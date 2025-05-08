Где "исчез" Гитлер — в Аргентине или в Бразилии, и зачем Сталин искал личного стоматолога фюрера

После капитуляции нацистской Германии в Аргентину сумели перебраться около 10 тысяч солдат и офицеров Третьего рейха. Был ли среди них главный виновник Второй мировой войны и гибели миллионов людей — Адольф Гитлер? Такая вероятность озвучивалась уже в 1945-м, и до сих пор многие исследователи считают ее допустимой. Фокус изучил теории возможного побега нацистского лидера и разобрался, что об этом говорят официальные документы стран-победительниц.

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Осенью 2022 года неподалеку от побережья Аргентины обнаружили остатки немецкого подводного корабля времен Второй мировой войны. Эта находка породила очередную волну слухов о якобы бегстве Адольфа Гитлера из Берлина весной 1945 года.

Некоторые исследователи считают, что на этой подводной лодке нацисты могли переправить Гитлера в Латинскую Америку Фото: скриншот

Гитлер исчезает в окруженном Берлине

В конце апреля 1945 года Берлин — столица нацистской Германии — был окружен советскими войсками. Каждый день советская армия, несмотря на многочисленные потери, штурмовала квартал за кварталом в стремлении добраться до виновника кровавой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей во всем мире. Сам же Адольф Гитлер неделями не покидал своего последнего убежища — бункера неподалеку Рейхсканцелярии.

В этом бункере Гитлер проводил последние дни своей жизни — с любовницей Евой Браун, адъютантом Отто Гюнше, личным ассистентом Хайнцом Линге, начальником охраны Иоганном Раттенгубером, пилотом Гансом Бауром, секретаршами Гертрудой Юнге и Гердой Кристиан. Его посещали лидеры Третьего Рейха — Йозеф Геббельс, Мартин Борман, представители военного командования. Большинство населения уже давно не видели своего фюрера.

Май 1945 года. Мировая пресса уверенно сообщает: Гитлер мертв! Май 1945 года. Мировая пресса уверенно сообщает: Гитлер мертв! Май 1945 года. Мировая пресса уверенно сообщает: Гитлер мертв! Май 1945 года. Мировая пресса уверенно сообщает: Гитлер мертв!

И вот в первый день мая 1945 года к руководству советских войск в Берлине с белым флагом пришел начальник штаба Вермахта генерал Ганс Кребс. Он заявил, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля, поэтому теперь нацистскую Германию на переговорах о капитуляции представляет новое правительство.

Дальнейшую капитуляцию от имени Третьего Рейха осуществляло руководство Вермахта. А союзники никак не могли смириться с тем, что вождь немецких нацистов, поставивший под сомнение действующий мировой порядок, в буквальном смысле "растворился в воздухе".

Однако Берлин, а затем и территория последнего физического местонахождения лидера нацистов, оставался под контролем СССР, поэтому другие государства-победители могли только наблюдать за действиями своего тоталитарного союзника. А тот решил разыграть настоящую остросюжетную драму.

Театральные потуги Кремля и подводные лодки у берегов Аргентины

Уже 26 мая Иосиф Сталин в разговоре со специальным представителем президента США Гарри Л. Хопкинсом заявил, что Гитлер жив и, вероятно, скрывается в Испании, где у власти был давний враг коммунистического СССР генералиссимус Франциско Франко. Уже 9 июня маршал Жуков в разговоре с Дувайтом Эйзенхауэром на прямой вопрос о Гитлере ответил, что его судьба неизвестна и, вероятно, он скрывается в Испании с целью дальнейшей эмиграции в Латинскую Америку.

В то время в Латинской Америке начали всплывать немецкие подводные лодки, которые на момент капитуляции Рейха находились в море и отказались сдаваться союзникам (что сделали другие 153 немецкие субмарины). Три подводных корабля отказались сдаться и отправились в сверхрискованное путешествие в Латинскую Америку. Лодка U 1277 всплыла у побережья Португалии, а вот субмарины U 530 (выплыла у побережья Аргентины 10 июля 1945 года) и U 977 (провела 66 дней под водой, прежде чем всплыть на поверхность в аргентинском порту 17 августа 1945 года) таки добрались до вожделенной Латинской Америки.

Конспирология: действительно ли Гитлер доплыл до Аргентины

Тогда же начали появляться версии о вероятности существования других лодок или транспортных средств, которые были уничтожены с целью заметания следов. Параллельно в Латинской Америке начали появляться немецкие колонии. Наиболее радостно нацистов из Германии принимала Аргентина, ведь она имела опыт длительного сотрудничества с государствами Оси, особенно фашистской Италией, куда будущий президент Аргентины Хуан Перон (1946–1955 годы) ездил на военную стажировку, а впоследствии стал военным атташе в Риме и Берлине. Весной 1945 года Аргентина формально объявила войну Германии, однако старые связи никуда не исчезли.

Заявления советского руководства и факты о многочисленных (в результате оказалось, что таких было более 10 тысяч) нацистах разного уровня, которые как-то умудрились выбраться из взятой союзниками в тиски Германии, стали поводом для появления многочисленных конспирологических теорий о том, что Гитлер тоже сумел покинуть взятый в осаду Берлин и нашел убежище где-то далеко за океаном.

Кроме откровенно фантастических версий о том, что фюрер сбежал с помощью НЛО на обратную сторону Луны (что же ему мешало спрятаться на аверсе спутника Земли?), были более рабочие версии о побеге в страны Латинской Америки, которые выглядели достаточно обоснованными. Почему, если это сделали руководители среднего звена, этого не мог сделать и лидер немецких национал-социалистов? Тем более, из Берлина смог выбраться Мартин Борман — один из лидеров НСДАП, который до последнего был рядом с Гитлером (так казалось в то время — на самом деле Борман покончил с собой в 1945-м. В 1972 году его останки были обнаружены во время ремонта дороги, экспертиза ДНК, проведенная в 1998 году, окончательно доказала, что это труп Бормана).

Официальные версии на основе полученных свидетельств

Американцы стали проводить собственное расследование, допросив тех свидетелей последних дней жизни Гитлера, которые оказались в их руках. В 1947 году на основе собранной информации даже вышла книга офицера британской разведки Хью Тревора-Ропера "Последние дни Гитлера". Однако, не имея доступа к месту действия и опираясь на поверхностные косвенные свидетельства касающихся дела лиц, она была не более убедительной, чем заявления очевидцев и официальные отчеты государств, принимавших нацистских активистов "оптом и в розницу" на всех континентах.

Рассекречен доклад ФБР о возможном побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Теории заговора относительно смерти Адольфа Гитлера противоречат тому факту, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере 30 апреля 1945 года Фото: Getty Images

В 1950 году в Восточной Германии выпустили фильм, где последние дни жизни Гитлера и его смерть (в фильме он себя отравил) отличались от официальной версии, к которой пришли западные союзники, на тот момент уже члены НАТО.

Поэтому пока СССР не выдавал никакой собственной окончательной версии, а на Западе начали набирать обороты дела против нацистских преступников, которые сбежали, однако их удалось разоблачить, конспирологические версии только набирали силу.

В 1955 году во время визита канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра в СССР новый советский лидер Никита Хрущев отпустил пятерых последних спутников Гитлера на Родину. Это позволило допросить их и воссоздать картину последних часов жизни вождя нацистов. Однако опять же информация базировалась только на словах людей, которые стояли на грани признания военными преступниками.

Параллельно был сделан вывод, что Мартин Борман (считавшийся единственным нацистом высокого ранга, сбежавшим из оккупированной Германии) таки погиб при попытке побега. Но в противовес этому выводу, сделанному со слов очевидцев, разгорелось целое дело Адольфа Айхмана, которого нашли израильские спецслужбы в Аргентине.

Над генералом СС и одним из руководителей гестапо провели показательный судебный процесс в Иерусалиме — в ходе которого раскрылись во всех деталях "крысиные коридоры", по которым высокопоставленные нацисты ускользали из-под носа администраций стран-победителей в ту же Латинскую Америку. То есть то, что раньше было на уровне слухов, получило официальное подтверждение в судебном порядке. Конечно, после этого теории о бегстве Гитлера расцвели буйным цветом.

Желтая пресса и открытие архивов

Однако никаких реальных данных о побеге самого фюрера до сих пор не было. Поэтому в последующие десятилетия теории о его побеге и дальнейшей жизни в Латинской Америке трансформировались в откровенную "желтую прессу". Дошло до того, что Гитлера "узнавали" уже не в Аргентине, а на ранчо в соседней Бразилии, где он якобы доживал свой век как положено настоящей рок-звезде — с молодой бразильянкой.

Новый виток вспышки интереса к этой теме закрутился с распадом СССР и рассекречиванием архивных документов. В 2000 году российская архивная служба даже провела выставку останков Гитлера, которые все это время хранились под грифом "совершенно секретно". Но к ним никому не позволяли прикасаться, что только разжигало подозрения и различные версии.

В 2009 году разрешили "потрогать" — к черепу Гитлера допустили группу американских ученых во главе с археологом Ником Беллатони, которые тайно взяли материалы ДНК и вывезли их в США для дальнейших исследований. Результаты оказались сенсационными — череп, который выдавали за череп Гитлера, оказался костями женщины, которой не было и сорока лет.

Слева: Одна из последних фотографий Адольфа Гитлера перед его самоубийством. Справа: Рентгеновский снимок головы Гитлера, взятый из файлов его личных врачей. По словам рентгенолога из Лос-Анджелеса Германа Мерла, у фюрера был нормальный мозг и тело, пораженные недугами Фото: Getty Images

Однако, поскольку материалы для ДНК-экспертизы были взяты неофициально, то и результаты исследований не могли иметь юридических последствий. Последним на данный момент официальным исследованием останков Адольфа Гитлера является эксперимент 2018 года. Французским ученым во главе с Филиппом Шарлье предоставили доступ к остаткам челюсти нацистского лидера и материалов его стоматолога. По результатам исследований, ученые подтвердили официальную версию.

Что касается американского исследования 2009 года, то в заявлении французских ученых говорится, что судя по тому, что было опубликовано, форма исследования генетического материала не позволяет установить вероятность эксперимента выше 55%, то есть фактически речь идет о вероятности на уровне случайности.

Что произошло на самом деле

Так что же в итоге произошло в конце апреля – начале мая 1945 года? Попробуем воссоздать события, основываясь на всей имеющейся сейчас информации, важнейшим элементом которой являются рассекреченные документы советских спецслужб, которые и принимали непосредственное участие в расследовании.

Утром 29 апреля Адольф Гитлер в кругу самых близких людей — помощников, секретарей, охранников и избранных членов НСДАП женился на Еве Браун. После этого он со всеми попрощался и уединился с женой. Через некоторое время они оба были найдены мертвыми в комнате. Ева Браун была отравлена цианистым калием (до этого супруги испытали этот яд на домашних любимцах).

Май 1945 года: возможно, на снимке тело немецкого фюрера Адольфа Гитлера Фото: Getty Images

Адольф Гитлер был найден телефонистом из СС Рохусом Мишем с огнестрельной раной в голове и пистолетом 7,65 мм Walther PP (впоследствии известным как оружие Джеймса Бонда) в руке. Вероятно, перед тем фюрер принял яд. Для лидера нацистов было важно погибнуть "смертью солдата", пустив себе пулю, а не от яда или тем более не сдаться в плен. Об этом Гитлер неоднократно подчеркивал после Сталинградского "котла", когда в плен сдались сотни тысяч немецких воинов с целым фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом.

Незадолго до смерти Гитлер узнал о гибели фашистского лидера Италии Бенито Муссолини, тело которого вместе с телом его любовницы Кларетты Петаччи было выставлено на всеобщее обозрение. Чтобы избежать глумления над своим телом, Гитлер завещал его сжечь, перед тем завернув в немецкий флаг, а прах развеять по ветру. Однако его ассистенты не нашли флага, из-за чего пытались сжечь тело с помощью подручных средств — фитиля и бензина, что им не удалось сделать. Поэтому они закопали обгоревшие тела в кратере от бомбы неподалеку от бункера.

1945: Военным корреспондентам показывают могилу, где, вероятно, было похоронено обугленное тело Адольфа Гитлера, за зданием канцелярии в Берлине Фото: Getty Images

СМЕРШ и Сталин ищут стоматолога Гитлера

После капитуляции немецкой армии советская контрразведка (СМЕРШ) стала прочесывать Берлин в поисках Гитлера и других высокопоставленных нацистов. Схватив и допросив помощников Гитлера, смершевцы быстро нашли его тело и останки Евы Браун и перезахоронили в лесу, чтобы избежать возможных беспорядков, связанных с памятью о нацистском лидере.

В те времена еще не проводили анализы ДНК, поэтому основным средством идентификации тел были зубы. Поэтому СМЕРШ стал искать стоматолога Гитлера. Оказалось, что он сбежал из Берлина, но нашлась его ассистентка. Она предоставила медицинские документы Гитлера, поэтому была проведена экспертиза, которая позволила идентифицировать найденное тело как труп Адольфа Гитлера.

Иосиф Сталин требовал как можно более достоверных доказательств смерти Гитлера Фото: Getty Images

Иосиф Сталин не отличался чрезвычайным доверием к людям, поэтому требовал как можно более достоверных доказательств смерти своего злейшего врага. Поэтому всех участников и свидетелей событий, от помощников Гитлера до ассистентки его стоматолога, тщательно допрашивали по несколько раз. Тело нацистского вождя несколько раз подвергали эксгумации, пока в конце концов Сталин не остался доволен собранными доказательствами. Тогда тела Адольфа Гитлера и Евы Браун перезахоронили на территории советской военной базы в Магдебурге.

Как советские спецслужбы выполнили завещание Гитлера спустя 25 лет

Последней точкой в деле стали события 1970 года, когда тогдашнее руководство СССР решило для себя окончательно разобраться, что же произошло с основным врагом СССР. Тогда по приказу руководства КГБ была проведена комплексная ревизия всех доказательств смерти Гитлера.

Доказательствами смерти Гитлера было объявлено:

Неоднократные допросы всех свидетелей. Органами дознания были созданы все условия для выявления возможных расхождений в показаниях. Этого выявлено не было.

Опознание тел (они были обгоревшие недостаточно, чтобы сделать опознание невозможным)

Идентификация по данным стоматолога. У Гитлера в его 56 лет осталось лишь четыре собственных зуба. Остальные были произведены его персональным стоматологом, что было засвидетельствовано в документах.

Наличие рентген-снимка. Его сделали после неудачного покушения на Гитлера в июле 1944 года. На снимке четко отражена челюсть фюрера, которая соответствует описаниям стоматолога.

Наличие фрагмента окровавленного дивана, на котором якобы совершил самоубийство Гитлер.

После этого было решено избавиться от тел. Они теперь были окончательно сожжены, а прах развеян по ветру. Были изъяты лишь челюсть и череп нацистского диктатора. Вся процедура была должным образом зафиксирована, в соответствии с протоколами КГБ. Таким образом советские спецслужбы выполнили последнюю волю нацистского лидера.

Фото: Телеграм

На днях челюсть Гитлера снова продемонстрировали публике. Член Совета при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала фотографию челюсти фюрера, которая хранится в архиве ФСБ в коробочке от сигарет "Гвардейские".

Меркачева также сообщила, что в архиве есть агентурно-розыскное дело, заведенное на Адольфа Гитлера в 1945 году, снимки бункера фюрера, акты о вскрытии ямы с останками и их сожжении. "Все, что осталось, — это челюсти Гитлера и Евы Браун, ортопедический ботинок Геббельса. Их изъяли заранее и хранили как вещественные доказательства. При этом именно челюсти Гитлера (мост верхней челюсти с 9 зубами и нижняя челюсть с 15 зубами, обгоревшая) считались основным и безусловным доказательством того, что это он", — написала Меркачева.

Так почему же возникли все эти конспирологические теории о выжившем Гитлере?

Для чего Сталину было плодить легенды о своем заклятом враге? Здесь мы стали свидетелями столкновения двух антагонистических обществ. В тоталитарном СССР вся информация была под контролем власти. Здесь как раз лепили культ вождя коммунистов — Иосифа Сталина. И поэтому хорошо понимали всю силу сакрализации личности — после смерти любого человека идеализируют, запоминают только хорошее. А глумление над телом лишь добавит ореола "мученичества" в глазах его сторонников. А как в Москве боятся "недобитых нацистов", мы наблюдаем собственными глазами до сих пор.

В СССР о Гитлере просто приказали молчать и приказ был выполнен. А какие последствия такое решение вызовет на Западе — это Кремлю в принципе было безразлично. В демократическом обществе любые недомолвки порождают альтернативные теории, что и произошло в деле Гитлера, где реальные факты появились только после падения Железного занавеса. Зато всплывали доказательства бегства высокопоставленных нацистов.

Можно ли доверять советским доказательствам

Вопрос риторический. Согласно советским протоколам, все было сделано безупречно. Что и неудивительно, учитывая важность этого дела лично для Сталина. Однако если критически отнестись к работе советских органов, то попытка ответить на вопрос: "А что было бы, если бы тело Гитлера не нашли?" бросает гигантскую тень сомнения. Скорее всего, Сталин, страдавший паранойей, не смирился бы с возможностью дальнейшей жизни Гитлера и поэтому требовал бы доказательств смерти Гитлера или его самого от каждого следующего руководителя расследования. Поэтому идея фальсификации или по крайней мере закрытия глаз на определенные несоответствия казалась не такой уж и плохой.

Однако с другой стороны, система противовесов была выстроена неплохо. Сам Сталин был готов к такому повороту, поэтому приказывал несколько раз проводить расследования разным группам. И был риск разоблачения Гитлера в случае побега западными спецслужбами. А в таком случае всех фальсификаторов и даже причастных людей ждала непременная страшная смерть в застенках органов советской безопасности. Поэтому стоит констатировать, что достоверность рассекреченных данных советских специальных служб чрезвычайно высока.

Мог ли Гитлер сбежать в принципе?

Если бы очень захотел, то да. Аргументом этому является бегство его подчиненных. Однако здесь нужно учесть уровень амбиций этого человека. Когда нацисты пришли к власти в Германии, Гитлер сказал своим соратникам, что выйдет отсюда (из здания Рейхсканцелярии — Ред.) только мертвым. Так и произошло. Поражение Третьего Рейха для Адольфа Гитлера — это поражение проекта всей его жизни. Люди заканчивают жизнь самоубийством по одному такому факту, что уж говорить об уровне опасности, в которой он должен был бы жить в любой стране остаток своей жизни.

Гитлер говорил своим соратникам, что выйдет из здания Рейхсканцелярии только мертвым Фото: Getty Images

Тот, кто может представить Адольфа Гитлера, который доживает свой век на ранчо где-то в Бразилии в объятиях юной любовницы, совсем не понимает, о чем идет речь. Уже скорее можно поверить в историю об обратной стороне Луны, ведь там нацистский лидер мог бы построить свой персональный такой желанный рейх.