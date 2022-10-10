"Знищать через рік": Подоляк озвучив найгірший сценарій для України
За словами радника глави ОП, Росія прагнутиме мирними переговорами виграти час для того, щоб удосконалити свою армію та завдати по Україні вирішального удару.
Якщо Україна погодиться на мирні переговори з Російською Федерацією, то Володимир Путін знищить нашу державу за рік-півтора. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
"Росія хоче ультимативно забрати певні регіони України та продовжувати тиснути на Україну для того, щоб наша держава не існувала як така", – сказав Подоляк.
Радник голови ОП України наголосив, що мирні переговори з державою-агресором фактично означатимуть легітимацію терору та всіх тих незаконних дій, які російська армія здійснює на території України та з мирними жителями нашої держави.
Після цього Росія почне вкладати в збройну агресію ще більше коштів та ресурсів, допоки не знищить нас як суверенну державу.
"(Якщо Україна повернеться до мирних переговорів, – ред.), Росія вважатиме, що вона виграла війну і має право вбивати цивільних та атакувати інфраструктурні об'єкти", – сказав Подоляк.
Він також висловив упевненість, що найближчим часом у РФ проведуть "роботу" над помилками, закуплять у Ірану ще більше безпілотників і знову спробують захопити українські міста.
Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські війська запустили 75 ракет по Україні. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, українські засоби протиповітряної оборони збили 41 ракету.
Зазначимо, російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Хмельницьку відсутня електроенергія та водопостачання. Перебої з електрикою зафіксовано у Львівській області, Харкові та Полтаві.