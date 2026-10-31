Дроны над столицей РФ: когда в последний раз горела Москва и в чем ошибся Наполеон

…В ночь на 20 сентября в Москве было жарко. Украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты столицы страны-агрессора. Это была крупнейшая атака на Москву за время российско-украинской войны. А до этого она умудрялась избегать масштабных атак врагов более двухсот лет (за исключением Второй мировой войны, но тогда ПВО работала эффективнее), с того момента, как она полностью сгорела, правда, не от рук врага, а по инициативе её собственных чиновников.

"Фокус" выяснял, как в 1812 году адское пламя превратилось в смертоносный холод для войск Наполеона.

В начале своего существования Москва неоднократно подвергалась захватам и разрушениям. Сначала со стороны соседних русских князей, затем монголов, а впоследствии и крымских татар. В XVIII веке Москва перестала быть столицей, однако она оставалась городом, имеющим сакральное значение для могущественной империи. В то время она страдала от бытовых пожаров, и ничто не предвещало, что её снова могут сжечь враги. Однако в 1812 году произошло то, чего город не переживал двести лет — вражеское вторжение.

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Почему Наполеон напал на Россию

В начале XIX века современная французская армия во главе с молодым амбициозным императором Наполеоном Бонапартом перекроила практически всю политическую карту Европы. Была ликвидирована Священная Римская империя, просуществовавшая более восьми веков и за это время прочно укоренившаяся в ядре европейской системы международных отношений. Интересно, что большую часть этого периода её противовесом выступала как раз Франция.

Не имея флота, достаточного для вторжения, Наполеон решил экономически задушить Великобританию — другого исторического конкурента Франции. Против островного королевства был введён своего рода прототип санкций — континентальная блокада. Париж запретил всем торговать с Лондоном. Для Великобритании, чья мощь основывалась на капитале, полученном за счет морской торговли, это был довольно сильный удар.

Франция тщательно следила за тем, чтобы никто не нарушал блокаду. "Вторичные санкции" за такое предусматривались весьма суровые — война. Континентальную блокаду нарушила Российская империя. Это разрушало её экономику. Кроме того, в Санкт-Петербурге не были в восторге от роста влияния фактически революционной Франции. Хотя там был установлен персоналистский режим Наполеона Бонапарта, всё же из Франции дул "ветер перемен и свободы", в том числе и для веками порабощённых народов. Это, разумеется, не сулило ничего хорошего для российского самодержавия.

Французская армия, состоящая из немцев, поляков и украинцев

По-видимому, это положение дел понимал и Наполеон, который особо не колебался, объявлять ли войну "русскому медведю". Проблема заключалась в том, что французское общество после двух десятилетий революций и войн не было в восторге от перспективы новой кампании. Часть французской армии в то время не слишком успешно воевала в Испании, поэтому мобилизационный ресурс французского императора был ограничен.

Наполеон решил собрать самую большую армию, которую когда-либо видел мир Фото: Из открытых источников

Французский лидер решил собрать самую большую армию, которую когда-либо видел мир, из числа покоренных им народов — немцев, поляков и австрийцев — всего из двадцати стран. Формально Франция принесла этим народам свободу, поэтому Наполеон считал их своими должниками. Однако, очевидно, население этих государств было другого мнения и точно не этого ожидало от "свободы" из рук французского самовлюбленного императора.

В составе австрийского корпуса сражались украинцы из западных земель, которые в то время входили в состав Габсбургской империи. Их набирали в австрийский корпус во главе с Карлом Шварценбергом. Российская же империя вербовала украинских крестьян в свою армию, а также формировала казачьи полки (с момента упразднения казачества прошло всего несколько десятилетий), один из которых, кстати, возглавил известный писатель Иван Котляревский. Так первая братоубийственная война украинцев за интересы чужих империй началась за сто лет до Первой мировой войны.

Неожиданно захваченная Россия

24 июня 1812 года более шестисоттысячная армия Наполеона, в составе которой лишь половина составляли французы, вторглась в Российскую империю. Так началось вторжение самой многочисленной армии в истории того времени. Русские оказались не готовы к такому развитию событий и оказались в непривычной для себя ситуации численного меньшинства. Поэтому российское командование решило не вступать в бой с французами. События летней кампании в основном происходили на территории бывшего Великого княжества Литовского. Однако Наполеон не использовал в полной мере фактор покоренных Россией народов.

В то же время в России решили взять на вооружение, по сути, лозунги самих французов, объявив войну "Отечественной". Так жителей страны, львиную долю населения которой составляли полностью бесправные крестьяне-крепостные, фактически рабы, призвали с оружием в руках защищать свою родину. То есть акцент делался не на дворянах, даже не на царе, а именно на Родине и вере.

Украинцам же предлагалось записываться в "восстановленные" казачьи полки. В памяти народа ещё чётко сохранялась казацкая вольница, поэтому на имперские пропагандистские нарративы никто не собирался вестись. Это понимали и в Петербурге, где были готовы обещать что угодно и кому угодно, лишь бы спасти свою империю. Однако уже по окончании войны казацкие полки распустили, а любые разговоры о восстановлении казацких порядков сняли с повестки дня.

А дела в царской армии действительно шли плохо. В стране, где основой идеологии была военная сила, постоянные отступления армии, не готовой к генеральному сражению, мягко говоря, не понимали. В то же время военное командование осознавало, что генеральное сражение в таких условиях — это самоубийство.

Выигранное поле боя — проигранная война

Главнокомандующим войсками был назначен уже пожилой генерал Михаил Кутузов, который должен был взять на себя всю ответственность за столь нестандартное ведение войны в XIX веке. Он всё-таки дал бой французам под селом Бородино. В этой битве уже Наполеон действовал слишком осторожно, поэтому явного победителя в ней не выяснилось, зато Кутузов решил сдать французам Москву. Не столицу, но город, который был символом страны и царского самодержавия.

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Так, в начале сентября французы вошли в город, который сам по себе был сердцем России. Впервые с 1612 года город был оккупирован иностранными войсками. Однако русские подготовили для французов настоящую ловушку. Вероятно, именно московский генерал-губернатор Фёдор Ростопчин отдал приказ о поджоге Москвы. За предыдущее столетие в основном деревянный город неоднократно сталкивался с угрозой масштабного пожара. Поэтому городское руководство хорошо знало все уязвимые места, где мог разразиться крупный пожар.

Москва горела три дня. Город почти полностью сгорел дотла — сгорели все деревянные здания, каменные были сильно обгорели. Были уничтожены многочисленные памятники культуры, в частности оригинальный экземпляр "Слова о полку Игореве". Французские офицеры в своих мемуарах сравнивали Москву с эпицентром вулкана. После пожара Наполеон, вместо того чтобы покинуть опустошённый город, продолжал ждать в Кремле капитуляции императора Александра. Французский правитель до сих пор не осознал, что они с русскими воюют в разных войнах.

Атаки дронов на Москву уже стали привычным явлением Фото: Exilenova+

Наполеон рассчитывал, ч , одержать очередную блестящую победу на поле боя и по её итогам заключить выгодное для себя мирное соглашение с российским императором. Ведь он уже неоднократно поступал так за последнее десятилетие. Но всё пошло не по плану.

Говорят, что российский император заявил, что пожар в Москве "просветлил его душу". Ни о какой капитуляции не могло быть и речи. Наполеон же до сих пор думал, что речь идет о войне по правилам XVIII века, где после проигранного сражения заключают соглашение в пользу победителя. Вместо этого борьба шла не на жизнь, а на смерть. И вот тут французы обнаружили, что они в ней проигрывают. Их союзники давно разбежались — тот же австрийский корпус отошел в Галичину. От крупнейшей в истории армии осталось лишь около ста тысяч голодных и деморализованных солдат.

Так и не дождавшись капитуляции, с наступлением октябрьских холодов Наполеон всё-таки решил отступить. Не сумев противостоять армии Кутузова на южном направлении, он двинулся со своей армией по выжженному летом тому же пути, по которому он добрался до Москвы. По пути, где для его армии не было ни продовольствия, ни тёплого ночлега.

Зима же оказалась довольно ранней и холодной. Уже в ноябре французов, которые даже не запаслись теплой одеждой, застали морозы. Некоторые солдаты в отчаянии убивали своих лошадей и прятались в их тушах. Наполеон же в такой сложной ситуации… отправился во Францию на санях, чтобы предотвратить государственный переворот, а возможно, просто чтобы не замерзнуть и не умереть с голоду. Так он повторил свой поступок более чем десятилетней давности, когда, напротив, бросил свою армию в жаркой египетской пустыне.

Последствия необдуманного похода

Однако на этот раз ему не удалось избежать последствий. Из более чем шестисоттысячной армии, вторгшейся на территорию Российской империи в июне, к декабрю осталось лишь около тридцати тысяч солдат.

Вчерашние союзники перешли на сторону Российской империи, образовав Шестую антифранцузскую коалицию. Чуть больше чем через год союзные войска вошли в Париж, а Наполеон был отстранен от власти.

Так один из самых талантливых полководцев в истории вопреки своей воле оказался в дурацком положении ни с того ни с сего. А всё дело в том, что этот креативный полководец не был готов к тому, что российские военачальники нарушили устоявшийся шаблон.

Сама же Россия, напротив, проявила себя в довольно непривычной для себя роли. До этого империя веками подло и жестоко подчиняла себе различные народы: Украину, страны Балтии и Кавказа, Польшу и народы Сибири. Теперь же она оказалась в роли защищающейся стороны и на удивление хорошо адаптировалась к этой модели.

Империя не изменила своей моральной сущности. Она продолжала прибегать к манипуляциям и пропаганде для достижения своих целей. Украинцам обещали возрождение казачества — чего никто не собирался делать. Простым крестьянам обещали свободу, но после войны их снова загнали в военные поселения, где они должны были выполнять фактически рабские обязанности, пока Родина не потребует их крови снова. Восстания в этих поселениях жестоко подавлялись на протяжении последующих десятилетий.

Но тактика была изменена: хищник ненадолго притворился невинной добычей, чтобы заманить в свои коварные объятия другого охотника. Сожжение своей сакральной древней столицы превратилось в некий невероятный ритуал, который сработал. Талантливый и энергичный военачальник, словно завороженный, пренебрег базовыми нормами организации тылового обеспечения своей армии и символически вернулся к тому, с чего начал — бегство с поля боя и брошенная на произвол судьбы армия.

Россия же в последующие десятилетия после сожжения собственной столицы постепенно пришла в упадок. Направив все силы на победу, она как бы отсрочила своё поражение, которое потерпела спустя более четырёх десятилетий в Крымской войне от, в частности, уже совершенно другой Франции, которую, впрочем, возглавлял всё тот же Наполеон, но уже не тот.

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Сожжение своей священной столицы стало причиной довольно известного случая тактической победы на поле боя, которая в конечном итоге привела к стратегическому поражению в войне. Франция после Наполеона возродилась и в XIX веке вернула себе место "под солнцем", Россия же пошла по пути стагнации и деградации: разгон восстания прогрессивных офицеров, десятилетия репрессий Николая I, за которыми последовали десятилетия незавершенных реформ Александра II и, в конечном итоге, тотальная отсталость страны, спровоцировавшие революцию и тотальную смену общественного строя.

Немецкие обстрелы Москва уже пережила, будучи столицей СССР — страны, ставшей ареной ужасного общественного эксперимента, жертвами которого стали миллионы людей, в том числе, к сожалению, и украинцы.

Теперь же в Кремле, похоже, снова готовы сжечь свою давнюю и прежнюю столицу заодно — ради миража победы над эфемерными "нацистами" и "англосаксами". Но на этот раз такая уловка не пройдет, ведь соперником является не высокомерный, опьяненный собственным успехом самопровозглашённый император, а страна, за плечами которой столетия имперского ига.

В конце концов, как могла бы развиваться ситуация зимой 1812 года, если бы Наполеон качественно подготовился к кампании и, в частности, обратил внимание на то, что к югу от Москвы проживает воинственный народ, обманутый и завоеванный империей. Народ, о военных подвигах которого хорошо знали в Европе и во Франции в частности. Народ, который ещё хорошо помнил о своей собственной казацкой республике. Но история не знает условного наклонения. К сожалению.