"Я не закрыл двери": Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией (видео)

По мнению президента, руководство РФ не пока желает заканчивать войну. Украина же согласится на мир только в случае возвращения всех территорий и компенсации ущерба.

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Президент Владимир Зеленский готов провести переговоры с Россией, если страна-агрессор признает свою вину и восстановит справедливость. Глава государства рассказал подробности в интервью телеканалу CNN.

Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля получал от президента РФ Владимира Путина только бессмысленные предложения по поводу окончания войны. Кремль ставит вопрос исключительно в ультимативной форме, а параллельно постоянно пытается чего-то лишить Украину насильственным путем.

"Я сказал: не буду говорить с этим человеком, если она проведет "референдумы" и признает все те искусственные власти, которые они привели, законными. Я сказал: если они это сделают, то не уважают ни наших людей, ни наш суверенитет, ни наши права и свободы. О чем с ними говорить? Но я не закрыл двери. Мы будем готовы говорить с Россией, но уже с другой Россией, которая реально готова к миру, готова признать, что они оккупанты, и готова возместить потери нашим людям", — рассказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае компенсации вопрос стоит не только в деньгах: Россия должна вернуть украинцам землю, права, свободы и восстановить справедливость. Пока президент не получал таких предложений ни от Путина, ни от других представителей российской власти.

По мнению Владимира Зеленского, Россия пока что не хочет заканчивать войну в Украине — хотя от нее устали все, кроме Кремля и Владимира Путина. Однако очевидно, что сейчас руководству РФ нужна пауза. Политики начали ощущать результат действия санкций и нарастающее недовольство общества, которого российская верхушка очень боится.

"Когда Россия действительно захочет мира — мы это точно увидим и почувствуем. Нельзя желать мира просто на словах — этого мало. Прекратить войну, уйти с территории, перестать убивать людей, возместить средства за нанесенный нашему государству ущерб, преступники должны сесть", — высказался президент Украины.

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского CNN

Ранее, выступая перед аудиторией Йельского университета, Владимир Зеленский назвал отвод войск главным условием для переговоров между Украиной и Россией. По его словам, позиция Киева будет зависеть от того, сами ли россияне уйдут с оккупированных территорий или же их выбьют украинские войска.

Тем временем США просят Украину продемонстрировать готовность к переговорам. Как утверждают источники, Вашингтон опасается, что война затянется на годы.