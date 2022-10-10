У Хмельницькому завдано ракетного удару по інфраструктурі міста, в обласному центрі немає світла та води

Голова Хмельницької ОВА вже повідомив, що на місці працюють усі служби.

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Внаслідок ракетного обстрілу всієї території України кілька ракетних ударів припали по Хмельницькій області. В області почалися перебої зі світлом та водою. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"На території Хмельницької ОТГ є перебої із постачанням електроенергії. Усі служби працюють", — повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Також він зазначив, що працює ППО, закликав мешканців не виходити на вулиці та залишатися у укриттях, а також намагатися не знаходиться близько з об'єктами критичної інфраструктури.

Мер міста Олександр Симчишин підтвердив ракетний удар ЗС РФ по об'єкту критичної інфраструктури.

"Внаслідок ракетних ударів у Хмельницькому відсутні світло, вода та призупинено роботу електротранспорту", — повідомив мер міста Симчишин.

За його словами, у будинках повилітали вікна, попередньо — обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці, 10 жовтня, ЗС РФ обстріляла всю територію України. Під обстріл потрапили Запоріжжя, Дніпро, Київ та інші українські міста.

Внаслідок обстрілу центру Києва, загинули вісім людей, 24 — отримали поранення.

Момент обстрілу навіть потрапив у прямий ефір каналу ВВС, коли журналіст включався з розповіддю про ситуацію в Україні. Ракета буквально пролетіла над головою.