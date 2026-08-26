Москва в огне: кто и сколько раз оставлял от города пепелище и почему Сагайдачный так и не сжег его

У Москвы есть одна давняя историческая традиция — время от времени выгорать почти дотла. И если иногда город справлялся с этим самостоятельно, то в другие эпохи охотно находились желающие помочь: князья, ордынцы, крымские татары и чужие армии. Фокус рассказывает, сколько раз Москва превращалась в пепелище и кому удалось сделать ее историю особенно горячей.

В этот день, 26 августа 1382 года, Москва снова превратилась в пепелище. Войска хана Тохтамыша ворвались в город, устроили резню, разграбили его и подожгли. Для Москвы это был далеко не первый подобный финал — и точно не последний.

По разным историческим подсчетам, Москва не менее 13 раз выгорала полностью или почти полностью. Причины были разными: иногда город охватывали обычные крупные пожары, но в ряде случаев огонь был вполне рукотворным — его приносили с собой войска, которые доходили до Москвы, брали ее или сражались прямо на городских улицах.

Причем самое интересное здесь — в деталях. Одни нападавшие действительно оставляли после себя пепелище, другие доходили до самых московских стен, но взять город так и не смогли. Среди последних был и гетман Петр Конашевич-Сагайдачный с запорожскими казаками, которые в 1618 году подошли к Москве и участвовали в ее штурме.

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Фокус рассказывает о самых горячих страницах московской истории — кто превращал город в пепелище и сколько раз это удавалось.

1177-й: первое известное сожжение Москвы

Первый известный случай, когда Москва сгорела не из-за случайного пожара, а после совершенно конкретного военного похода, датируется 1177 годом. Тогда в город пришел рязанский князь Глеб Ростиславич – и после его визита от Москвы фактически осталось пожарище.

Речь шла об очередной межкняжеской войне на землях Северо-Восточной Руси. После гибели Андрея Боголюбского там шла борьба за власть, в которую вмешалась Рязань. Осенью 1177 года Глеб Ростиславич выступил против Всеволода Юрьевича и по дороге атаковал Москву.

О последствиях летописец написал так прямо, что особого пространства для трактовок не оставил. Ипатьевская летопись сообщает: "Глеб же на ту осень приехал на Москву... и пожжет город весь и села" — то есть Глеб пришел в Москву и сжег весь город вместе с окрестными селами.

Рязанский князь Глеб Ростиславич, войско которого в 1177 году сожгло Москву Фото: Википедия

То же летописное свидетельство цитирует историк Михаил Тихомиров в труде "Древняя Москва. XII-XV век" : он отмечает, что рязанские князья напали на владение Всеволода, а Москва как один из передовых укрепленных пунктов оказалась под ударом. Формулировка источника опять однозначна — "пожар город весь и села".

Причем Москва того времени была небольшим укрепленным городом Северо-Восточной Руси, так что и сжечь ее полностью было значительно проще, чем в последующие столетия. Но именно этот эпизод открывает длинный список случаев, когда городу приходилось фактически строить заново.

Самому Глебу успех в Москве, правда, долго праздновать не пришлось. Вскоре его войско было разбито Всеволодом, а князь попал в плен.

А Москва начала строиться заново — до следующего крупного уничтожения оставалось чуть больше шестидесяти лет. На этот раз к ней придет войско Батыя.

1238-й: Батый берет Москву и оставляет после себя пепелище

В следующий раз Москва сгорела уже не из-за ссор соседних князей. В начале 1238 года до нее дошло войско Батыя — внука Чингисхана, развертывавшего большой поход на земли Северо-Восточной Руси.

После разгрома Рязанского княжества монгольское войско двинулось дальше на северо-запад. Москва очутилась прямо на его пути. Историк Михаил Тихомиров в труде "Древняя Москва. XII-XV вв." отдельно описывает этот эпизод как разорение Москвы татарами.

К тому моменту город был небольшим укрепленным пунктом и долго сдерживать монгольское войско не могло. В январе 1238 года он был взят после короткой осады. По летописным свидетельствам, князя Владимира Юрьевича захватили в плен, часть жителей убили, а город разграбили и сожгли. Эту последовательность событий также приводят исследования о монгольских завоеваниях XIII века.

Этот эпизод важен еще и из-за масштаба происходящего вокруг. Батый не проводил отдельную операцию именно против Москвы — она была лишь одним из городов, через которые прокатилось монгольское нашествие. После нее удар последовал дальше на Владимир и другие центры Северо-Восточной Руси.

А дальше монгольское нашествие двинулось на запад и юг. Уже в 1239–1241 годах войска Батыя атаковали земли Руси, а в 1240 году был захвачен и разрушен Киев.

Для Москвы же результат 1238 года был простым: укрепления не спасли, город взяли, ограбили и сожгли.

1293-й: Дюденева рать снова берет Москву

После Батыя Москва получила чуть более полувека передышки. А потом ордынское войско вернулось — на этот раз не из-за большого завоевания, а из-за очередной княжеской ссоры, к которой сами местные правители пригласили Орду.

В 1293 году на земли Северо-Восточной Руси пришла так называемая Дюденева рать – войско ордынского царевича Тудана, которого летописи называли Дюденем. Поход был связан с борьбой между сыновьями Александра Невского — Андреем и Дмитрием. Андрей заручился поддержкой Орды, а последствия этого союза пришлось разгребать десяткам городов.

Историк Владимир Кучкин в исследовании "Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв." пишет, что Дюденева рать 1293 года стала одной из крупнейших ордынских карательных экспедиций XIII века. Под удар попали Владимир, Суздаль, Дмитров, Переяславль-Залесский и Москва.

Как упала Москва, подробнее описывает историк Михаил Тихомиров. По его словам, войска Дюденя пришли в город от Переяславля-Залесского, обманули московского князя Даниила Александровича, после чего ворвались внутрь и разорили не только саму Москву, но и окрестные села.

В более поздних исторических описаниях этот поход прямо называли еще одним сожжением Москвы.

То есть Москва уже в третий раз оказалась почти в том же сюжете: князья ссорятся между собой, зовут на помощь Орду, ордынское войско приходит — а город в итоге снова лежит в руинах.

Особенно иронично, что для этого даже не понадобилось новое монгольское завоевание. В этот раз Москву помогли разорить внутренние политические разборки.

1382-й: Тохтамыш пообещал Москве безопасность — и сжег ее

За два года до "горящей даты" — 26 августа 1382-го — Дмитрий Донской победил войско Мамая на Куликовом поле. Позже это сражение обросло мифом о почти освобождении Москвы от Орды. На самом же деле независимость оказалась несколько преждевременной: хан Тохтамыш укрепил свою власть в Золотой Орде и решил напомнить Московскому княжеству, кому оно до сих пор должно было подчиняться.

Как отмечает Энциклопедия истории Украины, поход Тохтамыша стал карательной экспедицией, завершившейся осадой и сожжением Москвы, а после этого господство Золотой Орды над Северо-Восточной Русью было возобновлено.

Разорение и сожжение Москвы войсками хана Тохтамыша в 1382 году Фото: Википедия

Самого Дмитрия Донского в городе на тот момент уже не было – он уехал собирать войска. Оборону Москвы возглавил князь Остей. 23 августа Тохтамыш начал осаду, но скорый результат не получил: москвичи смогли отразить первый штурм.

Тогда хан решил, что если ворота не открываются силой, можно сделать так, чтобы их открыли сами.

В его лагере находились нижегородско-суздальские княжичи Василий и Семен Дмитриевичи. Они заверили горожан, что Тохтамыш якобы не собирается наказывать Москву, а пришел только за Донским. Княжичи даже поклялись на кресте, что в случае сдачи хан не нанесет городу вреда.

Москвичи поверили.

26 августа ворота открыли, а навстречу Тохтамышу вышла делегация со священнослужителями, князем Остеем и дарами.

На этом обещания окончились.

Остея и вышедших навстречу ординцам людей убили, войско ворвалось в город, началось ограбление, а затем Москва занялась. После открытия ворот защитников перебили, а Москву разграбили и сожгли.

1547-й: Москва сгорела сама — и виновных быстро нашли

Одной из величайших катастроф стал пожар в июне 1547 года. Москва в тот момент оставалась преимущественно деревянной, плотно застроенной, а организованной пожарной службы фактически не существовало. Сильный ветер погнал пламя от Арбата через город в Кремль, Китай-город и Великий посад.

Огонь быстро перестал быть локальным пожаром. Горели жилые кварталы, царские палаты, казна, церкви. В Кремле от высокой температуры начали взрываться запасы пороха. О масштабах разрушений свидетельствует и исследование, посвященное московскому искусству XVI века: в летописной "Царственной книге" пожару посвятили сразу 15 миниатюр, а среди утраченного вспоминали драгоценности и иконы Благовещенского собора.

Даже московский митрополит Макарий едва выбрался из Кремля. Во время пожара его спускали со стены Кремля, он получил серьезные травмы, но выжил.

А дальше началось самое интересное: после пожара в Москве срочно понадобился виновный.

По городу пополз слух, что к катастрофе причастна семья Глинских — родственники молодого Ивана IV. И версия была вполне в духе XVI века: бабушку царя Анну Глинскую обвинили не в халатности или поджоге, а фактически в колдовстве.

Среди москвичей распространилась история, будто Анна Глинская вырезала человеческие сердца, варила их в воде, а затем этой водой кропила город, из-за чего он и загорелся.

Слухи быстро превратились в бунт. Один из Глинских, Юрий, пытался скрыться в Успенском соборе, но толпа вытащила его оттуда и убила. Другой родственник царя едва избежал той же судьбы. О том, что именно пожар 1547 стал толчком к выступлению против Глинских.

1571-й: Девлет-Гирей поджег Москву — и она сгорела за несколько часов

В следующий раз для масштабного московского пожарища уже не понадобились ни внутренние склоки, ни случайная искра. В мае 1571 года в город пришел крымский хан Девлет I Гирей — и на этот раз Москва горела так быстро, что современники считали не дни, а часы.

Перед этим Московское царство несколько лет вело изнурительную Ливонскую войну, значительная часть его сил была оттянута на запад. Девлет-Гирей воспользовался моментом, обошел оборонительные рубежи на Оке и двинулся к Москве.

Сам Иван IV оставаться в Москве не стал и уехал на север. А 24 мая 1571 года войска Девлет-Гирея подошли к городу.

Долгого классического штурма не было. Крымские отряды начали поджигать московские пригороды, а дальше за них сработали деревянная застройка и сильный ветер. Пламя быстро перекинулось внутрь города.

Французский историк Александр Беннигсен, исследовавший османские архивы, приводит письмо султана Селима II от октября 1571 года, составленное на основе донесения самого Девлет-Гирея. В нем поход хана завершался "крупным пожаром Москвы" 24 мая 1571 года, а самого Девлет-Гирея после кампании называли "завоевателем столицы".

Пожар разрастался настолько быстро, что значительная часть города была уничтожена буквально в течение нескольких часов. По описаниям событий, сильный ветер гнал пламя через плотную застройку, люди пытались выбраться через городские ворота, где возникла давка. В итоге большая часть Москвы была уничтожена огнем.

А вот с количеством погибших начинается традиционное для средневековых катастроф соревнование цифр. В разных источниках можно встретить десятки или даже сотни тысяч жертв и пленных, но такие оценки историки считают проблемными.

Есть и любопытная деталь: Девлет-Гирей после этого не пытался надолго оставаться в сожженной Москве. Его целью был не комфортабельный переезд в Кремль, а военный удар, добыча и демонстрация того, что московские оборонительные рубежи можно пройти.

В этом смысле результат получился более чем наглядным: Иван Грозный вел войну за новые земли на западе, а между тем собственная Москва через несколько часов превратилась в пепел.

Правда, Девлет-Гирей решил, что успех можно повторить, и уже в следующем году снова двинулся на Московское царство. Второй поход закончился для него гораздо хуже – поражением в битве при Молодях.

1611-й: Москву подожгли прямо во время восстания

После Девлет-Гирея Москва снова получила несколько десятилетий без полного выгорания. А потом наступило Смутное время — и в марте 1611 года город снова загорелся, на этот раз прямо во время боев внутри самой Москвы.

В тот момент ситуация была максимально хаотичной. После отстранения Василия Шуйского московские бояре согласились пригласить на престол польского королевича Владислава Вазу, а в Москве разместился польско-литовский гарнизон. Фактически Москва оказалась под контролем польских сил, тогда как за ее пределами формировалось ополчение, которое должно было выгнать гарнизон из города.

19 марта 1611 г. в Москве началось восстание.

На улицах быстро развернулись бои. К москвичам присоединились отряды ополчения, а польско-литовский гарнизон оказался перед неприятной перспективой вести бой в плотно застроенном деревянном городе.

Решение нашлось радикальное.

В ответ на восстание польские силы подожгли Москву. Пожар продолжался несколько дней и заставил значительную часть жителей покинуть город. В ходе столкновений польские войска сожгли значительную часть внешних районов Москвы, после чего силы Дмитрия Пожарского были вынуждены отступить.

Последствие оказалось вполне в московских традициях: пока стороны решали, кому контролировать город, значительная его часть просто перестала существовать.

Историк Конрад Буссов, очевидец Смутного времени, описывает мартовские бои в Москве как одну из величайших катастроф этого периода.

Польско-литовский гарнизон продержался в Кремле еще больше года и капитулировал только осенью 1612 года. Но Москва к тому моменту уже успела получить очередное масштабное пожарище.

1618-й: Сагайдачный дошел до Москвы — но не сжег ее

Спустя семь лет после пожара в 1611 году к Москве снова подошло большое войско. На этот раз среди стоявших у ее стен были запорожские казаки Петра Конашевича-Сагайдачного.

В 1618 гетман повел на Московское царство около 20 тысяч казаков, присоединившись к походу польского королевича Владислава Вазы, претендовавшего на московский престол.

И это был не просто поход "в направлении Москвы". Казаки быстро прошли по территории Московского царства, захватывая города один за другим. Войско Сагайдачного молниеносно прошло по Сиверщине и овладело Ливнами, Ельцем и Шацком.

В сентябре казаки подошли еще ближе. По данным Института истории Украины, 17 сентября запорожцы переправились через Оку, несмотря на попытки московских сил князя Григория Волконского остановить их. После этого дорога на Москву фактически была открыта, а Сагайдачный расположил лагерь над Москвой-рекой у Черкизова.

До столицы оставалось совсем немного.

В ночь на 1 октября 1618 г. казацкие и польские силы пошли на штурм Москвы. Сагайдачный "совершил попытку овладеть Москвой".

Впрочем, на этот раз Москва в наш список пожарищ не попала.

Штурм провалился, а Сагайдачный решил не вовлекаться в длительную осаду. Гетман отвел войско от Москвы и двинулся дальше. И если самой столице тогда повезло, то Калуге уже меньше: казаки захватили и разрушили город.

Сам поход, однако, безрезультатным не был. Уже 1 декабря 1618 г. было заключено Деулинское перемирие. По его условиям Москва теряла Смоленск, Черниговщину и Новгород-Северщину, которые переходили под контроль Речи Посполитой

Так что Сагайдачного к тем, кто сжег Москву, отнести не получится. Но и сказать, что украинские казаки только "где-то воевали неподалеку", тоже нельзя: они прошли Московским царством, добрались до самой столицы и пошли на ее штурм.

Москва в этот раз не сгорела. Но для города это была лишь пауза — самый известный пожар в его истории ждал впереди, в 1812 году.

1812-й: Наполеон, Москва и пепелище

В сентябре 1812 года Москва снова оказалась в огне – на этот раз уже после прихода армии Наполеона.

Французы вошли в город 14 сентября после Бородинского сражения. Российская армия покинула Москву, значительная часть жителей также была эвакуирована. Наполеон, рассчитывавший получить от Александра I предложение мира, получил почти пустой город.

А потом он начал гореть.

Пожар Москвы 1812 г. после входа в город армии Наполеона Фото: Википедия

Пожары вспыхнули вскоре после входа французов и через несколько дней уничтожили значительную часть Москвы. Огонь охватил жилые кварталы, склады, торговые ряды и другие постройки, лишив армию Наполеона значительную часть запасов и нормальных зимних квартир.

Но здесь начинается самое интересное: кто именно поджег Москву?

В русской исторической традиции долгое время было удобно возлагать ответственность на французов. Сам Наполеон, напротив, обвинял в поджогах российские власти.

И версия о сознательном уничтожении города самими россиянами имеет основания. Московский генерал-губернатор Федор Ростопчин перед отступлением приказал вывезти или уничтожить часть имущества и запасов, которые которые могли достаться французам. Napoleon.org отмечает, что в городе задерживали людей, которых французы подозревали в умышленных поджогах, а роль российской администрации в организации по крайней мере части пожаров историки обсуждают до сих пор.

В то же время свести всю катастрофу к единому приказу Ростопчина тоже было бы слишком просто. Москва была в основном деревянной, город оставили тысячи жителей, систему пожаротушения фактически парализовали, а французские солдаты занимались мародерством и разводили огонь в заброшенных домах.

Поэтому Москва могла гореть сразу по нескольким причинам: умышленные поджоги, хаос после эвакуации, мародерство и обычные возгорания в деревянном городе сложились в один огромный пожар.

Масштаб был таким, что спорить о слове "катастрофа" не приходится. После пожара из 9158 московских построек уцелело только 2626. То есть исчезли более двух третей городской застройки.

Для Наполеона такая "победа" оказалась сомнительным подарком. Он занял Москву, но не получил ни мира, ни достаточных запасов, ни нормальной базы для зимовки. Уже в октябре французская армия начала отступление.

Не только враги: когда Москва сгорала сама

Чтобы понять, откуда взялась цифра по меньшей мере 13 больших пожаров, важно не смешивать два разных сюжета. Москва не каждый раз ждала, пока кто-нибудь придет с войском и подожжет ее. Часть работы город регулярно выполнял самостоятельно.

В XIV веке большие пожары повторялись один за другим. Историки фиксируют масштабные возгорания в 1331, 1335, 1337, 1343 и 1354 годах.

Особенно показательным был 1343 год. Летописцы отмечали, что это уже четвертый большой пожар за относительно короткий период. Для города с деревянными домами, хозяйственными постройками, заборами и плотной застройкой ничего удивительного в этом не было — достаточно было одной искры, сильного ветра и отсутствия хоть чего-то похожего на современную пожарную службу.

Позже случались и более масштабные катастрофы. Самая известная из них — пожар 1547 года, о котором мы уже упоминали. Огонь прошел через значительную часть города, добрался до Кремля, уничтожил дома, церкви и имущество, а после этого москвичи еще и решили, что виноваты во всем Глинские и колдовство.

Именно из-за таких пожаров подсчет и получается больше, чем количество военных спалений. В разных исторических работах можно встретить оценку, что Москва не менее 13 раз выгорала полностью или почти полностью, а по более широкому подсчету — до 15 раз.

Может ли Москва сгореть сегодня

Если смотреть на всю эту хронологию, напрашивается очевидный вопрос: может ли Москва сегодня сгореть так же, как в 1382-м, 1571-м или 1812 году?

В буквальном смысле — вряд ли.

Главная причина проста: современная Москва уже не сплошной деревянный город, где огонь мог за несколько часов перескочить с одного квартала на другой и уничтожить большую часть застройки. Бетон, кирпич, противопожарные нормы, более широкие улицы, системы тушения и совсем другая структура города делают сценарий средневекового пожара гораздо менее вероятным.

Но война и современные удары по городам показывают другое: большой мегаполис все равно остается уязвимым. Масштабные пожары возникают после поражения промышленных объектов, складов, энергетической инфраструктуры или плотной застройки. Просто это уже не тот сценарий, когда несколько поджогов и сильный ветер за вечер превращают весь город в пепел.

Так что повторить пожар Девлет-Гирея буквально сегодня было бы почти невозможно. Но сама история Москвы хорошо показывает, что статус столицы, размеры города и расстояние от фронта никогда не являлись абсолютной гарантией безопасности.

За несколько веков изменились материалы, оружие и сама Москва. Неизменным осталось только одно: история уже не раз доказывала, что до нее тоже могут дойти.