"Сейчас настало время спасать жизни": Зеленский призвал закончить войну в Украине на саммите G20

По словам президента Украины, нельзя позволить РФ снова собрать силы для нового наступления. Киев не собирается подписывать очередной мирный договор для заморозки конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 на Бали заявил, что нужно прекратить разрушительную войну, которую Россия ведет в Украине. Об этом пишет AFP в Twitter.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", — сказал он во время своего выступления.

При этом, как пишет The Guardian, президент Украины заявил, что нельзя позволить России снова нарастить силы для наступления. Так, не будет подписания очередного мирного договора, который бы позволил "заморозить" конфликт.

"Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы", — сказал президент.

Коснувшись продолжающихся боевых действий на Запорожской АЭС Украины, Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой. Он заявил, что РФ превратила станцию в радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент.

Кроме того, как пишет Times of India, президент Индонезии Джоко Видодо также высказался по поводу войны.

"Быть ​​ответственным означает создавать ситуации не с нулевой суммой, быть ответственным здесь также означает, что мы должны прекратить войну. Если война не прекратится, миру будет трудно двигаться вперед", — сказал он лидерам стран "Большой двадцатки" перед открытием саммита.

Ранее Фокус сообщал, что Путин все еще будет в центре внимание во время саммита G20. Издание пишет, что Путин рискует, отправляя Лаврова на саммит. Так, глава российского МИД, как ожидается, уедет раньше, чем мероприятие закончится.

Еще напомним, что Байден пригрозил КНДР ответом на испытания ядерных ракет. По словам американского президента, попытки вторжения Китая на Тайвань, скорее всего, не будет.