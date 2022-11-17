"Важко собі уявити": у Путіна відкинули ідею Зеленського про публічні переговори

Проводити переговори щодо повномасштабної війни у відкритому форматі, як цього вимагає президент України, неможливо, запевнив речник президента РФ Пєсков.

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Кремлю "важко уявити" проведення переговорів між Росією та Україною щодо закінчення повномасштабної війни у публічному форматі, як нещодавно це запропонував зробити президент України Володимир Зеленський. Про це в коментарі журналістам у четвер, 17 листопада, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля звинуватив українську сторону в тому, що "в них сім п'ятниць на тижні", зазначивши, що Київ у різний час заявляв про бажання вести переговори, а згодом відмовлявся від цієї ідеї і навіть ухвалив указ, який забороняє вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

"(Тепер) вони кажуть, що вони хочуть переговори, але публічні. Водночас важко уявити взагалі публічні переговори, публічних переговорів не буває, а тим більше публічні переговори такою мірою", — сказав прессекретар президента Росії.

Також Пєсков додав, що, на думку Кремля, українська сторона не хоче жодних переговорів, тому повномасштабна війна "триває і її цілі мають бути досягнуті".

Нагадаємо, у середу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що отримував сигнали від західних партнерів щодо пропозиції Володимира Путіна розпочати прямі переговори із Києвом. У відповідь на це глава української держави запропонував вести переговори у публічному форматі. Зеленський пояснив таку ідею тим, що Росія веде свою війну також публічно.

Раніше видання Washington Post повідомило, що під час візиту представника Білого дому з питань безпеки Джейка Саллівана до Києва він запропонував Зеленському "хоч би здаватися відкритим" для переговорів з Кремлем і "почати думати про реалістичні вимоги" у РФ, зокрема переглянути ідею повернення Криму.