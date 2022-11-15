"Зараз настав час рятувати життя": Зеленський закликав закінчити війну в Україні на саміті G20

За словами президента України, не можна дозволити РФ знову зібрати сили для нового настання. Київ не має наміру підписувати черговий мирний договір для заморожування конфлікту.

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Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 на Балі заявив, що слід припинити руйнівну війну, яку Росія веде в Україні. Про це пише AFP у Twitter.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна має і може бути зупинена", — сказав він під час свого виступу.

При цьому, як пише The Guardian, президент України заявив, що не можна дозволити Росії знову наростити сили для наступу. Так, не буде підписання чергового мирного договору, який би дозволив "заморозити" конфлікт.

"Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили", — сказав президент.

Торкнувшись бойових дій на Запорізькій АЕС України, Зеленський заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою. Він заявив, що РФ перетворила станцію на радіоактивну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті.

Крім того, як пише Times of India, президент Індонезії Джоко Відодо також висловився з приводу війни.

"Бути відповідальним означає створювати ситуації не з нульовою сумою, бути відповідальним тут також означає, що ми маємо припинити війну. Якщо війна не припиниться, світові буде важко рухатися вперед", — сказав він лідерам країн "Великої двадцятки" перед відкриттям саміту.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін все ще буде в центрі уваги під час саміту G20. Путін ризикує, відправляючи Лаврова на саміт. Так, глава російського МЗС, як очікується, поїде раніше, ніж захід закінчиться.

Ще нагадаємо, що Байден пригрозив КНДР відповіддю на випробування ядерних ракет. За словами американського президента, спроби вторгнення Китаю на Тайвань, найімовірніше, не буде.