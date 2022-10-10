Російські війська запустили 75 ракет по Україні, – Залужний

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, українські засоби протиповітряної оборони збили 41 ракету.

Related video

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що російські війська запустили 75 ракет по Україні, з яких 41 збили засоби ППО. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Російські окупанти запустили по території України 75 ракет. Наносяться масовані ракетні й авіаційні удари. Також у хід ідуть ударні безпілотники.

"Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", — написав головнокомандувач.

Також він зазначив, що ворожа атака продовжується. Генерал Залужний закликає всіх перебувати в укритті.

Зазначимо, російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Хмельницьку відсутня електроенергія і водопостачання. Перебої з електрикою зафіксовано у Львівській області, Харкові та Полтаві.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що вони помстяться ЗС РФ за масовані обстріли нашої країни.