"Уничтожат через год": Подоляк озвучил наихудший сценарий для Украины

По словам советника главы ОП, Россия будет стремиться мирными переговорами выиграть время для того, чтоб усовершенствовать свою армию и нанести по Украине решающий удар.

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Если Украина согласиться на мирные переговоры с Российской Федерацией, то Владимир Путин уничтожит наше государство через год-полтора. Такое мнение выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Россия хочет ультимативно забрать определенные регионы Украины и продолжать давить на Украину для того, чтобы наше государство не существовало как таковое", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП Украины подчеркнул, что мирные переговоры с государством-агрессором будут фактически означать легитимацию террора и всех тех незаконных действий, которые российская армия совершает на территории Украины и с мирными жителями нашего государства.

После этого Россия начнет вкладывать в вооруженную агрессию еще больше средств и ресурсов, пока не уничтожит нас как суверенное государство.

" (Если Украина вернется к мирным переговорам, – ред.), Россия будет считать, что она выиграла войну и имеет право убивать гражданских и атаковать инфраструктурные объекты", – сказал Подоляк.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время в РФ проведут "работу" над ошибками, закупят у Ирана еще больше беспилотников и снова предпримут попытки захвата украинских городов.

Напомним, во вторник, 10 октября, российские войска запустили 75 ракет по Украине. Как отметил главнокомандующий ВСУ, украинские средства противовоздушной обороны сбили 41 ракету.

Отметим, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуре Украины. В Хмельницке отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Перебои с электричеством зафиксированы во Львовской области, в Харькове и Полтаве.