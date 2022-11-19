"Погіршить ситуацію": Зеленський пояснив, чому Україна не бажає перемир'я з РФ (відео)
Український президент назвав 10 пунктів, які потрібно вирішити для остаточного припинення російської агресії.
Президент Володимир Зеленський представив Генеральній асамблеї ООН та саміту "Великої двадцятки" українську формулу миру. У своєму виступі на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі він пояснив, чому короткострокове перемир'я з Росією не зупинить агресію.
Володимир Зеленський запевняє, що завершення війни в Україні не гарантує миру. Росія прагне отримати короткострокову перерву, щоб відновити втрати та зібрати сили для нового вторгнення.
"Хтось назвав би це закінченням війни, але така пауза тільки посилить ситуацію", — наголосив президент України.
Глава держави нагадав, що раніше Росія пропонувала Україні пожертвувати своїм суверенітетом і поступитися частиною територій, проте Володимир Зеленський впевнений: такий "аморальний компроміс" призведе до нових жертв, а справжній та тривалий мир можна досягти лише шляхом повного знищення елементів російської агресії, які виділила Україна.
Українська формула миру складається із 10 пунктів:
- 1. Радіаційна та ядерна безпека;
- 2. Продовольча безпека;
- 3. Енергетична безпека;
- 4. Звільнення всіх полонених та депортованих;
- 5. Виконання Статуту ООН та відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку;
- 6. Виведення російських військ та припинення бойових дій;
- 7. Відновлення справедливості — суд для воєнних злочинців та компенсація збитків;
- 8. Протидія екоциду;
- 9. Гарантії безпеки для України, щоб запобігти ескалації конфлікту;
- 10. Фіксація закінчення війни
Володимир Зеленський звернув увагу, що Україна разом з іншими країнами вже вжила заходів для забезпечення продовольчої безпеки, але потрібно реалізувати й інші пункти програми, у кожному з яких зазначені варіанти розв'язань. Він запропонував учасникам форуму втілити формулу миру у життя, вирішивши ті чи інші проблеми.
Нещодавно Володимир Зеленський закликав закінчити війну в Україні на саміті G20, що відбувся 15 листопада на Балі. Він попросив міжнародних партнерів допомоги, щоб не дати Росії зібрати сили для нового наступу.
До цього в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський назвав умови миру з Росією. За його словами, Україна погодиться закінчити війну лише у разі повернення всіх своїх територій та повної компенсації завданих збитків.