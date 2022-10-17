Россия скорее применит ядерное оружие, чем отдаст Крым, — Илон Маск

По словам предпринимателя, Россия подверглась всевозможным санкциям, и терять им уже нечего. А обмен ядерными ударами с США приведет к Третьей мировой.

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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что между потерей Крыма и применением ядерного оружия Россия выберет последнее. Маск также предупредил, что обмен ядерными ударами между России и США повлечет за собой начало Третьей мировой войны. Об этом он написал в Twitter.

"Если Россия столкнется перед выбором, потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее.

Мы уже отрезали (применили санкции) Россию от все на свете, так что же им терять?

Если мы нанесем ответный ядерный удар, они ответят тем же, и начнется Третья мировая", — заявил Маск.

Напомним, что американский миллиардер все же решил предоставлять Украине интернет от Starlink бесплатно. Несмотря на значительные потери средств, американская компания продолжит бесплатно финансировать правительство Украины.

В то же время, во информации СМИ, российским госкомпаниям поручено провести срочное социологическое исследование и выяснить, как жители РФ отнесутся к возвращению Крыма под контроль Украины. В списке вопросов, адресованных среднестатистическому россиянину, есть и вопрос о том, "готовы ли вы воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымским полуостровом?"

Согласно оценкам американского историка и давнего критика президента РФ Юрия Фельштинского первые дни Третьей мировой уже идут, а 24 февраля в будущем будет значиться в учебниках истории как дата ее начала. Исследователь также оценивает как высокую вероятность ядерного удара из Беларуси. В таком случае Путин может уничтожить Киев за считаные минуты.

Ранее Фокус сообщал, что РФ пытается убить Starlink, который обеспечивает украинских военных связью на фронте и очень мешает российским силам.