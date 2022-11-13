У Байдена предложили Зеленскому не требовать от России вернуть Крым, — Washington Post

Советник Байдена Салливан призвал президента Украины "хотя бы казаться открытым" для переговоров с Кремлем и "начать думать о реалистичных требованиях" к РФ.

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Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому быть открытым для переговоров с Кремлем по окончанию полномасштабной войны и пересмотреть военные цели, включая возвращение оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на ряд источников, включая европейских дипломатов.

По данным журналистов, Салливан 4 ноября передал Зеленскому призыв "хотя бы казаться открытым" для решения конфликта путем переговоров, отметив, что Киев в таком случае получит дополнительные рычаги воздействия.

"Два европейских дипломата, проинформированные о дискуссиях, сказали, что Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о своих реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма", — говорится в публикации.

Издание отметило, что просьбы к Киеву задуматься о мирных переговорах в случае, если зима затормозит продвижение ВСУ после освобождения Херсона, звучат на фоне риска роста инфляции, роста цен на энергоносители и продовольствие, многомиллиардных расходов на поставку Украине вооружения и "десятков тысяч жертв с обеих сторон".

СМИ приводит заявление генерала армии США, председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, в котором тот заявил, что Киев должен признать невозможной победу в войне без задействования дипломатии.

"Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, поэтому нужно обратиться к другим средствам… Здесь также есть возможность, окно возможностей для переговоров", — цитирует издание выступление Милли перед Экономическим клубом Нью-Йорка.

В то же время как европейские, так и американские чиновники считают, что признаков готовности Кремля к переговорам пока не наблюдается, пишет Washington Post. В публикации также говорится, что некоторые страны НАТО считают, что Украине в ближайшее время будет сложно добиться крупного прорыва в войне, так как ВСУ приходится наступать на более урбанизированные районы, расположенные ближе к территории, где войска РФ находятся уже на протяжении длительного времени. Однако есть и другое мнение на этот счет — другие представители Запада более уверены в шансах Украины на серьезный прогресс в войне и не считают, что боевые действия застопорятся, учитывая что украинская система ПВО стала более эффективной в перехвате ракет и бесплиотников ВС РФ.

"Западный дипломат сказал, что некоторые европейские партнеры обеспокоены тем, что Вашингтон склоняет Украину к переговорам до того, как ее войска смогут добиться дальнейших успехов", — говорится в материале.

Напомним, по данным СМИ, Белый дом мог повлиять на смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также мы писали, что Зеленский ранее подписывал указ об отказе от переговоров с Путиным. Это стало следствием подписания договоров об аннексии оккупированных украинских территорий.