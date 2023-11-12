Ядерное оружие — это еще не все. Как Пакистан сохраняет независимость рядом с Индией и Китаем

Стратегический шаг Пакистана, который в одиночку противостоял гигантской (как по площади, так и по населению) Индии, — решение о получении статуса ядерной державы. В Исламабаде нашли такой выход обеспечения своего суверенитета. Была ли у них альтернатива?

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Пакистан — страна, которая на заре своей независимости столкнулась с необходимостью вести вооруженную борьбу за территориальную целостность. За более чем полвека Исламабад неоднократно вступал в различные ситуативные союзы, при этом умудрялся даже менять союзников или дружить одновременно с представителями враждебных блоков во времена Холодной войн ы. Сейчас же Пакистан является ядерной державой и находится на пересечении действительно убийственного геополитического треугольника.

Никто не берется прогнозировать, удастся ли Пакистану дальше выворачиваться между капелек, которые имеют все шансы стать радиоактивными, но Фокус исследовал путь Пакистана, который самостоятельно противостоял и продолжает противостоять мощным оппонентам.

Джамму и Кашмир: как Пакистан и Китай объединились против Индии

Наиболее известный мировой общественности конфликт с участием Пакистана — это спор с Индией за регион Джамму и Кашмир.

Сам Пакистан был образован как земли британской колонии, где компактно проживали мусульмане. Так весь Пакистан стал мусульманским, однако не все мусульманские территории вошли в его состав. Часть территорий оказалась в составе штатов, где мусульмане были просто одним из меньшинств, в части они проживали недостаточно компактно, а в княжестве Джамму и Кашмир, несмотря на подавляющее большинство мусульманского населения, решение о самоопределении приняла элита. И более выгодные условия ей предложила индийская власть. Это вызвало гражданский конфликт, в который вмешался Пакистан, что в свою очередь привело к полноценной межгосударственной войне между Индией и Пакистаном в течение 1947-1949 годов.

Война завершилась вмешательством ООН и замораживанием конфликта по имеющейся на момент принятия решения линии фронта. В самом регионе по плану ООН должен был пройти плебисцит по самоопределению, который, как это часто в мировой истории в таких случаях случалось, так и не состоялся. После этого в регионе еще несколько раз вспыхивали войны разной степени интенсивности.

В 1963 году даже произошел интересный случай. Пакистан, чтобы перетянуть на свою сторону Китай, отдал ему часть территории Джамму и Кашмира, где компактно проживало население, которое исповедовало буддизм, поэтому было культурно близко к Китаю. В китайской версии этот регион называется Аксай-Чин. Таким способом Исламабад втянул в это противостояние Китай. Однако, на удивление, конфликт не получил развития, и напряженность в регионе осталась двусторонней.

Пакистан, чтобы перетянуть на свою сторону Китай, отдал ему часть территории Джамма и Кашмира Фото: Фокус

Конфликт между Китаем и Индией произошел в регионе Ладакх, на который КНР тоже претендует, но это уже совсем другая история. По мнению Амита Кумара, аналитика программы индо-тихоокеанских исследований Института Такшашила, этот шаг Пакистана помог ему в войне 1965 года, когда Индия, которая в то время имела более мощную армию оказалась скованной в маневрах, опасаясь открытия второго фронта, однако уже в 1971 году, Китай занял нейтральную позицию, что привело к катастрофическим последствиям для Пакистана, однако об этом — позже.

"Операция Гибралтар" — с чего началась война между Индией и Пакистаном

В 1965 году вспыхнула новая война между Индией и Пакистаном. Тогда пакистанские силы поддержали мусульманское восстание в Кашмире ("операция Гибралтар"), однако боевые действия были быстро прекращены решением могущественных держав. Совет Безопасности ООН издал резолюцию №211, которая обязала стороны немедленно прекратить огонь. США и Великобритания перестали поставлять оружие сторонам конфликта, а СССР выступил посредником. В результате в январе 1966 года в Ташкенте было подписано мирное соглашение. Пакистан и Индия отказывались от территориальных претензий и выводили свои войска со спорной территории, однако мир в регионе продлился всего пять лет.

"Улыбка Будды" и ядерная бомба — Индия вступает в клуб

В 1974 году Индия провела успешное ядерное испытание (операция получила кодовое название "Улыбка Будды"), таким образом войдя в ядерный клуб. Теперь Пакистан вел территориальные противоречия с ядерной державой. Обе страны стали вести себя более осторожно.

Ситуация была такой, что потенциально Пакистан имел более мощную армию, однако у врага было смертоносное оружие массового уничтожения, поэтому о полном поражении Индии речь уже идти не могла. Зато применение ядерного оружия против соседнего государства — технически сложное решение. И само применение ядерного оружия в наступательной войне — функция более чем противоречивая. Все-таки объем ядерного арсенала и качество средств его доставки, которыми обладала Индия, не делали ее сверхдержавой, а скорее предоставляли определенные политические преимущества на региональном уровне.

Наконец в своей доктрине Индия прописала, что ядерное оружие может быть применено только в ответ на ядерный удар по самой Индии. То есть ядерные силы направлялись не против Пакистана, который пытался продемонстрировать, что не боится индийского ядерного оружия, пойдя на обострение в 1989 году, неформально поддержав восстание мусульман в Кашмире, которые заявили о фальсификации выборов индийскими властями в 1987 году. Однако эскалации конфликта удалось избежать.

В 1998 году успешное ядерное испытание провел уже Пакистан, уравняв стратегические силы обеих сторон. Почти сразу же Исламабад попытался использовать только что полученный козырь. В лучших традициях Холодной войны Пакистан решил прибегнуть к использованию в своих целях прокси сил.

Пакистан является ядерным государством и находится на пересечении действительно убийственного геополитического треугольника Фото: Getty Images

1999 — а при чем здесь Афганистан?

Однако на рубеже тысячелетий ситуация существенно изменилась. Индия уже не просто установила паритет, но и стала опережать Пакистан в качестве и количестве вооруженных сил. И война 1999 года это ярко продемонстрировала. В XXI веке преимущество однозначно за Индией. Сейчас Индия — это развитая экономически ядерная держава с мощной армией, которая занимает видное место в мировых геополитических раскладах. Индия претендует на мировую политическую вершину, в частности место в Совете безопасности ООН. Пакистан же борется хотя бы за сохранение статуса регионального лидера.

Кроме проблем на юге, достаточно неспокойными являются и северные границы Пакистана. С 1947 года между Афганистаном и Пакистаном продолжаются споры относительно линии Дюранда — международно признанной границы между странами, которую не признавал Афганистан.

Британский дипломат сэр Генри Мортимер Дюранд в 1893 провел линию между Афганистаном и тогда еще Индией, чтобы обозначить границу двух государств. Конфликт вокруг "линии Дюранда" не утихает и до сих пор: Афганистан ее просто не признает Фото: Вікіпедія

Понятно, что несравненно более слабый, чем могущественная империя, Пакистан этой проблемы не решил. Кроме этого, его население объединено исламом суннитского направления, однако отнюдь не является однородным этнически. Одним из таких крупных этнических объединений являются пуштуны, проживающие на территории Афганистана и Пакистана. В условиях гражданской войны в Афганистане, которая там продолжается с 70-х годов XX века, пуштуны стали хорошим инструментом влияния на события в соседней стране, однако со временем процессы политического влияния пошли в реверсном направлении. Проблемы начали поступать уже из Афганистана в Пакистан. И происходило это, в том числе, и при поддержке пуштунов. Именно на их территории нашел в свое время убежище террорист №1 в мире Усама бен Ладен.

Вторжение в Кашмир и образование Бангладеш

По мнению аналитика из Карачи Таусефа Ахмед Хана, жизнь между обоими фронтами повлияла на политическое развитие страны. Вся власть в государстве оказалась в руках военных. С 1958 года, когда в результате военного переворота главнокомандующий пакистанской армии узурпировал власть действующего президента, все демократические процедуры превратились почти в формальность. Иногда к власти в стране приходили популярные в народе демократические лидеры, однако закрепиться они могли только поладив с военными. Управлять Пакистаном ты можешь, только если нравишься военным. Хорошо, если помимо этого ты пользуешься еще и народной поддержкой, однако без нее обойтись можно, но благосклонность военных является обязательным элементом в системе власти Пакистана.

Апогеем могущества власти военных стала уже упоминавшаяся выше прокси война с Индией 1999 года. Тогда после успешных ядерных испытаний генштаб Пакистана самостоятельно решил провести военную операцию. Президента страны даже не поставили в известность. Когда же после неудачи он попытался посягнуть на гегемонию армии, то это закончилось военным переворотом и восхождением на должность Первеза Мушарафа, того самого начальника генерального штаба, который по сути провалил последний на этот момент большой конфликт с Индией.

Генерал Джаджит Сингх Аврора, начальник штаба армии Индии, и генерал Амир Абдулла Хан Ниази из армии Пакистана подписывают документы, которые положили конец войне между двумя странами и привели к созданию Бангладеш Фото: Getty Images

Доминирование военных ожидаемо привело к нездоровому крену в бюджете страны в статье расходов на оборону. Однако значительные ресурсы, брошенные на военную мощь страны не принесли ей не то чтобы безопасности на границах, а даже не уберегли ее территориальной целостности. В 1947 году Пакистан вышел за пределы международно признанных границ, оккупировав часть Кашмира. Однако в 1971 году очередной конфликт с Индией за эти земли привел к отделению Восточного Пакистана, где хоть и проживали мусульмане, однако они считали себя другим этносом, подавленным военной хунтой, в основном состоявшей из выходцев из западного Пакистана. Открытым остается вопрос, возник бы этот кризис, если бы Пакистан пошел по демократическому пути развития. В итоге после кровопролитной войны Пакистан потерял свои восточные земли, на которых было провозглашено новое суверенное государство — Бангладеш.

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Хотя, с одной стороны, территориальные потери — это всегда провал стратегической политики любого государства, однако, с другой стороны, учитывая способ образования государств в Британском Индостане (на карте просто проводили линии, не учитывая этнокультурных особенностей, а сама идея раздела Индостана на два государства возникла на позднем этапе национально-освободительной борьбы на почве конфликта между лидерами национально-освободительного движения), процесс образования Бангладеш можно считать логическим историческим процессом, а не следствием принятых в Исламабаде решений. Однако, происходило бы все именно так без серии военных переворотов и вторжения в Кашмир, трудно сказать. С большой вероятностью можно было избежать кровопролития или по крайней мере его минимизировать.

Перманентный конфликт с Индией, неоднозначные отношения с Китаем и нестабильность на севере, где свое влияние пытался распространять СССР, на который в свою очередь в Холодной войне ориентировалась Индия, подтолкнул Пакистан к сближению с США. В 1950-х годах Пакистан даже присоединялся к проамериканским объединениям по безопасности в Азии, к SEATO в 1954 году и Багдадскому пакту в 1955 году. В Вашингтоне, не имея особого выбора, закрывали глаза на особенности народовластия в стране, которую воспринимали как пример умеренного мусульманского государства.

Как подружились Исламабад и Вашингтон

В 1971 году Пакистан выступил посредником в налаживании знаменитого дипломатического моста Никсона-Кисинджера с КНР. Парадокс, что в тот же год его не поддержали ни Китай, ни США. Результатом стала уже упоминавшаяся потеря восточных земель. Так что в краткосрочной перспективе желаемого успеха эта, казалось бы, историческая роль Исламабада самому Пакистану не принесла. Особый размах сотрудничество Вашингтоном приобрело после вторжения СССР в Афганистан в 1979 году. Тогда Пакистан стал логистической базой США в поддержке афганского движения сопротивления. Существенный козырь в условиях приобретения враждебной Индией ядерного статуса. Тогда мало кто обратил внимание, что своих боевиков на территории Пакистана также готовила КНР.

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После выхода советских войск из Афганистана и дальнейшего развала СССР в Исламабаде даже начали задумываться над построением собственной геополитической системы в регионе, где бы Пакистан занимал ведущее место. Разведывательная служба страны активно способствовала образованию на основе беженцев из разоренного войной Афганистана мощной силы сопротивления, Молодежного движения студентов исламских учебных заведений, которое в мире стало известно как Талибан. В 1996 году студенты-выпускники пакистанских медресе в основном с территории пуштунов захватили власть в Кабуле и быстро взяли под контроль почти всю территорию Афганистана.

Тогда актуальной стала идея построения газопровода из средней Азии через Афганистан к пакистанским портам на берегу индийского океана. В перспективе по этому маршруту должен был развиться более широкий логистический коридор. Фактически в Исламабаде задумали весомый геополитический разворот. Новые реалии международных отношений в средней Азии, основным конструктором и бенефициаром которых стал бы Пакистан, было бы логическим завершением всех усилий Исламабада в течение последних двадцати лет. Со времени унижения в войне в Бангладеш военная власть Пакистана развернула свое внимание на север, сблизилась с США и достигла там успеха. Однако этого не произошло.

Усама бен Ладен и как Пакистан пытался подвинуть Россию

Если посмотреть с другой стороны, это был амбициозный план региональной страны выгнать из Средней Азии одного из мировых гегемонов — Российскую Федерацию, которая тогда еще и наладила отношения с новым мировым лидером США. Пакистан помог США в противостоянии с СССР в Афганистане. Сотрудник по вопросам политики в Tabadlab (Исламабад) Риаз Хохар отмечает, что полноценным союзником Вашингтона Исламабад не стал. Пакистан постоянно пытался придерживаться своей линии, в частности в отношении Китая, занимая более мягкую позицию, чем того требовал Белый дом. Исламабад выбрал суверенный путь и пытался самостоятельно взлететь на вершину, и в результате его постигла участь мифического Икара.

Ключевым звеном невероятного плана Пакистана был нестабильный Афганистан, в котором к концу века еще и поселился лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Это стало весомым фактором неудачи, ведь 11 сентября 2001 года "Аль-Каида" спровоцировала вторжение НАТО в Афганистан, что обусловило крах режима талибов. Пакистан снова стал нужен западному альянсу и даже оказал ему определенную помощь, однако уже не совсем добровольно. Интересно, что именно после успешного ядерного испытания, которое должно было бы стать вершиной успеха для страны, где правят военные, Пакистан потерпел два поражения подряд — на поле боя с Индией и в международной политике в Афганистане.

Так начался для Исламабада XXI век, который пока не принес ему ничего хорошего. Политика НАТО в Афганистане была не слишком успешной, а в условиях цивилизационного противостояния радикального ислама против западного мира пакистанская хунта оказалась между молотом и кувалдой. Бывший советник правительства Пакистана Хуссейн Надим считает, что пакистанские власти не доверяли американцам, что обуславливало постоянные проблемы в сотрудничестве между обеими странами.

Сказать, что в 150-миллионной бедной стране радикальные идеи популярны — это очень мягко сказать. С другой стороны военные, которых никто не выбирал, сотрудничали именно с НАТО, среди гражданского общества которого они таки военная хунта. Это положение вещей приводило к дестабилизации страны. На территории пуштунов свои базы для набегов на контингент НАТО стали использовать талибы, верхушка которых еще со времен войны против СССР была связана с пакистанской военной разведкой, однако кто уже кем здесь руководил и руководит, стало сложным вопросом даже для дипломатов и спецслужб других государств.

Пакистан в поисках сильного партнера

В таких условиях для Пакистана стало жизненно необходимым заручиться поддержкой могущественного государства. И здесь пригодились его давние связи с КНР. Доктор Нишанк Мотвани из Института Ближнего Востока Гарвардской школы Кеннеди утверждает, что именно КНР сыграла решающую роль в разработке Пакистаном ядерного оружия. Исламабад, не сумев построить собственный логистический коридор, пытается стать ключевым элементом китайского коридора выхода к Индийскому океану. Речь идет о Китайско-пакистанском экономическом коридоре (CPEC). Его ключевым элементом должен стать нефтепровод Синцзянь-Гвадар, который выведет Китай к Индийскому океану, что в условиях противостояния КНР с Индией для Пекина является весьма актуальным. Достаточно, чтобы вкладывать ресурсы в страну, которая стоит на грани распада. С 2013 года Пекин вложил в этот проект $62 млрд.

Также в последнее время возрождается идея построения газопровода из Туркменистана в Пакистан, на этот раз уже с участием РФ. Этот проект называется TAPI. Для военной власти Пакистана основным преимуществом сотрудничества с Поднебесной является та же аргументация, что и для большинства участников инициативы BRI, — китайцы не ставят лишних вопросов относительно способов удержания власти, главное, чтобы они были надежными и власть обеспечивала стабильность в стране и создавала выгодные условия для китайских экономических резидентов.

Когда в 1947 году Пакистан получил государственность, он уступал своим соседям и даже Индии с Китаем (в последнем тогда вообще бушевала гражданская война) только размером территории. Исламабад не присоединился ни к каким военно-политическим союзам и пытался вести полностью суверенную политику. В самой же стране установилась военная диктатура особого типа. Публично военные не всегда занимали ключевые государственные должности, и в течение истории Пакистана были довольно длительные отрезки мирного сосуществования гражданских правительств, которые опирались на народную поддержку с военной верхушкой.

Все надежды на Китай?

Пиком международного могущества Пакистана стало проведение ядерных испытаний в 1999 году на фоне захвата власти в соседнем Афганистане лояльным к Пакистану движением. Тогда Исламабад даже пытался стать одним из если не мировых, то по крайней мере региональных центров влияния.

Однако недолго Пакистану суждено было находиться на пике славы. Отсутствие прочного фундамента у власти страны в сочетании с несистемной международной политикой без какой-либо стратегии привело к сногсшибательному падению. Ни социально-экономическая модель Пакистана, ни его международная политика себя не оправдали. И сейчас некогда грозное государство не просто не конкурент ни Индии, ни Китаю, а вообще находится на грани выживания и продолжает существовать во многом при поддержке внешних сил, в частности — богатой руки Китая.

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