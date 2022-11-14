Путін дозволив іноземним найманцям служити в російській армії за призовом (документ)

Згідно з указом, проходження військової служби за призовом здійснюється солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які мають іноземне громадянство або посвідку на проживання в РФ.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про службу за призовом в армії РФ російських громадян, які мають іноземне громадянство або посвідку на проживання за кордоном. Фактично, цей указ дозволяє служити в лавах ЗС РФ іноземним найманцям. Документ було опубліковано на сайті правової інформації.

Указ вносить зміни до Положення про порядок проходження військової служби в Росії. У ньому зазначено, що тепер дозволено проходити військову службу в лавах ЗС РФ у мирний час "громадянам, які мають громадянство (підданство) іноземної держави, або посвідку на проживання, або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави, та іноземними громадянами" .

[ + – ] Текст указу Путіна

[ + – ] Текст указу Путіна

Згідно з указом, проходження військової служби за призовом здійснюється солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які мають іноземне громадянство або посвідку на проживання в РФ.

Раніше за призовом могли служити росіяни, які мали тільки громадянство Росії. Іноземці мали й досі мають можливість служити за контрактом у російській армії.

Водночас раніше російські сенатори внесли в Державну Думу поправки до законопроєкту, які передбачають позбавлення набутого громадянства Російської Федерації за здачу в полон, ухилення від служби й дезертирство.

За день до цього президент РФ Володимир Путін вніс свої поправки, які також передбачають позбавлення громадянства РФ за низку правопорушень. Серед них: дискредитація армії, заклики проти територіальної цілісності й загадковий пункт, який звучить як "дії, що становлять загрозу безпеці РФ".