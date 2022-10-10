В Хмельницком нанесен ракетный удар по инфраструктуре города, в областном центре нет света и воды

Глава Хмельницкой ОВА уже сообщил, что на месте работают все службы.

Related video

В результате ракетного обстрела всей территории Украины, несколько ракетных ударов пришлись по Хмельницкой области. В области начались перебои со светом и водой. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"На территории Хмельницкой ОТГ есть перебои со снабжением электроэнергией. Все службы работают", — сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Также он отметил, что работает ПВО, призвал жителей не выходить на улицы и оставаться в укрытиях, а также стараться не находится близко с объектами критической инфраструктуры.

Мэр города Александр Симчишин подтвердил ракетный удар ВС РФ по объекту критической инфраструктуры.

"В результате ракетных ударов в Хмельницком отсутствует свет, вода и приостановлена работа электротранспорта", – сообщил мэр города Симчишин.

По его словам в домах повылетали окна, предварительно – обошлось без пострадавших.

Напомним, утром, 10 октября, ВС РФ обстреляли всю территорию Украины. Под обстрел попали Запорожье, Днепр, Киев и другие украинские города.

В результате обстрела центра Киева, погибли восемь человек, 24 – получили ранения.

Момент обстрела даже попал в прямой эфир канала ВВС, когда журналист включался с рассказом о ситуации в Украине. Ракета буквально пролетела у него над головой.