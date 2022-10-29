Переговоры Украины с Россией: Зеленский озвучил главное условие

По мнению главы украинского государства, мирные переговоры крайне маловероятны, пока у власти находится действующий президент РФ Владимир Путин.

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Отвод российских войск с территории Украины — это первое условие для переговоров между нашей страной и РФ. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед студентами и преподавателями Йельского университета.

"Дальнейший разговор будет зависеть и от того, как именно армия РФ уйдет из Украины: вытеснят ли оккупантов ВСУ, или захватчики сами покинут территорию страны", — сказал президент Украины.

По словам украинского президента, судьба мирных переговоров между РФ и Украиной зависит от военно-политического руководства государства-агрессора.

Зеленский подчеркнул, что мирные переговоры сейчас важнее российскому обществу, чем украинцам. Ведь от этого напрямую зависит, сколько страна пробудет в мировой изоляции.

"Когда у тебя руки в крови — никто не хочет жать тебе руку, а отмыться очень сложно", — резюмировал Зеленский.

Также президент Украины еще раз обратил внимание на то, что наша страна не готова говорить о мире ни лично с президентом Владимиром Путиным, ни с российским обществом вообще.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил наихудший сценарий для Украины. По словам советника главы ОП, Россия будет стремиться мирными переговорами выиграть время для того, чтоб усовершенствовать свою армию и нанести по Украине решающий удар.

Фокус также писал, что еще два крупных бизнесмена из США заявили, что Украине нужно отказаться от Крыма "ради мира". По мнению Дэвида Сакса и Билла Экмана, такой компромисс позволит быстро прекратить войну и избежать применения ядерного оружия.