Росія швидше застосує ядерну зброю, ніж віддасть Крим, — Ілон Маск

За словами підприємця, Росія зазнала всіляких санкцій, і втрачати їм уже нічого. А обмін ядерними ударами зі США призведе до Третьої світової.

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Американський підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що між втратою Криму та застосуванням ядерної зброї Росія вибере останнє. Маск також попередив, що обмін ядерними ударами між Росією та США спричинить початок Третьої світової війни. Про це він написав у Twitter.

"Якщо Росія зіткнеться перед вибором, втратити Крим чи застосувати ядерну зброю на полі бою, вони оберуть останнє.

Ми вже відрізали (застосували санкції) Росію від усього світу, то що ж їм втрачати?

Якщо ми завдамо ядерного удару у відповідь, вони дадуть відповідь тим же, і почнеться Третя світова", — заявив Маск.

Нагадаємо, що американський мільярдер все ж таки вирішив надавати Україні інтернет від Starlink безкоштовно. Незважаючи на значні втрати коштів, американська компанія продовжить безплатно фінансувати уряд України.

Водночас, за інформацією ЗМІ, російським держкомпаніям доручено провести термінове соціологічне дослідження та з'ясувати, як жителі РФ віднесуться до повернення Криму під контроль України. У списку питань, адресованих середньостатистичному росіянину, є й питання про те, чи готові ви воювати з Україною у разі втрати контролю над Кримським півостровом?

Згідно з оцінками американського історика та давнього критика президента РФ Юрія Фельштинського перші дні Третьої світової вже йдуть, а 24 лютого в майбутньому буде значитися у підручниках історії як дата її початку. Дослідник також оцінює як високу ймовірність ядерного удару з Білорусі. У такому разі Путін може знищити Київ за лічені хвилини.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ намагається вбити Starlink, який забезпечує українських військових зв'язком на фронті і дуже заважає російським силам.