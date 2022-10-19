Еще два крупных бизнесмена из США заявили, что Украине нужно отказаться от Крыма "ради мира"

По мнению Дэвида Сакса и Билла Экмана, такой компромисс позволит быстро прекратить войну и избежать применения ядерного оружия.

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Американские миллиардеры продолжают выдвигать предложения о судьбах Украины. Сначала высказался Дэвид Сакс, соучредитель компании Craft Ventures и бывший топ-менеджер PayPal.

Он опубликовал такой план: США предлагают перемирие, потребовав от российской армии отойти на линии по состоянию 23 февраля, а также гарантии того, что Украина не станет частью НАТО. Если Москва откажется, война будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не выйдут на рубежи 23 февраля. Затем, если Украина захочет продолжать сражаться, она может делать это как суверенная страна, но без американского оружия и поддержки.

"Даже если Москва отклонит это предложение сейчас, его сохранение создаст альтернативу применению ядерного оружия, если они дойдут до отчаяния", — отметил Сакс.

На этот план отреагировал американский инвестор, миллиардер Билл Экман.

"У нас с Дэвидом разные взгляды на Украину, — отметил он. — Я считаю, что нельзя допустить, чтобы ядерный шантаж увенчался успехом. Тем не менее, я нахожу его предложение основанием для потенциального решения".

Какие аргументы привел Билл Экман

Экман заявил, что Крым до 1954 года был частью России и его население в основном составляли этнические русские.

"Видимо, поэтому мир мало что сделал, когда Россия аннексировала его еще в 2014 году", — написал в "твиттере" Экман, не уточнив при этом, что русские стали этническим большинством после депортации коренного народа полуострова — крымских татар.

Предприниматель подчеркнул, что если Россия согласится вернуться к статус-кво по состоянию на 24 февраля, Украина сможет немедленно начать восстановление страны при западной поддержке.

"Тысячи жизней будут спасены, а ресурсы можно будет вложить в восстановление Украины, а не в войну, которая приведет только к новым разрушениям и смертям, -заявил Экман, дав понять, что поддерживает идею нейтрального статуса. — Украина доказала, что может защитить себя без членства в НАТО. Правильно вооруженная она сдержит будущую агрессию".

По мнению бизнесмена, другого пути для достижения мира на планете нет, ведь в войну втягивается все больше стран, в частности, Беларусь и Иран и она может стать затяжной и опасной.

Напомним, первым о том, что Украине нужно отказаться от Крыма заявил Илон Маск, американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX. Это предложение раскритиковали и рядовые пользователи сети, и многие политики. Однако Маск не отказался от своих слов, на днях он заявил, что между потерей Крыма и применением ядерного оружия Россия выберет последнее. Он также предупредил, что обмен ядерными ударами между России и США повлечет за собой начало Третьей мировой войны.