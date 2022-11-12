"Я не зачинив двері": Зеленський заявив про готовність до мирних переговорів із Росією (відео)

На думку президента, керівництво РФ не поки що бажає закінчувати війну. Україна ж погодиться на мир лише в разі повернення всіх територій і компенсації збитків.

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Президент Володимир Зеленський готовий провести переговори з Росією, якщо країна-агресор визнає свою провину та відновить справедливість. Глава держави розповів подробиці в інтерв'ю телеканалу CNN.

Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого отримував від президента РФ Володимира Путіна лише безглузді пропозиції щодо закінчення війни. Кремль ставить питання виключно в ультимативній формі, а паралельно постійно намагається чогось позбавити Україну насильницьким шляхом.

"Я сказав: не говоритиму з цією людиною, якщо вона проведе "референдуми" та визнає всі ті штучні влади, які вони привели, законними. Я сказав: якщо вони це зроблять, то не поважають ні наших людей, ні наш суверенітет, ні наші права та свободи. Про що з ними говорити? Але я не зачинив двері. Ми готові говорити з Росією, але вже з іншою Росією, яка реально готова до миру, готова визнати, що вони окупанти, і готова відшкодувати втрати нашим людям", — розповів президент.

Володимир Зеленський наголосив, що в разі компенсації питання полягає не лише в грошах: Росія має повернути українцям землю, права, свободи й відновити справедливість. Поки що президент не отримував таких пропозицій ні від Путіна, ні від інших представників російської влади.

На думку Володимира Зеленського, Росія поки що не хоче закінчувати війну в Україні, хоча від неї втомилися всі, окрім Кремля та Володимира Путіна. Однак очевидно, що зараз керівництву РФ потрібна пауза. Політики почали відчувати результат дії санкцій і невдоволення суспільства, якого російська верхівка дуже боїться.

"Коли Росія справді захоче миру — ми це точно побачимо та відчуємо. Не можна бажати миру просто на словах — цього мало. Припинити війну, піти з території, перестати вбивати людей, відшкодувати кошти за завдані нашій державі збитки, злочинці повинні сісти", — висловився президент України.

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського CNN

Раніше, виступаючи перед аудиторією Єльського університету, Володимир Зеленський назвав відведення військ головною умовою для переговорів між Україною та Росією. За його словами, позиція Києва залежатиме від того, чи самі росіяни підуть із окупованих територій, чи їх виб'ють українські війська.

Водночас США просять Україну продемонструвати готовність до переговорів. Як стверджують джерела, Вашингтон побоюється, що війна затягнеться на роки.