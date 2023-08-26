Сами за себя: Как Вьетнам отбился от Франции, Китая и США

Фокус собрал исторические прецеденты борьбы отдельных стран против превосходящего врага. Этот цикл — о государствах, которым по определенным причинам не удалось заключить качественные военно-политические союзы, поэтому им пришлось самостоятельно защищать свое право на существование.

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Сегодня мы говорим о Вьетнаме. Страна, жизнь которой в середине XX в. превратилась в настоящий ад. Вьетнамцы воевали против Франции (в середине XX в. — мощной колониальной империи), США и Китая.

Трудно представить, но в борьбе с этими мощными соперниками Вьетнам не просто выстоял, а вышел из боя с гордо поднятой головой и даже претензиями на региональное лидерство.

По состоянию на 2022 год Вьетнам является 35 экономикой мира с годовым ростом ВВП 8%. Хотя с ВВП на душу населения у 98-миллионной страны ситуация хуже (112 место), однако она все равно опережает, в частности, Украину. Хотя по индексу человеческого развития Вьетнам находится на 115 месте в мире, однако он выше почти всех своих соседей, кроме Таиланда. Да, эта далекая от нас восточноазиатская страна не возглавляет все возможные рейтинги, но и не отстает, а учитывая то, кто был ее противником всего несколько десятков лет назад, успехом можно было бы считать уже сам факт существования Вьетнама на карте мира.

Начало. Антиколониальная война против Франции

Когда 2 сентября 1945 года все человечество радовалось завершению Второй мировой войны, для вьетнамского народа все испытания только начинались. Движение сопротивления против японцев, оккупировавших страну в годы Второй мировой войны, сформировали коммунисты во главе с Хо Ши Мином. Оно получило название Лига за независимость Вьетнама — Вьетминь. Его лидеры координировали свои действия с союзниками, и в день капитуляции Японии они провозгласили независимость Вьетнама, который с 1884 года был колонией Франции. То есть, Вьетминь не хотел, чтобы вместо японских оккупантов в страну вернулись французские колонизаторы. Через девять дней начались столкновения британо-французских войск с вьетнамским ополчением.

Следует отметить, что в ходе Второй мировой войны Вьетнам, по аналогии со многими другими странами (Австрия, Корея), был разделен на зоны оккупации, что связано с тем, что разные части страны освобождали разные государства антигитлеровской коалиции. Так, территории к северу от 17 параллели оказались под контролем китайских войск генералиссимуса Чан Кайши. Зато территории к югу от 17 параллели контролировались британскими войсками во главе с адмиралом Льюисом Маунтбеттеном. Именно ему сдались в плен японские оккупационные войска. Правительство провозглашенной Вьетмином Демократической республики Вьетнам (ДРВ) расположилось в Ханое — зоне ответственности китайских войск.

Территории к северу от 17 параллели оказались под контролем китайских войск генералиссимуса Чан Кайши

Франция признала независимость страны, однако в составе Индокитайской конфедерации (профранцузского интеграционного образования) 6 марта 1946 г. Франко-британские войска держали под контролем британскую часть Вьетнама, и там происходили лишь единичные столкновения с представителями Вьетминя. А после вывода британских и китайских войск из Вьетнама в 1946 году французский экспедиционный корпус оккупировал всю страну. В это время представители Вьетминя вели переговоры с французским правительством в Париже, однако они оказались безуспешными. Франция соглашалась только на фейковую независимость Вьетнама в составе Индокитайской конфедерации, что не удовлетворяло лидеров движения сопротивления. 19 декабря 1946 года Вьетминь начал полноценную партизанскую войну против французов.

После трех лет неудачных попыток стабилизировать ситуацию французское правительство вернуло к власти во Вьетнаме императора Бо Дзи — марионеточного руководителя Вьетнама времен японской оккупации (!). Это привело к резкому повышению популярности Вьетминя среди местного населения. В его ряды начали массово рекрутировать простых крестьян. Возглавил эту уже полноценную армию талантливый военный командир Нгуен Зиап. Он со своими офицерами прошел военное обучение в коммунистической Китайской народной республике (КНР), а оружие, в частности, качественное ПВО и артиллерию, Вьетминь получил из СССР.

Зато французский экспедиционный корпус состоял из небольшого количества европейских добровольцев французского иностранного легиона и наемников из французских колоний в арабских странах, Африке и… Индокитае. Франция сознательно избегала мобилизации среди своих граждан, чтобы избежать общественных протестов. Ситуация в демократической стране была напряженной. Левые силы разгоняли антивоенные настроения, называли эту войну грязным делом. Это делало ее слишком непопулярной среди простых французов, а мобилизация могла бы привести к социальному срыву. Таким образом, мотивация у обеих враждующих сторон была на диаметрально противоположном уровне.

Нгуен Зиап удачно использовал все преимущества своей армии и недостатки французского экспедиционного корпуса. Джунгли и болота нивелировали наличие у французов танков, зато в них было удобно располагать пушки и средства ПВО. Понятно, что с наведением и разведкой у народной армии, которую почти на 100% поддерживало население проблем не было. Хотя в первых столкновениях потери Вьетминя превышали французские в десятки раз, однако в дальнейшем Нгуен Зиап исправил ситуацию и за 5 лет борьбы оккупационные силы были сломлены.

Портрет Во Нгуен Зяпа на обложке журнала Time, 15 мая 1972 года

Все завершилось трагедией (с французской точки зрения) в битве у города Дьен Бьен Фу (13 марта — 7 мая 1954 г.). Это самая кровавая битва для французской армии после завершения Второй мировой войны. В этом городке экспедиционный корпус был окружен и разбит силами Вьетминя. Призывы французских властей о военной помощи к США и Великобритании были проигнорированы. Это в итоге вынудило Париж к переговорам в Женеве при участии посредников от СССР и Великобритании.

Франция вывела войска из Вьетнама и признала ДРВ, однако признанный ранее Парижем Южный Вьетнам продолжал существовать (бывшая британская оккупационная зона к югу от 17 параллели). Это вроде бы компромиссное решение стало триггером к следующей двадцатилетней войне на полуострове.

Потери Французского экспедиционного корпуса:

75 381 убиты или пропали без вести;

34 127 ранены;

40 тысяч попали в плен.

Вьетминь потерял 170-300 тысяч бойцов.

Потери гражданских колеблются от 125 до 400 тыс.

Акт 2. Борьба против сильнейшей армии мира

В ДРВ не смирились с потерей юга и сосредоточились на дестабилизации и без того слабого правительства Южного Вьетнама. В 1960 году с этой целью создали Фронт национального освобождения Вьетнама — Вьетконг. С 1955 года в Южном Вьетнаме находились американские военные "советники" (пиковое количество составляло около 23 тыс.). В 1961 году в Вашингтоне решили во что бы то ни стало удержать демократическое правительство Южного Вьетнама. По сути, США решили самостоятельно уничтожить силы Вьетконга. Это должно было продемонстрировать всему миру, что установлены границы между коммунизмом и свободным миром (таких было достаточно, кроме 17 параллели, была еще и 38-я в Корее и Берлинская стена в Европе — и все это держалось на "американских штыках"). Для поддержания антуража противостояния свободного мира против коммунизма к военным операциям во Вьетнаме привлекались военные контингенты других стран.

Соответственно, для СССР стало делом принципа доказать обратное. Тем более, что в пользу Кремля играл факт уже успешной борьбы Вьетмина против французов. Конечно силы французского экспедиционного корпуса и американской военной машины сопоставлять некорректно.

С 1965 года США начали резко увеличивать свой военный контингент в стране, зато в Северный Вьетнам реками полилось советское вооружение, часто вместе с военными инструкторами. К 1969 году американский военный контингент в стране составлял уже 500 тыс. военных. В Вашингтоне стремились во что бы то ни стало одержать победу в этой войне. Были брошены в бой все имеющиеся технологические разработки, массово применялась авиация, которая вела ковровые бомбардировки потенциальных мест базирования сил Вьетконга, военные получили разрешение на применение напалма, гербицидов и дефолиантов, также подверглись бомбардировкам базы подготовки и снабжения Вьетконга в соседних странах.

Самая мощная военная машина в мире тоже сломала зубы о тактику Вьетконга

Наконец самая мощная военная машина в мире тоже обломала зубы о тактику Вьетконга. Несмотря на значительные инфраструктурные разрушения и массовую гибель мирных жителей, армии США не удалось сломать хребет вьетнамским воинам. Зато сломались сами США.

Значительные, по меркам самих американцев, потери в далекой азиатской стране обусловили массовые протесты в США. В конце концов они весной 1973 года привели к выводу американских войск из Вьетнама, причем они так и не достигли своей цели — защиты правительства Южного Вьетнама, которое было свергнуто уже в 1975 году. В конце концов вьетнамский народ смог объединиться в единое государство (чего до сих пор не достигли те же корейцы), а США на десятилетия вошли в состояние, которое впоследствии получило название "Вьетнамский синдром".

Потери сторон погибшими:

США — 58 220;

Северный Вьетнам — 1,1 млн;

Южный Вьетнам — 250 тыс.;

мирные жители (вьетнамцы по обе стороны 17 параллели) — ок. 2 млн.

Неожиданная угроза. Падение очередного гиганта

Во Вьетнаме считают, что война завершилась 30 апреля 1975 года взятием Сайгона — столицы Южного Вьетнама. После этого миллионы лояльных к прежнему устройству жителей южного Вьетнама были отправлены в "лагеря перевоспитания". Многие из них там "перевоспитывались" несколько лет, а многих уже больше никто так и не увидел. В последующие годы около миллиона человек покинули объединенный социалистический Вьетнам просто на лодках.

Коммунистическое правительство единого Вьетнама начало строить в стране социализм советского образца. Все это происходило в сложных внешнеполитических условиях. Несмотря на то, что государство было принято в ООН в 1977 году, оно находилось в условиях жесткой экономической блокады США, которые не просто отказались от выплат каких-либо компенсаций, а наоборот требовали возврата долга, взятого Южным Вьетнамом — врагом вьетнамских коммунистов.

Также побили горшки основные друзья Вьетнама. Это в 50-х Вьетминь готовился в КНР и вооружался СССР, а уже через 20 лет Москва и Пекин стали едва ли не врагами. И в конце концов Вьетнаму пришлось выбирать. Выбор был сделан в ноябре 1978 года, когда с СССР был заключен договор о дружбе и сотрудничестве. Через месяц Вьетнам осуществил интервенцию в соседнюю Камбоджу, чтобы покончить с крайне жестоким движением красных кхмеров. Нюанс в том, что этот режим был маоистским, то есть, ориентировался на принципы культурной революции, организованной в свое время в КНР Мао Цзэдуном — и поддерживался он из Пекина.

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В самом же Китае происходила жесткая борьба за власть между партийным руководителем Хуа Гофэном и Дэн Сяопином, который занимал различные должности, в частности, курировал Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

Для усиления власти военных нужна "маленькая победоносная война" — это практически закон политики. Также, вероятно, Дэн Сяопин заручился поддержкой США в этом важном вопросе во время двухнедельного официального визита в эту страну, который начался 5 февраля 1979 года.

Поддержка США была нужна КНР для защиты от нападения СССР, который был связан с Вьетнамом уже упоминавшимся договором. Наконец 17 февраля силы НОАК вторглись на территорию Вьетнама. Официальной причиной было названо "наказание за интервенцию в Камбоджу". КНР отказалась от применения ВВС и ВМС, чтобы не раскручивать эскалацию. Однако по другой версии ВМС КНР заблокировал советский флот, а ВВС просто не смогли пробить систему ПВО Вьетнама, которая была закалена десятилетиями боев с лучшей в мире авиацией.

В общем, несмотря на техническое преимущество НОАК, чувствовалась пропасть между закаленными в боях вьетнамскими воинами и ужасно подготовленными бойцами НОАК — их офицеры часто просто не умели читать карты, а солдаты привязывали себя к танкам во время маршей, таким образом гарантируя себе смерть в случае попадания в засаду. Таким образом, увязнув в болотах и джунглях Вьетнама, КНР наступила на грабли американцев и уже 16 марта вывела войска из Вьетнама, оставив за собой выжженную землю. Отметим, что КНР за менее чем месяц войны потеряла не намного меньше воинов, чем США за восемь лет интенсивных боевых действий.

Правда, официальных данных о потерях ни одна из сторон так и не обнародовала. Официально Китай объявил, что карательная миссия выполнена, а никаких аннексий или тем более смены правительства во Вьетнаме не планировалось. Судя по дальнейшей карьере Дэн Сяопина, конспирологическая версия цели начала войны была на 100% достигнута.

Обе стороны за 27 дней войны понесли примерно одинаковые потери — 30 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными (официальных данных о потерях ни одна сторона так и не обнародовала, поэтому подсчеты условны).

Вьетнамский путь к успеху

Вьетнам пытался строить социализм в своем государстве до 1986 года, когда правительство начало либерализацию экономики. В 1995 году нормализовались отношения с США, поэтому была снята торговая блокада. Вьетнам по сути начал строить экономику китайского образца. В XXI век Вьетнам вошел одним из лидеров в мире по темпам экономического роста, а в 2014 году вьетнамцы оказались самым оптимистичным народом в мире — 94% опрошенных верят, что их дети будут жить лучше, чем они. И для этого видения есть твердые основания — в 1978 году 70% вьетнамцев жили за чертой бедности, а в стране действовала карточная система. Сейчас 80% населения страны живут над чертой бедности, а страна является экспортером одежды, компьютерных компонентов и третьим в Азии производителем нефти.

Вьетнам является 35 экономикой мира с годовым ростом ВВП 8% в год. Вьетнам является 35 экономикой мира с годовым ростом ВВП 8% в год. Вьетнам является 35 экономикой мира с годовым ростом ВВП 8% в год.

Распространено мнение, что залогом успеха Вьетнама стали рыночные реформы конца 80-х, однако британский публицист Ник Дейвис считает, что источником проблем первых послевоенных десятилетий были санкции США. И, соответственно, нормализация отношений с Вашингтоном, следствием чего стало снятие санкций, и стала ключем к выходу из экономического упадка. Однако, по его мнению, ценой этому благосостоянию не для всех стало нивелирование идей, за которые боролись вьетконговцы все годы войны. Ведь парадокс в том, что успеха Вьетнам добился, переняв систему своих врагов — США и КНР.

Несмотря на либерализацию экономики, во Вьетнаме сохраняется монополия на власть коммунистической партии. Также эксперты отмечают высокий уровень коррупции и социального неравенства в коммунистической (!) стране.

Сложно однозначно сказать, какая из этих версий верна. Однако факт в том, что в течение тридцати лет борьбы вьетнамцы получили право самостоятельно выбирать, по какой системе им жить. Нет ничего страшного в пересмотре своих принципов и отказе от неэффективных методов или целой системы. Важно иметь право это сделать — и в конце концов наладить благосостояние своих граждан, что Вьетнаму успешно удалось. А если кто-то не видит смысла в антиколониальной борьбе или войне за независимость, то он может посмотреть на государства Центральной Африки, которые выбрали постколониальную модель, от которой вьетнамцы отказались в 1946 году. Наступил ли мир и благополучие в этом регионе? Вопрос риторический…

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