Обстрел Киева попал в прямой эфир телеканала ВВС

Когда журналист Хьюго Бачега включался в прямой эфир – над ним пролетели ракеты.

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Киев и другие украинские города ВС РФ обстреляли утром 10 октября. Момент обстрела попал в прямой эфир британского телеканала ВВС. Об этом сообщили в прямом эфире канала.

Журналист ВВС Хьюго Бачега во время прямого эфира рассказывал о происходящем в Киеве, когда заметил пролет ракет.

Судя по видео, журналист находился неподалеку от Михайловского златоверхого монастыря.

Он как раз рассказывал о происходящем в Украине, когда отвлекся на пролет ракеты и раздавшиеся за ним взрывы.

[ + – ] Обстрел Киева попал в прямой эфир канала ВВС

"Вы можете увидеть момент выше. Хьюго и съемочная группа добрались до укрытия", — уточнили на телеканале ВВС.

[ + – ] Журналист Хьюго Бачега в укрытии Фото: Скриншот

Сейчас практически вся территория Украины находится под ракетным обстрелом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. В результате обстрелов пострадали гражданские в Киеве, Запорожье, Днепре, также есть информация о взрывах во Львове.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утреннем обстреле Киева. Российские оккупанты нанесли удары по центру столицы.

По предварительным данным – восемь человек погибли, 24 – получили ранения. Все это гражданские, которое в момент обстрела проезжали и проходили по улице.