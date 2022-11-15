Росія – небажаний гість: Путін все ще буде в центрі уваги під час саміту G20, — Bloomberg

Путін ризикує, відправляючи Лаврова на саміт. Так, глава російського МЗС, як очікується, поїде раніше, ніж захід закінчиться.

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Президент Росії Володимир Путін може бути відсутнім на саміті G20, але все одно буде в центрі уваги світових лідерів, які борються з наслідками війни РФ проти України. Про це пише Bloomberg.

Путін вирішив уникнути потенційної конфронтації з президентом США Джо Байденом і союзниками Вашингтона на саміті, який розпочнеться 15 листопада на Балі, Індонезія. Передбачається, що Путіну доведеться вступати в конфронтацію зі своїми союзниками через серйозні невдачі його армії в Україні.

"В однаковій мірі будь-які зустрічі з лідерами Китаю та Індії просто підкреслили б їхню мляву позицію щодо війни, яку вони хочуть, щоб вона закінчилася якнайшвидше", — сказала директор консалтингової компанії Control Risks в Лондоні Оксана Антоненко.

У матеріалі сказано, що відправивши замість себе міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Путін ризикує тим, що Росія запам'ятається як небажаний гість на вечірці. Очікується, що Лавров, який не мав публічних заходів на Балі в понеділок 14 листопада, залишить саміт на день раніше після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"Він не Путін, але всі розуміють, що будь-які обговорення, які вестимуться з ним, будуть передані назад до Кремля", — сказала Емілі Ферріс, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

Також політичний консультант Кремля Сергій Марков сказав, що Путін ризикує потрапити до "принизливих ситуацій" на G-20, якщо він приїде. За його словами, пропустивши зустріч на Балі та саміти АСЕАН та АТЕС цього місяця, російський лідер вирішив залишитися "повністю осторонь".

Раніше Фокус повідомляв, що на руках Путіна знову помітили можливі сліди лікування онкології. За даними журналістів, кремлівські ЗМІ опублікували кадри, де намагалися приховати можливі сліди від крапельниці за допомогою накладання водяних знаків. На іншій руці Путіна таких слідів взагалі не було.

Ще нагадаємо, що Путін дозволив іноземним найманцям служити в російській армії на заклик. Згідно з указом, проходження військової служби на заклик здійснюється солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які мають іноземне громадянство або посвідку на проживання у РФ.