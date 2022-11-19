У Міноборони України розповіли, коли ЗСУ увійдуть у Крим

Володимир Гаврилов також заявив, що до кінця весни війна з Росією закінчиться.

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До кінця грудня ЗСУ можуть зайти до Криму, а до кінця весни війна з Росією закінчиться. Таку думку в інтерв'ю Sky News висловив заступник міністра оборони України генерал-майор Володимир Гаврилов. Він наголосив, що українці готові воювати до перемоги, попри шантаж ядерною загрозою.

Він додав, що ймовірність використання РФ атомної зброї вважає малоймовірною, але не відкидає її:

"Для всіх це буде справедливо — не має значення, який сценарій обговорюється, — але це [тактичний ядерний удар] не є... загрозою, яка зупинить нас від... продовження нашої війни".

Оцінюючи перспективи мирних переговорів із Кремлем, Гаврилов зазначив, що їхньою головною умовою є повне виведення російських військ з усієї території України, зокрема з Донбасу та Кримського півострова, анексованого Путіним у 2014 році.

"Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт — це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", — сказав політик.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що короткострокове перемир'я з Росією не зупинить агресію. За словами глави держави, РФ хоче заморозки чи перемир'я, щоб відновити втрати та зібрати сили для нового вторгнення.

Нагадаємо, Зеленський назвав умови миру з Росією. За його словами, Україна погодиться закінчити війну лише у разі повернення всіх своїх територій та повної компенсації завданих збитків. Він також запропонував вести переговори з Путіним у публічному форматі, однак у Кремлі цю ініціативу відкинули.