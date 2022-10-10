Обстріл Києва потрапив у прямий ефір телеканалу ВВС

Коли журналіст Х'юго Бачега вмикався у прямий ефір — над ним пролетіли ракети.

Related video

Київ та інші українські міста ЗС РФ обстріляли вранці 10 жовтня. Момент обстрілу потрапив у прямий ефір британського телеканалу ВВС. Про це повідомили у прямому ефірі каналу.

Журналіст ВВС Х'юго Бачега під час прямого ефіру розповідав про те, що відбувається у Києві, коли помітив проліт ракет.

Судячи з відео, журналіст перебував неподалік Михайлівського золотоверхого монастиря.

Він якраз розповідав про те, що відбувається в Україні, коли відволікся на проліт ракети і вибухи, що пролунали за ним.

[ + – ] Обстріл Києва потрапив у прямий ефір каналу ВВС

"Ви можете побачити момент вище. Х'юго та знімальна група дісталися до укриття", — уточнили на телеканалі ВВС.

[ + – ] Журналіст Х'юго Бачега в укритті Фото: Скриншот

Наразі практично вся територія України знаходиться під ракетним обстрілом. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, також є інформація про вибухи у Львові.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про ранковий обстріл Києва. Російські окупанти завдали ударів по центру столиці.

За попередніми даними — вісім людей загинули, 24 — отримали поранення. Все це цивільні, які в момент обстрілу проїжджали та проходили вулицями.