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Російські війська запустили 75 ракет по Україні, – Залужний

Залужний про обстріл України
ППО збило 41 ракету

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, українські засоби протиповітряної оборони збили 41 ракету.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що російські війська запустили 75 ракет по Україні, з яких 41 збили засоби ППО. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Російські окупанти запустили по території України 75 ракет. Наносяться масовані ракетні й авіаційні удари. Також у хід ідуть ударні безпілотники.

"Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", — написав головнокомандувач.

Також він зазначив, що ворожа атака продовжується. Генерал Залужний закликає всіх перебувати в укритті.

Зазначимо, російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Хмельницьку відсутня електроенергія і водопостачання. Перебої з електрикою зафіксовано у Львівській області, Харкові та Полтаві.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що вони помстяться ЗС РФ за масовані обстріли нашої країни.