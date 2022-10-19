Ще два великі бізнесмени зі США заявили, що Україні потрібно відмовитися від Криму "заради миру"

На думку Девіда Сакса та Білла Екмана, такий компроміс дозволить швидко припинити війну й уникнути застосування ядерної зброї.

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Американські мільярдери продовжують висувати пропозиції щодо долі України. Спочатку висловився Девід Сакс, співзасновник компанії Craft Ventures і колишній топменеджер PayPal.

Він опублікував такий план: США пропонують перемир'я, вимагаючи від російської армії відійти на лінії станом на 23 лютого, а також гарантії того, що Україна не стане частиною НАТО. Якщо Москва відмовиться, війна триватиме доти, доки ЗСУ не вийдуть на кордони 23 лютого. Потім, якщо Україна захоче продовжувати боротися, вона може робити це як суверенна країна, але без американської зброї та підтримки.

"Навіть якщо Москва відхилить цю пропозицію зараз, її збереження створить альтернативу застосуванню ядерної зброї, якщо вони дійдуть до відчаю", — зазначив Сакс.

На цей план відреагував американський інвестор, мільярдер Білл Екман.

"У нас із Девідом різні погляди на Україну, — зазначив він. — Я вважаю, що не можна допустити, щоб ядерний шантаж увінчався успіхом. Проте я знаходжу його пропозицію підставою для потенційного вирішення".

Які аргументи навів Білл Екман

Екман заявив, що Крим до 1954 року був частиною Росії і його населення переважно становили етнічні росіяни.

"Мабуть, тому світ мало що зробив, коли Росія анексувала його ще в 2014 році", — написав у твітері Екман, не уточнивши при цьому, що росіяни стали етнічною більшістю після депортації корінного народу півострова — кримських татар.

Підприємець наголосив, що якщо Росія погодиться повернутися до статус-кво станом на 24 лютого, Україна зможе негайно розпочати відновлення країни за західної підтримки.

"Тисячі життів будуть врятовані, а ресурси можна буде вкласти у відновлення України, а не у війну, яка призведе тільки до нових руйнувань і смертей, — заявив Екман, давши зрозуміти, що підтримує ідею нейтрального статусу. — Україна довела, що може захистити себе без членства в НАТО. Правильно озброєна вона стримає майбутню агресію".

На думку бізнесмена, іншого шляху для досягнення миру на планеті немає, адже у війну втягується все більше країн, зокрема Білорусь та Іран, і вона може стати затяжною і небезпечною.

Нагадаємо, першим про те, що Україні потрібно відмовитися від Криму заявив Ілон Маск, американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX. Цю пропозицію розкритикували і пересічні користувачі мережі, і багато політиків. Однак Маск не відмовився від своїх слів, днями він заявив, що між втратою Криму та застосуванням ядерної зброї Росія обере останнє. Він також попередив, що обмін ядерними ударами між Росією та США спричинить початок Третьої світової війни.