Россия – нежеланный гость: Путин все еще будет в центре внимание во время саммита G20, — Bloomberg

Издание пишет, что Путин рискует, отправляя Лаврова на саммит. Так, глава российского МИД, как ожидается, уедет раньше, чем мероприятие закончится.

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Президент России Владимир Путин может отсутствовать на саммите G20, но все равно будет в центре внимания мировых лидеров, борющихся с последствиями войны РФ против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что Путин решил избежать потенциальной конфронтации с президентом США Джо Байденом и союзниками Вашингтона на саммите, который начнется 15 ноября на Бали, Индонезия. Предполагается, что Путину придется вступать в конфронтации со своими союзниками из-за серьезных неудач его армии в Украине.

"В равной степени любые встречи с лидерами Китая и Индии просто подчеркнули бы их вялую позицию в отношении войны, которую они хотят, чтобы она закончилась как можно скорее", — сказала директор консалтинговой компании Control Risks в Лондоне Оксана Антоненко.

В материале сказано, что, отправив вместо себя министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Путин рискует тем, что Россия запомнится как нежеланный гость на вечеринке. Ожидается, что Лавров, у которого не было публичных мероприятий на Бали в понедельник 14 ноября, покинет саммит на день раньше после встречи со своим китайским коллегой Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Он не Путин, но все понимают, что любые обсуждения, которые будут вестись с ним, будут переданы обратно в Кремль", — сказала Эмили Феррис, научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Также политический консультант Кремля Сергей Марков сказал, что Путин рискует попасть в "унизительные ситуации" на G-20, если он приедет. По его словам, пропустив встречу на Бали и саммиты АСЕАН и АТЭС в этом месяце, российский лидер решил остаться "полностью в стороне".

Ранее Фокус сообщал, что на руках Путина вновь заметили возможные следы лечения онкологии. По данным журналистов, кремлевские СМИ опубликовали кадры, на котором пытались скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков. На другой руке Путина таких следов не было вообще.

Еще напомним, что Путин разрешил иностранным наемникам служить в российской армии по призыву. Согласно указу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, имеющими иностранное гражданство или вид на жительство в РФ.