"Знищать через рік": Подоляк озвучив найгірший сценарій для України

За словами радника глави ОП, Росія прагнутиме мирними переговорами виграти час для того, щоб удосконалити свою армію та завдати по Україні вирішального удару.

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Якщо Україна погодиться на мирні переговори з Російською Федерацією, то Володимир Путін знищить нашу державу за рік-півтора. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Росія хоче ультимативно забрати певні регіони України та продовжувати тиснути на Україну для того, щоб наша держава не існувала як така", – сказав Подоляк.

Радник голови ОП України наголосив, що мирні переговори з державою-агресором фактично означатимуть легітимацію терору та всіх тих незаконних дій, які російська армія здійснює на території України та з мирними жителями нашої держави.

Після цього Росія почне вкладати в збройну агресію ще більше коштів та ресурсів, допоки не знищить нас як суверенну державу.

"(Якщо Україна повернеться до мирних переговорів, – ред.), Росія вважатиме, що вона виграла війну і має право вбивати цивільних та атакувати інфраструктурні об'єкти", – сказав Подоляк.

Він також висловив упевненість, що найближчим часом у РФ проведуть "роботу" над помилками, закуплять у Ірану ще більше безпілотників і знову спробують захопити українські міста.

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські війська запустили 75 ракет по Україні. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, українські засоби протиповітряної оборони збили 41 ракету.

Зазначимо, російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Хмельницьку відсутня електроенергія та водопостачання. Перебої з електрикою зафіксовано у Львівській області, Харкові та Полтаві.