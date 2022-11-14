Депутати РФ хочуть позбавити громадянства росіян, які здалися в полон в Україні
Забрати громадянство російські сенатори пропонують у тих, хто симулював хворобу, щоб ухилитися від служби, або дезертував.
Сенатори Ради федерації РФ внесли до Державної Думи поправки до законопроєкту, які передбачають позбавлення набутого громадянства Російської Федерації за здавання у полон, ухилення від служби та дезертирства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сенатор Андрій Клішас, який є одним з авторів поправок.
Поправки стосуються президентського законопроєкту, ухваленого Держдумою в першому читанні. Сенатори пропонують забирати громадянство РФ у тих росіян, хто отримав паспорт за процедурою прийому в громадянство та вчинив хоча б одне з правопорушень:
- добровільне здавання у полон;
- ухилення від військової служби шляхом симуляції хвороби;
- дезертирство;
- невиконання наказу;
- опір начальнику.
За день до цього президент РФ Володимир Путін вніс свої поправки, що передбачають позбавлення набутого громадянства Росії за:
- наругу над прапором і гербом Росії;
- організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни;
- посягання на життя державного діяча та публічний заклик до екстремізму;
- хуліганство, вандалізм, катування, а також отримання і давання хабара;
- викрадення людини, здирство, розбій, грабіж, незаконне придбання зброї;
- дискредитацію армії;
- заклики проти територіальної цілісності;
- участь у небажаній неурядовій організації;
- дії, що створюють загрозу безпеці РФ.
Нагадаємо, станом на 20 жовтня майже 3 тисяч росіян звернулися до української влади для добровільного здавання у полон.
Також Фокус писав, що в Молдові вирішили позбавляти громадянства тих, хто поїде воювати на боці Росії проти України.