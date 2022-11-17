"Трудно себе представить": у Путина отвергли идею Зеленского о публичных переговорах

Проводить переговоры касательно полномасштабной войны в открытом формате, как этого требует президент Украины, невозможно, заверил пресс-секретарь президента РФ Песков.

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Кремлю "трудно представить" проведение переговоров между Россией и Украиной по окончанию полномасштабной войны в публичном формате, как недавно это предложил сделать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в комментарии журналистам в четверг, 17 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обвинил украинскую сторону в том, что "у них семь пятниц на неделе", отметив, что Киев в разное время заявлял о желании вести переговоры, а в последствии отказывался от этой идеи и даже принял указ, запрещающий вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"(Теперь) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", — сказал пресс-секретарь президента России.

Также Песков добавил, что, по мнению Кремля, украинская сторона не хочет никаких переговоров, поэтому полномасштабная война "продолжается и ее цели должны быть достигнуты".

Напомним, в среду, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что получал сигналы от западных партнеров относительно предложения Владимира Путина начать прямые переговоры с Киевом. В ответ на это глава украинского государства предложил вести переговоры в публичном формате. Зеленский объяснил такую идею тем, что Россия ведет свою войну тоже публично.

Ранее издание Washington Post сообщило, что во время визита представителя Белого дома по вопросам безопасности Джейка Салливана в Киев он предложил Зеленскому "хотя бы казаться открытым" для переговоров с Кремлем и "начать думать о реалистичных требованиях" к РФ, в том числе, пересмотреть идею возвращения Крыма.