Переговори України з Росією: Зеленський озвучив головну умову

На думку глави української держави, мирні переговори є вкрай малоймовірними, поки при владі перебуває чинний президент РФ Володимир Путін.

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Відведення російських військ із території України — це перша умова для переговорів між нашою країною та РФ. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед студентами та викладачами Єльського університету.

"Подальша розмова залежатиме і від того, як саме армія РФ піде з України: чи витіснять окупантів ЗСУ, чи загарбники самі покинуть територію країни", — сказав президент України.

За словами українського президента, доля мирних переговорів між РФ і Україною залежить від військово-політичного керівництва держави-агресора.

Зеленський підкреслив, що мирні переговори зараз важливіші за російське суспільство, ніж українців. Адже від цього залежить, скільки країна пробуде у світовій ізоляції.

"Коли у тебе руки в крові — ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно", — резюмував Зеленський.

Також президент України ще раз звернув увагу на те, що наша країна не готова говорити про мир ні особисто з президентом Володимиром Путіним, ні з російським суспільством взагалі.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив найгірший сценарій для України. За словами радника глави ОП, Росія прагнутиме мирними переговорами виграти час для того, щоб удосконалити свою армію та завдати по Україні вирішального удару.

Фокус також писав, що ще два великі бізнесмени зі США заявили, що Україні потрібно відмовитися від Криму "заради миру". На думку Девіда Сакса та Білла Екмана, такий компроміс дозволить швидко припинити війну й уникнути застосування ядерної зброї.