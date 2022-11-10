Опубліковано нові кадри підводного човна, на якому Гітлер міг поплисти в Аргентину (фото, відео)

Керівник аргентинської дослідницької групи Абель Басті припускає, що підводний човен могли підірвати біля берегів Аргентини, щоб замести сліди. Ще перш ніж німецький диктатор висадився на узбережжя.

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З'явилися нові знімки аварії корабля німецького підводного човна, який, можливо, допоміг Гітлеру текти в Латинську Америку 1945-го. Деякі експерти переконані, що уламки 80-метрової субмарини, виявлені біля берегів аргентинського порту Кекена, насправді були підводним човном третього рейху. Про це повідомляє The Daily Mail.

Місце аварії корабля знайшли дайвери дослідницької групи Eslabon Perdido ("Відсутня ланка").

Її керівник Абель Басті вважає, що на виявленому підводному човні нацисти могли переправити Гітлера до латиноамериканської країни.

[ + – ] Абель Басті припускає, що підводний човен підірвали, щоб замести сліди

Експерти, які вивчають аварії корабля, провели аналіз наявних знімків аргентинських дайверів і вирішили, що це, судячи з усього, справді німецький підводний човен часів Другого світового.

Жовта табличка з написом "SS"

Італійський дослідник Фабіо Бішотті, який керує організацією за назвою Італійська військово-морська ліга, знайшов кілька потенційних зачіпок. Одна з яких — жовта табличка з позначенням подвійного "S", зроблена характерним шрифтом.

За словами Бішотті, він обговорив знахідку з іншими істориками, які зійшлися на думці, що позначення схоже на символіку третього рейху.

[ + – ] Колір уламків судна також може бути деяким доказом припущення

Колір уламків судна також може бути деяким доказом припущення.

"Табличка жовто-золотого кольору. Так у кожній субмарині: кожна табличка чи якийсь важливий елемент виконані на жовтому фоні", — сказав дослідник, пояснивши, що це єдиний природний колір, який помітний у темряві при червоному освітленні.

Місцезнаходження затонулого підводного човна

Характерно і місце аварії корабля. Американські та британські військові кораблі, зокрема й підводні човни, уникали районів біля узбережжя Аргентини.

"Тому наприкінці війни, у травні 45-го, це, найімовірніше, була німецька", — сказав він.

Унікальний дизайн підводного човна — ключ до розгадки

[ + – ] Уламки німецького підводного човна

На інших знімках видно перископ та люки. Ще одному зображенні — те, що залишилося від бойової рубки.

"Вона сильно постраждала та зруйнувалася. Але на знімках помітно дещо дуже цікаве, зокрема, дефлектор бойової рубки для хвиль.

У підводного човна унікальний дизайн, схожий використовувався німцями за часів Другої світової. Їх неможливо переплутати із британськими підводними човнами, ті зовсім інші", — пояснив історик.

Конструкція бойової рубки — один з елементів, який може зрештою призвести до розгадки.

[ + – ] Підводний човен третього рейху

Розміри затонулого судна ті ж, що й у німецьких підводних човнів. Разом з тим, Бішотті не поспішає робити поспішних висновків.

"Лише перебуваючи на місці краху, я буду впевнений на всі 100%", — пояснив він.

Проте керівник аргентинської дослідницької групи Абель Басті вважає, що підводний човен може бути справжнім. На початку осені дослідник висловив свою гіпотезу, згідно з якою Гітлер міг втекти до Аргентини.

"Це міг бути підводний човен, на якому Гітлер евакуювався наприкінці війни", — зазначив Бошотті.

Але він припускає, що підводний човен, швидше за все, висадили в повітря, щоб замістити сліди, ще до того, як німецький диктатор висадився на узбережжя і прибув на ранчо, що знаходилося у власності німецьких агентів.

Нагадаємо, що біля берегів США знайшли останній німецький підводний човен, який затонув у Перший світовий. Раніше вважалося, що океанська субмарина U-111 знаходиться на глибині приблизно 500 метрів. Однак її виявили на глибині 120 метрів.

Раніше Фокус повідомляв, що ядерний підводний човен США увійшов до Середземного моря. Субмарина USS Rhode Island, прозвана "вершником ядерного апокаліпсиса", може нести 24 міжконтинентальні ракети.