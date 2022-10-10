Обстрел Киева попал в прямой эфир телеканала ВВС
Когда журналист Хьюго Бачега включался в прямой эфир – над ним пролетели ракеты.
Киев и другие украинские города ВС РФ обстреляли утром 10 октября. Момент обстрела попал в прямой эфир британского телеканала ВВС. Об этом сообщили в прямом эфире канала.
Журналист ВВС Хьюго Бачега во время прямого эфира рассказывал о происходящем в Киеве, когда заметил пролет ракет.
Судя по видео, журналист находился неподалеку от Михайловского златоверхого монастыря.
Он как раз рассказывал о происходящем в Украине, когда отвлекся на пролет ракеты и раздавшиеся за ним взрывы.
"Вы можете увидеть момент выше. Хьюго и съемочная группа добрались до укрытия", — уточнили на телеканале ВВС.
Сейчас практически вся территория Украины находится под ракетным обстрелом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. В результате обстрелов пострадали гражданские в Киеве, Запорожье, Днепре, также есть информация о взрывах во Львове.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утреннем обстреле Киева. Российские оккупанты нанесли удары по центру столицы.
По предварительным данным – восемь человек погибли, 24 – получили ранения. Все это гражданские, которое в момент обстрела проезжали и проходили по улице.