомайск

В 1994 году Украина согласилась уничтожить оружие и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Последняя боеголовка с территории Украины была вывезена в Россию в июне 1996 года. В обмен на отказ от ядерного оружия Украина получила финансовую компенсацию, а также гарантии безопасности, определенные в Будапештском меморандуме.

Кто не считается с правилами игры?

Таким образом, в условиях 2013 года (накануне аннексии Крыма) мы жили в мире, где распространение ядерного оружия строго регулируется ДНЯО. Постоянные члены Совбеза не распространяют свое собственное ядерное оружие, а другие ядерные государства с ними в этом плане сотрудничают. Единственная страна, которая вне этой идиллии — КНДР, но она подвергается показательному наказанию.

В это время единственным государством, которое не на словах, а на деле пыталось развивать свою ядерную программу для военных целей, был Иран (публично утверждавший, что ограничивается исключительно мирными атомными разработками). И аргументы против ядерной программы в то время выглядели достаточно убедительными. Тем более, что его сосед Ирак был показательно разгромлен только за подозрения в попытке разрабатывать оружие массового уничтожения (речь шла в основном о химическом и биологическом оружии).

Всего через год ситуация стала диаметрально противоположной, ведь против Украины, добровольно-принудительно отказавшейся от третьего по численности ядерного арсенала в мире, начал агрессию один из гарантов ее безопасности. Еще и именно тот гарант, который и стал главным бенефициаром разоружения Украины. А еще через восемь лет он уже открыто стал применять против государства, которое обязался защищать, его же оружие, полученное в процессе разоружения. Что может быть большим аргументом против кампании нераспространения ядерного оружия?

То есть мы имеем два прецедента, две противоположности. Украина, которая отказалась от ядерного оружия, и КНДР — которая вышла из договора о нераспространении ЯО. В результате больше "наказали" Украину.

КНДР, которая отказалась от договора о нераспространении ядерного вооружения и получила экономические санкции, влияние которых трудно достоверно подсчитать. Уровень жизни жителей Северной Кореи — это совсем другая история, которая больше касается недостатков политического режима, чем внешней политики. Украина, которая отказалась от ядерного оружия и присоединилась к договору о нераспространении под гарантии всех членов Совета Безопасности ООН, да еще и по совместительству самых могущественных государств мира. Через несколько десятилетий она подверглась агрессии со стороны одного из гарантов, потеряла до трети территории и населения (включая беженцев), ее экономика разрушена, а природные ресурсы пытается получить за бесценок другой гарант безопасности, пользуясь сложным положением, в которое попало государство по сути из-за своего стремления к миру и собственной демилитаризации.

Тегеран, Пхеньян и Москва: союзники РФ стремятся иметь ядерное оружие

Отдельно стоит отметить тесное сотрудничество Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Именно Тегеран в последние десятилетия стремится стать десятым, юбилейным членом ядерного клуба. Кремль своей агрессией оказал хорошую услугу Ирану, по крайней мере, на уровне дипломатической полемики о необходимости существования ДНЯО.

Также в новом свете теперь выглядит и ядерная программа Пхеньяна. Но самое важное это то, что в сложившейся ситуации объективно потребностью в приобретении ядерного оружия будут видеть все патриотически настроенные лидеры государств мира. Ведь никто, кто любит свою Родину, не пожелает своей стране судьбы, которая постигла Украину, а единственный действенный предохранитель этому один — ядерное оружие.

Ядерное оружие и Глобальный Юг — кто в очереди?

Очевидно сравнение возможных последствий приобретения ЯО и отказа от него (хотя бы на примере КНДР и Украины). При этом, КНДР — наихудший возможный вариант. А ведь есть еще возможность пойти по пути Индии или Пакистана. В пользу Индии говорит ее геополитический вес — самое населенное государство мира, пятое по размеру экономики и седьмое по площади. Мало кто имеет такие показатели. Хотя та же Бразилия максимально близка к Индии. Почему бы ей не получить ядерное оружие?

А Саудовская Аравия значительно богаче и влиятельнее Пакистана. Япония — один из мировых технологических лидеров уже громко говорит об отказе от пацифистской конституции, а там уже и до ядерного оружия не далеко. Тем более, она и единственная жертва применения ЯО, что придаст этому решению обоснование и сочувствие среди мирового сообщества. Однако нужно ли оно кому-то в современном мире?

И здесь еще один прецедент, который продемонстрировала российско-украинская война. Официальный Киев получил мощную международную поддержку как на дипломатическом, так и на чисто человеческом уровне. По всему миру сочувствовали украинцам, даже в Китае и большинстве стран Глобального Юга общественное мнение сочувствовало обычным украинцам. Но дало ли это что-то Украине?

И если наступит критическая ситуация, что выберут не очень сентиментальные к общественному мнению авторитарные и не очень правители стран того же Глобального Юга, от Индонезии до Мексики? Иметь поддержку "добрым словом" на руинах собственной государственности — или ядерную кнопку, пусть и в комплекте с критикой неравнодушных активистов? Вопрос риторический.

Ядерное оружие как последний аргумент

В силу последних событий таким риторическим вопросом начнут задаваться не только авторитарные лидеры Глобального Юга. Но и, например, жители вполне спокойной и миролюбивой Дании могут спросить себя: встал бы на повестку дня вопрос принадлежности Гренландии, если бы их государство имело более мощную силу, чем несколько пограничников на собачьей упряжке?

В мире, где постоянно растет количество претендентов на лучшее "место под солнцем", вполне естественно становится все теснее. На смену интеллектуальным аргументам и цивилизованной дискуссии приходит право грубой силы. А самой грубой силой, которую сейчас знает человечество, является именно ядерное оружие. Поэтому в реалиях, когда сила является последним аргументом в борьбе за выживание, спрос на самую сильную силу будет только расти. А аргументов против после российской агрессии против Украины не осталось даже у самого интеллектуального интеллектуала.

Часы Судного дня, которые ведет The Bulletin of the Atomic Scientists в Институте мира США, свидетельствуют: до Апокалипсиса осталось 89 "секунд" Фото: Getty Images

Часы Судного дня близки к полуночи. 28 января группа экспертов, которая обновляет их конфигурацию, в очередной раз переместила стрелку еще на секунду ближе к катастрофе. Теперь до Апокалипсиса "осталось" всего 89 секунд, что является рекордом за всю историю — со времен Второй мировой войны, когда впервые было применено ядерное оружие.