В Минобороны Украины рассказали, когда ВСУ войдут в Крым

Владимир Гаврилов также заявил, что к концу весны война с Россией закончится.

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К концу декабря ВСУ могут зайти в Крым, а до конца весны война с Россией закончится. Такое мнение в интервью Sky News высказал заместитель министра обороны Украины, генерал-майор Владимир Гаврилов. Он подчеркнул, что украинцы готовы воевать до победы, несмотря на шантаж ядерной угрозой.

Он подчеркнул, что вероятность использования РФ атомного оружия считает маловероятным, но не исключает его:

"Для всех это будет справедливо – неважно, какой сценарий обсуждается, – но это [тактический ядерный удар] не является … угрозой, которая остановит нас от… продолжения нашей войны".

Оценивая перспективы мирных переговоров с Кремлем, Гаврилов отметил, что их главным условием является полный вывод российских войск со всей территории Украины, в том числе из Донбасса и Крымского полуострова, аннексированного Путиным в 2014 году.

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже добились, и всем известно, что любое промедление или замороженный конфликт – это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", – сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что краткосрочное перемирие с Россией не остановит агрессию. По словам главы государства, РФ хочет заморозки или перемирия, чтобы восстановить потери и собрать силы для нового вторжения.

Напомним, Зеленский назвал условия мира с Россией. По его словам, Украина согласится окончить войну только в случае возвращения всех своих территорий и полной компенсации нанесенного ущерба. Он также предложил предложил вести переговоры с Путиным в публичном формате, однако в Кремле эту инициативу отвергли.