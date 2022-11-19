Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика Російсько-українська війна

"Погіршить ситуацію": Зеленський пояснив, чому Україна не бажає перемир'я з РФ (відео)

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот | Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному безпековому форумі

Український президент назвав 10 пунктів, які потрібно вирішити для остаточного припинення російської агресії.

Related video

Президент Володимир Зеленський представив Генеральній асамблеї ООН та саміту "Великої двадцятки" українську формулу миру. У своєму виступі на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі він пояснив, чому короткострокове перемир'я з Росією не зупинить агресію.

Володимир Зеленський запевняє, що завершення війни в Україні не гарантує миру. Росія прагне отримати короткострокову перерву, щоб відновити втрати та зібрати сили для нового вторгнення.

"Хтось назвав би це закінченням війни, але така пауза тільки посилить ситуацію", — наголосив президент України.

Глава держави нагадав, що раніше Росія пропонувала Україні пожертвувати своїм суверенітетом і поступитися частиною територій, проте Володимир Зеленський впевнений: такий "аморальний компроміс" призведе до нових жертв, а справжній та тривалий мир можна досягти лише шляхом повного знищення елементів російської агресії, які виділила Україна.

Українська формула миру складається із 10 пунктів:

  • 1. Радіаційна та ядерна безпека;
  • 2. Продовольча безпека;
  • 3. Енергетична безпека;
  • 4. Звільнення всіх полонених та депортованих;
  • 5. Виконання Статуту ООН та відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку;
  • 6. Виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • 7. Відновлення справедливості — суд для воєнних злочинців та компенсація збитків;
  • 8. Протидія екоциду;
  • 9. Гарантії безпеки для України, щоб запобігти ескалації конфлікту;
  • 10. Фіксація закінчення війни

Володимир Зеленський звернув увагу, що Україна разом з іншими країнами вже вжила заходів для забезпечення продовольчої безпеки, але потрібно реалізувати й інші пункти програми, у кожному з яких зазначені варіанти розв'язань. Він запропонував учасникам форуму втілити формулу миру у життя, вирішивши ті чи інші проблеми.

Нещодавно Володимир Зеленський закликав закінчити війну в Україні на саміті G20, що відбувся 15 листопада на Балі. Він попросив міжнародних партнерів допомоги, щоб не дати Росії зібрати сили для нового наступу.

До цього в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський назвав умови миру з Росією. За його словами, Україна погодиться закінчити війну лише у разі повернення всіх своїх територій та повної компенсації завданих збитків.