Досягти цілей мирним шляхом: у Кремлі зголосилися закінчити війну в Україні

Москва нав'язує Києву діалог з урахуванням "реалій зараз". Володимир Зеленський вважає, що Росія блефує, демонструючи брехливі прагнення світу.

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Росія знову звинуватила Україну у небажанні вести мирні переговори. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу у Москві заявив про продовження бойових дій, пише "РИА Новости".

"На наш погляд, "спеціальну військову операцію" в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити мирними переговорами, що теж можливо. Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі", — сказав Пєсков журналістам.

"Інтерфакс" уточнює, що Пєсков відповів на прохання журналістів прокоментувати заяву президента США Джо Байдена про припинення війни в Україні після виведення російських військ.

Прессекретар Кремля зазначив, що Росія не фіксує змін позиції Києва щодо переговорів із Москвою.

"Київ не хоче переговорів, а "спеціальна військова операція" продовжується", — зауважив він.

Переговори з Росією — позиція Києва

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN пояснював, чому Україна не веде переговори з Росією. За його оцінкою, слова президента РФ Володимира Путіна про прагнення миру неправдиві.

"Кожен повинен зрозуміти, що тільки Кремль і тільки одна людина (Путін) не втомилися від війни. Можливо, він втомився від життя через вік, але точно не від війни. Зараз ця людина і російське військово-політичне командування потребують паузи", — зауважив президент.

Росія, як сказав Зеленський, ще не хоче закінчувати війну, а світові надто рано відчувати втому від неї.

"Не можна бажати миру тільки на словах — слів мало. Щоб зупинити війну, виведіть війська, перестаньте вбивати людей. Вони повинні відшкодувати завдану шкоду і злочинці повинні сісти. Слів занадто мало", — продовжив він.

Зеленський нагадав, як влада РФ не звернула уваги на попередження про неприпустимість проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Зеленський говорив, що після цього переговори стануть неможливими.

В Офісі президента нещодавно називали 3 умови для ведення переговорів із Москвою: відведення військ на міжнародно визнані кордони, зупинка обстрілів України та вироблення плану ліквідації наслідків війни.

Нагадаємо, що в МЗС Росії були готові вести переговори з українською стороною, але з урахуванням "реалій зараз".

Спікер міністерства Марія Захарова 2 листопада говорила про очікування Москви сигналів від Києва щодо повернення до переговорного процесу. РФ не в тому положенні, щоби диктувати умови, відповідали в Україні.

Американське видання Politico писало про можливий вплив Білого дому на позицію Зеленського щодо переговорів із Путіним. Українському лідеру, за даними журналістів, передали про готовність мирно закінчити війну.