Шарлатанство в угоду Гитлеру или реальные научные исследования: Чем занималось оккультное общество "Аненербе"

Хотя ученые к его научному наследию относятся довольно скептически, общество "Аненербе" стало находкой для прокуроров, которые вели дела о военных преступлениях, а падкие на сенсации журналисты придали ему ареол мистичности и конспирологичности. Фокус узнал подробности о деятельности одной из самых экстраординарных структур Третьего Рейха.

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90 лет назад, 1 июля 1935 года, была основана одна из самых загадочных исследовательских организаций, которую интересовало, кажется, все: происхождение человека, народная медицина, астрономия, история языка, сокровища древних курганов, ведьминские процессы и коневодство... А главное — парапсихология, спиритизм, оккультизм, которые в Третьем Рейхе официально были запрещены.

На самом деле ореол загадочности, а значит и таинственности "Аненербе" (формально — "Немецкое общество по изучению древней немецкой истории и наследия предков") придали журналисты уже в период после Второй мировой войны. Нас всегда привлекают полутона, так что эффект недосказанности всегда оказывал эмоциональное воздействие на аудиторию.

Именно так действовала пресса стран-победительниц, когда она освещала деятельность общества "Аненербе". Тайные исторические знания, эксперименты над людьми, скрытые достижения в области естественных наук, доступ к древним магическим знаниям. Такими и похожими тезисами заманивали журналисты своих читателей в послевоенные годы. Со временем запущенные с легкой руки падких на сенсационные заголовки журналистов эти формулировки "пошли в народ" и стали городскими легендами.

Мы же вам расскажем правду — как она есть. Поэтому не читайте эту статью, если не хотите избавиться от еще одной волшебной басни, окутанной ореолом таинственности, ведь все явное теряет романтический эффект.

Проблемы возрождения наций. Бисмарк создает Второй Рейх

Интерес к магическим знаниям прошлого вместе с легендами о потерянных цивилизациях и сеансами спиритизма своими корнями уходит в полный романтизма XIX век. Научный бум, в том числе и исторических наук, способствовал повышенному интересу общественности к этой теме. Первые успехи археологии, которые лишь частично подтверждали древние легенды (самым ярким примером стали раскопки Трои) разожгли в обществе жажду исторических сенсаций.

В Германии была своя атмосфера. Наполеон III потерпел военное поражение и попал в плен, в Париже — очередная революция... А Пруссия присоединяет к себе Эльзас и Лотарингию, королевства Саксонию, Баварию и Вюртемберг. 18 января 1871 года Отто фон Бисмарк провозгласил создание Второго рейха, где Вильгельм I принял титул императора (кайзера) Германии. Усилиями канцлера Бисмарка страна объединилась впервые за... Вот здесь возникает первая проблема противоречий науки и общественных запросов. Дело в том, что на самом деле в 1871 году никакого возрождения единого немецкого государства не произошло. Похожую проблему параллельно переживала и объединенная Италия, имевшая весьма опосредованное отношение к древней Римской империи.

Современники изображали Отто фон Бисмарка как римского императора-триумфатора. Фото: Getty Images

Из разрозненных маленьких и не очень территорий Бисмарк соединил единое государство. Среди этого пестрого населения действительно можно найти похожий язык, фолькльор, традиции — но Священную Римскую империю сюда можно было притянуть лишь за уши. Так и начали появляться легенды о "золотом веке немецкой нации", который, очевидно, существовал в доисторические времена (ведь история такого не помнит). И уже потом эти легенды очень понравились одному австрийскому художнику, а также другим миллионам добровольцев, которые вызвались воевать за дело "великой Германии" еще в Первой мировой войне — и в последующие десятилетия.

"Прародители цивилизации" — Гитлер и Гиммлер изучают историю

Когда Гитлер пришел к власти, идея, что немецкая нация единственная смогла сохранить "чистоту древней арийской расы — прародительницы человеческой цивилизации на Земле" стала государственной идеологией. Отряды СС (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП) — смесь партийной силовой структуры и государственного силового института — должны были стать прообразом чистоты расы. В их ряды отбирали только людей, которые строго соответствовали этой расовой теории.

У Гиммлера появилось немало интересного материала, о котором можно было поговорить с фюрером Фото: Getty Images

При таких обстоятельствах неудивительно, что именно руководитель СС, рейхсфюрер Генрих Гимлер решил основать общество, которое бы предоставило научное обоснование всем этим теориям. Есть версия, что таким образом хитрый райхсфюрер решил усилить свои позиции в ближайшем кругу Гитлера, который любил на закрытых встречах своих ближайших соратников размышлять о великой истории арийской расы. Теперь же у Гиммлера могло бы появиться немало интересного материала, о котором можно было поговорить с фюрером.

Наследие предков, которое нужно было исследовать

Так 1 июля 1935 года, при организационном содействии СС и лично Генриха Гиммлера, в Германии возникло научно-учебное общество "Наследие предков". Наименование говорило само за себя — задачей "Аненербе" было как можно глубже исследовать историю, культуру и традиции немецкого народа. Однако, как известно, кадры вершат все. Первый руководитель общества Герман Вирт — голландский ученый, к идеям которого было достаточно скептическое отношение в формальной науке. Однако ему удалось полностью найти себя в расовой теории рейха. С его подачи именно доказательству превосходства арийской расы и были посвящены исследования "Аненербе".

Основатели "Аненербе" очень уважали руны и искали доказательства существования древнейшего нордического письма Фото: Вікіпедія

С 1937 года общество "Аненербе" было подчинено СС. Гиммлер был провозглашен куратором общества. Сменилось руководство — новым президентом стал Вальтер Вюст, декан философского факультета Мюнхенского университета. Генеральным секретарем (то есть фактическим организатором деятельности) "Аненербе" стал Вольфрам Зиверс, к персоне которого мы еще вернемся. Тогда же обновили и устав общества. Согласно ему, основными целями деятельности "Аненербе" были:

Исследовать пространство, дух и действие нордической индоевропеистики

Воплотить результаты исследования в жизнь и донести их до немецкого народа

Генрих Гиммлер действует с размахом

К участию в исследованиях приглашали всех граждан Рейха. В 1939 году президентом общества стал сам Генрих Гиммлер, "Аненербе" стало структурным подразделением СС и получило неограниченное финансирование всех своих проектов, автором которых часто был сам руководитель СС. Ассигнования в "Аненербе" достигали около миллиона рейхсмарок в год. А деятельность "Аненербе" с этого момента перестала ограничиваться сугубо исследованием немецкой истории, выйдя на масштабы всего индо-арийского сообщества (сейчас его называют индоевропейским, а это — предки большинства населения мира). Члены общества "Аненербе" получили возможность карьерного роста в немецких университетах и других научных институтах.

Есть версия, что темы для исследований возникали в ходе разговоров Гиммлера с Гитлером. Отсюда такие оригинальные направления как поиск золота в немецких реках или попытки вывести выносливую восточную лошадь.

Карта экспедиций, которые планировали осуществить участники общества "Аненербе" по всему миру

Гиммлер был i вдохновителем идеи замены "насажденного арийской расе извне христианства" на древние арийские культы. Но для этого их нужно было найти. В поисках "арийских предков", древних знаний и затерянных сокровищ "Аненербе" организовало до десятка экспедиций — на Ближний Восток, в Скандинавию, Боливию, Тибет и Парагвай.

Начинало свою деятельность "Аненербе" с пяти исследовательских центров, которые сосредоточивали свою деятельность в основном на истории, филологии и этнографии. Но за десять лет бурной деятельности общество расширилось до 45 исследовательских учреждений. Вот что значит соответствовать ожиданиям фюрера. Однако о научной ценности исследований здесь речь не идет.

Опыты над людьми и военные преступления: почему деятельность "Аненербе" заинтересовала прокуроров на Нюрнбергском процессе

Темной страницей истории "Аненербе" является причастность к экспериментам над людьми, которые члены общества осуществляли в концентрационных лагерях. Так, в лагере Дахау Зигмунд Рашер экспериментировал с изменением гипертонического давления. Он это делал по заказу Люфтваффе — немецкой авиации. Через такие эксперименты (а собственно — пытки) прошли около 500 пленных, часть из которых в результате умерли.

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Август Гирт в концентрационном лагере Нацвайлер-Штрутгоф испытывал на людях химическое оружие. Он же умышленно убил 80 человек, чтобы передать их скелеты университету в Страсбурге.

Нюрнбергский трибунал не осудил "Аненербе" как организацию, однако были обвинены отдельные ее члены. В частности, по делу врачей проходил Вольфрам Зиверс, которого за эксперименты на людях приговорили к смертной казни.

От Карелии до Тибета: в поисках древних арийцев и их тайн

Наиболее покрытой разнообразными конспирологическими теориями до сих пор является работа общества "Наследие предков" в сфере археологии. К "Аненербе" часто обращались археологи, которым не хватало финансирования для реализации своих проектов. Поэтому в рамках деятельности "Аненербе" в разных точках Европы действительно были проведены качественные научные исследования памятников — как каменного века, так и позднего Средневековья. Также был проведен ряд этнографических экспедиций, в частности в финляндскую часть Карелии, где были записаны обычаи местных племен — они, по мнению ученых "Аненербе", могли иметь отношение к древним обычаям нордической расы.

Участник экспедиции Аненербе в Тибет Бруно Бегер проводит антропометрические исследования Участник экспедиции Аненербе в Тибет Бруно Бегер проводит антропометрические исследования Фото: Вікіпедія

Как уже упоминалось, кроме этого "Аненербе" организовывало экспедиции своих самых ярых фанатиков в разные части мира — от Исландии до Ближнего Востока и Тибета, где они искали доказательства существования древнейшего нордического письма (за такое пытались выдать наскальные рисунки в Швеции), ключевой роли нордической расы в формировании Римской империи (исследования римских крепостей от Румынии до Ирака) и даже свидетельств, которые могли бы доказать теорию, что Будда — это потомок древних арийцев, которые нападали на Японию и Китай более четырех тысяч лет назад. Конечно, сейчас официальная наука опровергла большинство этих теорий.

Гиммлер в Крыму Фото: Вікіпедія

Отметим, что поездки представителей "Аненербе" по старинным местам и музеям оккупированной Европы часто завершались мародерством культурных ценностей. Приобщилось "Аненербе" и к исследованию древностей Украины, в частности в Крыму (где было, по свидетельствам, 18 действующих исследовательских установок "Аненербе"). Однако большинство их результатов были утрачены в результате боевых действий.

Была ли здесь наука?

В целом история "Аненербе" — это образец существования науки в условиях тоталитарного режима, который взял на вооружение идеологический фанатизм. С одной стороны, режим вкладывался в науку и сделал возможными исследования, которые ранее были недоступны для многих энтузиастов. С другой стороны, возможность сделать быструю карьеру, угождая режиму, способствовала привлечению к работе научного общества лиц, которых сейчас бы назвали "фриками" от науки и которые готовы были подтвердить самую невероятную фантастическую теорию, лишь бы угодить нацистской верхушке.

Немецкий охотник и зоолог Эрнст Шефер во время своей третьей экспедиции в Тибет, спонсированной Аненербе. 1939 год

Общество "Аненербе" является демонстрацией цинизма и жестокости нацистского режима, который считал возможным проведение научных экспериментов на живых людях. А после войны стало модным искать всевозможные мистические эпизоды в тех или иных областях активности нацистов: сам режим давал для этого достаточно оснований. Возможно, верхушка Рейха действительно верила во всякую древнюю магию. А деятельность "Общества изучения исторических древностей" — это просто клад для искателей такого рода сенсаций. Поэтому деятельность "Аненербе" и обросла различными легендами и теориями, которые не всегда имеют отношение к реальности.

На самом деле, кроме идеологической деятельности, творений всяких фриков и откровенного оккультизма, "Аненербе" занималось и реальной наукой. И эти его достижения важно использовать современным ученым для дальнейшего развития науки, которая базируется на объективных фактах — то есть настоящей науки.