Российские войска запустили 75 ракет по Украине, – Залужный

Как отметил главнокомандующий ВСУ, украинские средства противовоздушной обороны сбили 41 ракету.

Related video

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что российские войска запустили 75 ракет по Украине, из которых 41 сбили средства ПВО. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Российские оккупанты запустили по территории Украины 75 ракет. Наносятся массированные ракетные и авиационные удары. Также в ход идут ударные беспилотники.

"Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежено нашим ПВО. Вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан", — написал главнокомандующий.

Также он отметил, что вражеская атака продолжается. Генерал Залужный призывает всех находится в укрытии.

Отметим, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуре Украины. В Хмельницке отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Перебои с электричеством зафиксированы во Львовской области, в Харькове и Полтаве.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что они отомстят ВС РФ за массированные обстрелы нашей страны.