Байден запропонував Зеленському не вимагати від Росії повернути Крим, — Washington Post

Радник Байдена Салліван закликав президента України "хоч би здаватися відкритим" для переговорів із Кремлем та "почати думати про реалістичні вимоги" до РФ.

Related video

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван запропонував президенту України Володимиру Зеленському бути відкритим для переговорів із Кремлем після закінчення повномасштабної війни та переглянути військові цілі, включаючи повернення окупованого Росією Криму. Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на низку джерел, включаючи європейських дипломатів.

За даними журналістів, Салліван 4 листопада передав Зеленському заклик "хоча б здаватися відкритим" для вирішення конфлікту шляхом переговорів, зазначивши, що Київ у такому разі отримає додаткові важелі впливу.

"Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, сказали, що Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму", — йдеться у публікації.

Видання зазначило, що прохання до Києва задуматися про мирні переговори у разі, якщо зима загальмує просування ЗСУ після звільнення Херсона, звучать на тлі ризику зростання інфляції, зростання цін на енергоносії та продовольство, багатомільярдних витрат на постачання Україні озброєння та "десятків тисяч жертв з обох сторін".

ЗМІ наводить заяву генерала армії США, голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, в якій той заявив, що Київ має визнати неможливою перемогу у війні без залучення дипломатії.

"Має бути взаємне визнання того, що військова перемога в справжньому сенсі цього слова може бути недосяжна військовими засобами, тому потрібно звернутися до інших засобів... Тут також є можливість, вікно можливостей для переговорів", — цитує видання виступ Міллі перед Економічним клубом Нью-Йорка.

Водночас, як європейські, так і американські чиновники вважають, що ознак готовності Кремля до переговорів поки не спостерігається, пише Washington Post. У публікації також йдеться про те, що деякі країни НАТО вважають, що Україні найближчим часом буде складно досягти великого прориву у війні, оскільки ЗСУ доводиться наступати на більш урбанізовані райони, розташовані ближче до території, де війська РФ перебувають уже протягом тривалого часу. Однак є й інша думка щодо цього — інші представники Заходу більш впевнені у шансах України на серйозний прогрес у війні і не вважають, що бойові дії застопоряться, враховуючи, що українська система ППО стала більш ефективною у перехопленні ракет та безпліотників ЗС РФ.

"Західний дипломат сказав, що деякі європейські партнери стурбовані тим, що Вашингтон схиляє Україну до переговорів до того, як її війська зможуть досягти подальших успіхів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Білий дім міг вплинути на пом'якшення позиції президента України Володимира Зеленського щодо неможливості переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також ми писали, що Зеленський раніше підписував указ про відмову від переговорів із Путіним. Це стало наслідком підписання договорів про анексію окупованих українських територій.