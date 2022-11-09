Білий дім уплинув: Зеленський міг пом'якшити позицію про переговори з Путіним, — Politico

Візит радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на Банкову, за даними журналістів, змінив погляд керівництва України на переговорний процес. Американці передали Києву посил про готовність розумно та мирно закінчити війну.

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Білий дім міг уплинути на пом'якшення позиції президента України Володимира Зеленського щодо неможливості переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання Politico з посиланням на два джерела.

На початку тижня Володимир Зеленський називав умови для переговорів із Росією — відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, він не сказав про необхідність звільнення Путіна з посади президента до переговорів.

Позиція Зеленського, за словами співрозмовника, могла змінитися за кілька днів після переговорів Києва та Вашингтона, а також візиту радника Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана на Банкову.

[ + – ] Джейк Салліван зустрічався з керівництвом Банкової 4 листопада Фото: president.gov.ua

Чиновники з Білого дому прямо не говорили Зеленському та його помічникам про необхідність пом'якшення позиції. Вони лише передали посил про необхідність Києва продемонструвати готовність розумно та мирно закінчити війну, пише видання.

Байден сподівається, що це покаже світові бажання України закінчити війну, а не Росії.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз зручний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт. Ніхто більше за Україну не хоче, щоб цей конфлікт закінчився", — сказав один із чиновників.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор наголошував на розумності 5 умов України для мирних переговорів із РФ. Вони відповідають міжнародному праву та змусять Росію заплатити за злочини, зазначав дипломат.

"Ми бачили, як Путін змирився з реальністю. Росія пішла й знову приєдналася до зернової угоди, пом'якшила ядерні погрози. Але реальних переговорів, ймовірно, не буде доти, доки Москва не зазнає ще кількох воєнних поразок", — сказав Тейлор.

США не повинні зараз публічно підштовхувати Київ до столу переговорів, упевнений колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер.

"Очевидно, Путін не має наміру серйозно вести переговори або приймати умови України. Путін сповнений рішучості продовжувати бойові дії та завдавати ударів по українських містах. Україні потрібно рішуче перемагати й відвойовуючи територію. США мають допомогти українцям зробити це якнайшвидше", — наголошував Волкер.

Нагадаємо, що в Офісі президента України раніше назвали 3 умови для поновлення переговорів із Росією. Москва має виконати низку вимог Києва, зокрема вивести війська з України.

Зеленський раніше підписував указ про відмову від переговорів із Путіним. Це стало наслідком підписання договорів про анексію окупованих українських територій.

Фокус раніше писав про готовність США говорити з РФ через погрози Китаю. Американці не можуть допустити союз цих двох країн, упевнені експерти.