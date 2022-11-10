Опубликованы новые кадры подлодки, на которой Гитлер мог уплыть в Аргентину (фото, видео)

Руководитель аргентинской исследовательской группы Абель Басти допускает, что подводную лодку могли взорвать у берегов Аргентины, чтобы замести следы. Еще прежде, чем немецкий диктатор высадился на побережье.

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Появились новые снимки кораблекрушения немецкой подводной лодки, которая, возможно, помогла Гитлеру бежать в Латинскую Америку в 1945-м. Некоторые эксперты убеждены, что обломки 80-метровой субмарины, обнаруженные у берегов аргентинского порта Кекена, и на самом деле были подводной лодкой третьего рейха. Об этом сообщает The Daily Mail.

Место кораблекрушения нашли дайверы исследовательской группы Eslabon Perdido ("Недостающее звено").

Ее руководитель Абель Басти считает, что на обнаруженной подлодке нацисты могли переправить Гитлера в латиноамериканскую страну.

[ + – ] Абель Басти допускает, что подводную лодку взорвали, чтобы замести следы

Эксперты, изучающие кораблекрушения, провели анализ имеющихся снимков аргентинских дайверов и решили, что это, судя по всему, действительно немецкая подлодка времен Второй мировой.

Желтая табличка с надписью "SS"

Итальянский исследователь Фабио Бишотти, который руководит организацией под названием Итальянская военно-морская лига, нашел несколько потенциальных зацепок. Одна из которых — желтая табличка с обозначением двойной "S", сделанная характерным шрифтом.

По словам Бишотти, он обсудил находку с другими историками, которые сошлись во мнении, что обозначение похоже на символику третьего рейха.

[ + – ] Цвет обломков судна также может служить неким подтверждением догадки.

Цвет обломков судна также может служить неким подтверждением догадки.

"Табличка желто-золотого цвета. Так в каждой субмарине: каждая табличка или какой-то важный элемент выполнены на желтом фоне", — сказал исследователь, пояснив, что это единственный естественный цвет, который заметен в темноте при красном освещении.

Местонахождение затонувшей подлодки

Характерно и место кораблекрушения. Американские и британские военные корабли, в том числе и подлодки, избегали районов у побережья Аргентины.

"Поэтому в конце войны, в мае 45-го, это, скорее всего, была немецкая", — сказал он.

Уникальный дизайн подлодки — ключ к разгадке

[ + – ] Обломки немецкой подводной лодки

На других снимках видны перископ и люки. Еще на одном изображении — то, что осталось от боевой рубки.

"Она сильно пострадала и разрушилась. Но на снимках заметно кое-что очень интересное, в частности, дефлектор боевой рубки для волн.

У подлодки уникальный дизайн, похожий использовался немцами во времена Второй мировой. Их невозможно перепутать с британскими подводными лодками, те совершенно другие", — пояснил историк.

Конструкция боевой рубки — один из элементов, который может в конечном итоге привести к разгадке.

[ + – ] Подводная лодка третьего рейха

Размеры затонувшего судна те же, что и у немецких подлодок. Вместе с тем, Бишотти не спешит делать скоропалительные выводы.

"Только находясь на месте крушения, я будут уверен на все 100%", — пояснил он.

Однако руководитель аргентинской исследовательской группы Абель Басти считает, что подлодка может быть настоящей. В начале осени исследователь высказал свою гипотезу, согласно которой, Гитлер мог бежать в Аргентину.

"Это могла быть подводная лодка, на которой Гитлер эвакуировался в конце войны", — отметил Бошотти.

Но он допускает, что подводную лодку, скорее всего, взорвали, чтобы замести следы, еще до того, как немецкий диктатор высадился на побережье и прибыл на ранчо, находившееся в собственности немецких агентов.

Напомним, что у берегов США нашли последнюю немецкую подлодку, которая затонула в Первую мировую. Ранее считалось, что океанская субмарина U-111 находится на глубине примерно 500 метров. Однако ее обнаружили на глубине 120 метров.

Ранее Фокус сообщал, что ядерная подлодка США вошла в Средиземное море. Субмарина USS Rhode Island, прозванная "всадником ядерного апокалипсиса", может нести 24 межконтинентальные ракеты.