75 лет надежды: как живет буддийский Тибет под властью китайских атеистов

Официальный Пекин считает его сепаратистом, который прикрывается религией. Для демократического мира далай-лама — лауреат Нобелевской премии мира, борец за свободу своего народа... Такая себе версия Махатмы Ганди 2.0. А для миллионов последователей ламаизма он — воплощение живого бога, от которого коммунистическое правительство КНР хочет "справку" о том, что религиозный проводник действительно является божеством. Фокус разбирался, кто такой далай-лама, почему лидер народа Тибета сейчас проживает в Индии и как вообще уживаются между собой тибетские буддисты и китайские атеисты-коммунисты.

С чем у вас ассоциируется Тибет — горы, монастыри, загадочная Шамбала? Эта едва ли не самая закрытая территория в мире массовой культуры издавна была скорее мифом, чем чем чем-то реально существующим. Ведь там, где не хватает проверенной информации, всегда находят свое место разнообразные выдумки и легенды. Фокус собрал достоверную информацию о настоящей истории страны монахов и мудрецов.

По сути, Тибет — это совокупность разбросанных на горных полянах монастырей Фото: Getty Images

Тибет: ни на что не похож

Тибет — это самое высокое высокогорье в мире. Здесь в прямом смысле воздух не такой, как везде. Соответственно и государственность здесь формировалась своеобразная. Ну как своеобразная — она отличалась от того, что было на запад — в пустынях (где сообщества — это совокупность оазисов), на север — в степях (здесь сообщества — это кочевые орды) и в джунглях на юге. Но каждая из этих местностей сформировала сообщества, которые отличаются от того, что мы, жители лесостепей, считаем эталоном государственности. Условно близкой к нам может быть разве Индия с ее джунглями.

Высокие горы не предполагали большого скопления людей и формирования чего-то на подобии больших городов. Сложный климат, суровые условия ведения хозяйства и постоянная непредсказуемость жизни в горах способствовали сплочению людей вокруг духовных лидеров. С XII века окончательно формируется тибетский буддизм, который становится не только духовной основой местного общества, но и перебирает на себя лидерство в политической и духовной жизни региона. Его интровертность и флегматичность вполне соответствовали стилю жизни в далеких отрезанных от внешнего мира горах.

Тибетский буддизм — основа местной идентности

Со временем буддистские монастыри стали центром не только духовной, но и светской жизни. По сути, Тибет — это совокупность разбросанных на горных полянах монастырей. Ими руководили духовные наставники или учителя. Чаще на Востоке мудрых учителей называют санскритским словом "гуру" — а вот в Тибете они именовались ламами. Поэтому тибетский буддизм часто называют ламаизмом.

Первая достоверно известная государственность здесь была образована еще в VII веке. Образованная тогда Тибетская империя просуществовала более двухсот лет и распалась на отдельные поселения. Отметим, что местные легенды выводят корни государственности со II века до нашей эры, то есть продолжают ее историю почти на тысячелетие. В позднем средневековье Тибет вновь объединился. На этот раз на духовной почве, оказавшейся в таких условиях гораздо более прочным базисом для склеивания этих многочисленных ячеек человеческих сообществ, раскинувшихся на огромной площади в несколько миллионов квадратных километров.

Кто такой далай-лама, как его выбирают и почему тибетский буддизм — основа местной идентности

Руководил страной духовный лидер, которого называли далай-ламой, то есть великим ламой или руководителем всех лам. Считается, что каждый далай-лама — это воплощение Бодхисатвы, Будды милосердия, который постоянно перерождается в преемника. То есть каждый новый далай-лама (а их с 1578 года набралось четырнадцать) — это перевоплощение предыдущего. Соответствует этому верованию и процедура выбора нового духовного лидера.

По сути, народом Тибета руководит одна и та же божественная сущность, которая просто меняет человеческие оболочки Фото: Getty Images

После смерти каждого далай-ламы специальная "комиссия" во главе со вторым лицом в иерархии тибетского духовенства панчен-ламой ищут в Тибете или неподалеку (дважды находили за пределами исторического Тибета — в Монголии и Индии) мальчика, родившегося в этот период. По определенным критериям (финалом является опознание среди предложенных вариантов вещей предыдущего далай-ламы, а само место поиска выбирают по видениям монахов, направлению дыма во время кремации далай-ламы и другим сверхъестественным знакам) проводится отбор, в результате которого остается один избранный — вот он становится в конце концов новым далай-ламой. То есть наследование лидерства происходит по божественному провидению.

По сути, по убеждениям буддистов, народом Тибета руководит одна и та же божественная сущность, которая просто меняет человеческие оболочки.

Кстати: "далай-лама" — это не личное имя, а должность, похожая на "папа римский" или "президент", поэтому пишется со строчных букв, как большинство других титулов и должностей.

Где живут далай-ламы

Пятый далай-лама основал в городе Лхаса дворец Потала, который и служил основной резиденцией далай-лам. Основание Поталы ознаменовало утверждение власти лам в Тибете. Позже была построена еще и летняя резиденция — дворец Норбулинка. Они, как весь Тибет, веками были закрытыми для иностранцев, что только добавляло им таинственности и мистицизма. Добавляло сакральности и то, что это по сути была страна монастырей — где-то далеко "на крыше мира". Впрочем, не очень самостоятельная: с середины XVII века Тибет признает номинальное главенство новой правящей в Китае Маньчжурской династии Цин.

Дворец Потала в Лхасе на закате солнца Фото: Getty Images

Еще с древних времен в регионе бытовал миф о загадочной стране Шамбалу — место откуда будто происходили арии или где родится пророк, который положит конец всем несчастьям. В некоторых легендах указывалось, что она невидима для человеческих глаз и ее может найти только человек, наделенный чистым сердцем и высокими добродетелями. А для новой династии Тибет был чем-то вроде "интеллектуального парка" — источником мудрости империи. Этим они повторили опыт другой иностранной династии, правившей Китаем. Монгольские правители тоже приглашали к своему двору лам из Тибета, считая их источником неиссякаемой мудрости.

Вместе с закрытостью государства, которую далай-ламы только усиливали, такой способ взаимодействия способствовал всевозможным мистификациям. Возможно, именно этого эффекта и хотели добиться мудрые далай-ламы, которые трезво оценивали свои силы и понимали, что этот мистический ореол и является основным залогом их суверенитета. История подтвердила эту гипотезу.

Когда в XIX веке в Китай стали массово проникать европейцы, то легенды о загадочной стране, где в таинственных монастырях живут мудрецы, которые в течение тысячелетий хранят тайные знания о мире, идеально наложились на тогдашний европейский тренд к романтизму и мистицизму. Поэтому различные истории о Тибете тиражировались в промышленных масштабах. Малая часть из них вообще сохраняла оригинальные тезисы мифов, что уж говорить об объективной достоверности.

Тибет как часть Большой игры: прорыв в закрытый мир

В начале XX века Тибет оккупировали британцы. Далай-лама XIII тогда бежал в Китай. Однако через несколько лет Великобритания признала китайское влияние на регион. Далай-лама вернулся в Лхасу, но теперь уже Китай решил, после почти трех веков номинального правления, установить свою администрацию в регионе. Поэтому в 1910 году далай-лама, который, очевидно, не был морально готов к встречам лицом к лицу с вооруженными оккупантами, уже бежит в Индию. А в следующем году началась Синьхайская революция, в результате которой Маньчжурская династия прекратила свое правление в Китае.

Важно

В 1913 году далай-лама XIII провозгласил Тибет независимым государством. В самом Китае следующие почти четыре десятилетия бушевала гражданская война, поэтому Тибету вполне хватало собственных сил, чтобы противостоять редким попыткам китайцев проникнуть в регион. В это время "Крышу мира" посещают разные интересные личности, которые оставили неоднозначный след в истории от семьи Рерихов до экспедиций Аненербе и советских спецслужб. Понятно, что такие посетители только поощряли раздувание новой волны мифов и мистификаций вокруг этого горного государства.

Древний буддийский монастырь расположен на вершине крутого холма. На заднем плане священная гора Кайлас Фото: Getty Images

Далай-ламы веками удерживали свою власть на основе сакральной веры близлежащих народов в учение тибетского буддизма. Но китайские коммунисты, победившие в гражданской войне в 1949 году, были атеистами. А это предрекало конец по крайней мере светскому правлению лам.

Нет веры — нет и государства

В Китае провозгласили, что целью похода в Тибет является "освобождение трудового народа Тибета от эксплуататоров и империалистов". Очевидно, что в теократической феодальной системе Тибета было достаточно факторов, которые бы сейчас назвали ужасными феодальными пережитками средневековья — бесправие и беспробудная бедность крестьян, которые руководители монастырей, по сути своей зажиточные феодалы считали нормой и не собирались ничего менять. По сути, как противодействие такому положению вещей и возник коммунизм в глобальных масштабах. Однако в конкретной ситуации это всё же было поводом для КПК, а не реальной причиной их действий.

Важно

В 1950 году китайские войска оккупировали Тибет. Убежденные, что религия — это "опиум для народа", коммунисты начали разграблять местные монастыри, что нередко сопровождалось издевательствами над их обитателями. Однако выбора у руководства Тибета не было. На этот раз не вспыхнула новая революция, которая спасла государство лам сорок лет назад. Поэтому в Пекине весной 1951 года было заключено соглашение, фактически капитуляция, по которой горное государство вошло в состав КНР.

Чэнь И, вице-премьер коммунистического Китая, во время своего визита в Тибет Фото: Getty Images

Печальная судьба последнего далай-ламы

Отдельно следует обратить внимание на историю далай-ламы XIV, которая является наиболее открытой, учитывая обстоятельства, в которых он оказался. Действующий лидер тибетцев родился в 1935 году в обычной семье тибетцев в поселке, где проживало всего двадцать семей. Ему при рождении дали имя Лхамо Тхондуп — богини, исполняющей желания. В Тибете не учитывают пол дины при выборе имени. Когда мальчику было два года, поселок посетила специальная комиссия, которая искала реинкарнацию умершего далай-ламы. Пришли неслучайно: ведь еще в 1909 году далай-лама XIII посетил эту местность и так ею восхитился, что сказал, что обязательно сюда вернется.

Перед маленьким Лхамо разложили игрушки и реликвии предшественника и он крикнул: "Да, это мое!", что стало знаком реинкарнации предшественника именно в тело этого ребенка. Затем его забрали в Лхасу. После признания далай-ламой Лхамо Тхондуп получил новое имя — Джецун Джампхел Нгаванг Лобсанг Еше Тенцзин Гьяцо (сокращенно — Тенцзин Гьяцо).

Сам далай-лама XIV считает себя реинкарнацией великого пятого далай-ламы, который основал тибетскую государственность. Он заявлял, что во снах часто видит моменты своей предыдущей жизни. Однако ему не суждено было спасти государство, созданное великим далай-ламой V.

Далай-ламе XIV было всего пятнадцать лет, когда он пережил оккупацию Тибета, а уже следующей весной ратифицировал капитуляцию. Через восемь лет он поддержал неудачное восстание против китайского господства, после чего ему пришлось бежать в Индию, где он проживает до сих пор.

Речь 14-го Далай-ламы Тенцзина Гьяцо, примерно 1955 год Тенцзин Гьяцо, 14-й Далай-лама, встречается с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру в Пекине, 1954 год 14-й Далай-лама Тенцзин Гьяцо, духовный и светский правитель Тибета, прибыл в Дели. Это его первый визит в столицу Индии после того, как он попросил убежища

Не все так плохо: далай-лама дал обещание

2 июля, за 4 дня до своего 90-летия духовный лидер тибетского буддизма (ламаизма) далай-лама XIV издал речь, которая успокоила миллионы его последователей. В ней верховный лама заявил, что после смерти его душа снова переродится в тело мальчика или девочки, который родится за пределами Китайской Народной республики. Так что миссия далай-лам на этом свете не завершится со смертью действующего уже слишком пожилого проводника.

Духовный лидер тибетского буддизма (ламаизма) далай-лама XIV Фото: Getty Images

Что Китай делает на территории Тибета

Авторитарная китайская власть продемонстрировала, что не потерпит никакого сопротивления своей политике и настроена вполне решительно подавить восстание любого масштаба. Что и было сделано во время всех попыток тибетцев вслух заявить о своих стремлениях после поражения вооруженной борьбы в 1960-х годах.

Далай-лама. Шляпа, которую носит религиозный лидер, — это его государственная корона Март 1959 года. Тибетские повстанцы сдаются китайским войскам в Лхасе. На заднем плане: дворец Потала Тибетцы собираются во время вооруженного восстания против китайского правления 10 марта 1959 года перед дворцом Потала в Лхасе Мао Цзэдун, председатель Центрального народного правительства Китая, ведет переговоры с Панчен-ламой, временным правителем Тибета

Как память о восстании 1959 года, периодически вспыхивают беспорядки. Самые яркие — 1989 и 2008 года — власти подавили, не гнушаясь жестокостью и жертвами среди гражданских протестующих. В 2008 году официальные власти заявили о 21 одном погибшем, однако очевидцы событий, которым удалось выбраться из КНР, говорят о сотнях пропавших без вести. Точной информации собрать не удалось, ведь китайское правительство на несколько месяцев полностью заблокировало Тибет, в частности депортировав оттуда иностранных журналистов.

Причастные загадочно исчезают, а правительство и далай-лама нарушают традицию

Панчен-лама Х, оставшийся в Тибете, был арестован и более десяти лет провел в тюрьме. В 1989 году он публично резко выступил против политики КНР в регионе, после чего... вскоре умер. Далай-лама из Индии, в соответствии с правилами, указал на новую реинкарнацию панчен-ламы, однако пятилетний мальчик, проживавший на территории КНР, после этого бесследно исчез (1995 г.), а правительство в нарушение всех традиций назначило нового панчен-ламу.

Напомним, что именно панчен-лама после смерти действующего далай-ламы должен определить следующую реинкарнацию. Именно поэтому в упомянутой выше речи в начале июля далай-лама определил основанный им фонд Gaden Phodrang Trust как субъект, который должен определить его следующую реинкарнацию — по сути, тоже нарушив столетние традиции. Однако поскольку доступа к легитимному панчен-ламе ни у кого нет, никто вообще не знает жив ли он еще, а назначенный Пекином духовник очевидно сделает выбор, согласно указаниям коммунистического правительства Поднебесной.

Члены и сторонники Тибетской ассоциации Южной Калифорнии и общества друзей Тибета из Лос-Анджелеса вышли на марш по случаю 50-й годовщины первого тибетского восстания против китайского правления и бегства 14-го Далай-ламы в изгнание Фото: Getty Images

Тибетская молодежь выкрикивает антикитайские лозунги, держа плакаты с изображением Гендуна Чоки Ньимы, 14-летнего ребенка, которого тибетский духовный лидер Далай-лама признал реинкарнацией 11-го Панчен-ламы Фото: Getty Images

Китайский взгляд на Тибет

После либерализации экономики в период реформ Дэн Сяопина давление на тибетскую идентичность только усилилось, ведь теперь Пекин мог предложить экономический успех тем, кто интегрируется в китайское коммунистическое общество. Так, в 2017 году китайские СМИ утверждали, что при правлении коммунистической партии более 130 тысяч тибетцев вырвались из непроглядной бедности. Однако на момент оккупации Тибета там проживало около 6 миллионов человек и более 100 тысяч из них были вынуждены покинуть Родину. Возможно, это именно они вышли из бедности?

Тибет под управлением Пекина

Китайские власти ограничили автономию Тибета лишь частью его исторического ареала. Зато на землях, где исторически жили тибетцы, образованы политически нейтральные провинции, в состав которых входят вместе с тибетскими другие историко-этнографические области. Собственно Тибетский автономный округ (который китайцы все чаще пытаются называть Сицзан) образован на основе ядра исторического Тибета У-Цангу, а другие его исторические регионы Кхам и Амдо отошли к соседним китайским провинциям — Цинхай, Юньнань и Сычуань, все они активно заселяются китайцами из других регионов государства. Сейчас 60% жителей Лхасы — переселенцы из других регионов Китая, они же занимают 70% государственных должностей.

Последние крупные беспорядки в Тибете произошли в 2008 году накануне открытия летней олимпиады, которая прошла в Пекине (о них писалось выше). Однако коммунистическая власть легко справилась с ними. Яркий факт — перед зимней олимпиадой 2022 года никаких массовых протестов уже не было. Хотя за этот период произошло 156 индивидуальных самосожжений, но в условиях практического отсутствия в регионе иностранных журналистов, информация о них пылится в отчетах правозащитных организаций.

Грандиозный парад на площади дворца Потала в Лхасе по случаю 60-й годовщины основания автономного района Сицзан Грандиозный парад на площади дворца Потала в Лхасе по случаю 60-й годовщины основания автономного района Сицзан Грандиозный парад на площади дворца Потала в Лхасе по случаю 60-й годовщины основания автономного района Сицзан Грандиозный парад на площади дворца Потала в Лхасе по случаю 60-й годовщины основания автономного района Сицзан

Со статусом кво, похоже, смирился и далай-лама XIV, который все чаще заявляет, что он духовный лидер тибетских буддистов, а вся светская власть вполне естественно в новых временных реалиях должна перейти к светскому лицу (вероятнее всего, им станет представитель Пекина). Таким образом, видимо, он надеется получить хоть какие-то уступки от режима.

В этом плане можно провести определенные параллели с украинской борьбой столетней давности (кстати, тогда среди лидеров украинского национального движения тоже была духовная личность — Андрей Шептицкий, который умер, когда большевики оккупировали Западную Украину, а его преемник Иосиф Слепой оказался в концентрационных лагерях). Тогда украинцы тоже хотели в идеале полностью восстановить независимость, но были готовы согласиться на автономию или хотя бы обеспечение общих прав человека. Этого же хочет и далай-лама. Однако зачем это нужно коммунистической партии Китая?

Далай-лама, лидер народа Тибета сейчас проживает в Индии Фото: Коллаж: Фокус

По данным Гарвардского университета, за последние три четверти века в Тибете разрушено около 6 тысяч памятников местной самобытной культуры. Когда местный предприниматель Таши Вангчук выступил против сокращения преподавания тибетского языка в школах региона, он получил пятилетнее тюремное заключение.

История Тибета — это яркий пример того, как исторический процесс может смещать акценты. Китайская государственность без сомнения более древняя, чем тибетская. Цивилизация Китая более наполнена древними знаниями и важным опытом и не менее ценными памятниками культуры. Однако был период в истории, а именно во времена раннего средневековья, когда Тибет был мощнее своих восточных соседей. А исторический факт заключается в том, что ни одно из государств, которые формировали китайцы, никогда полностью не контролировало Тибет до его оккупации в 1950 году. Хотя попытки были, но всё же Тибет сохранял весомую долю суверенитета.

Тибет в ожидании спасителя

Несмотря на ореол таинственности, к внушению которого присоединились сами далай-ламы, Тибет является не более уникальным, чем многие другие государства Европы, которые нам хорошо знакомы. Тот же Ватикан тоже управлялся духовной властью значительно дольше, чем Тибет. Особое устройство было во многих итальянских городах-государствах, государствах Крыма и в конце концов наше казацкое государство тоже является историческим феноменом.

Дворец Потала, современный вид Фото: Getty Images

По-своему интересен и Тибет. Его особенность обусловлена уникальными географическими условиями среды, где она возникла. Именно оно и было основным фактором и залогом успеха этого государственного проекта. Когда же технологии XX века нивелировали все эти факторы. А идеология коммунизма стерла авторитет далай-лам, то и базиса существования этого государства тоже не стало. Есть ли залог выживания тибетцев как нации? Если оценивать рационально, то их нет.

Однако история знает достаточно примеров, когда ход событий резко менялся под влиянием непредсказуемых факторов. Возможно, тибетские пастухи снова встретят юношу, который заявит, что его за шею сбросили с небес — и он их консолидирует и вернет утраченный суверенитет. Как это, по местным легендам, и произошло более двух тысяч лет назад.