Депутати РФ хочуть позбавити громадянства росіян, які здалися в полон в Україні

Забрати громадянство російські сенатори пропонують у тих, хто симулював хворобу, щоб ухилитися від служби, або дезертував.

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Сенатори Ради федерації РФ внесли до Державної Думи поправки до законопроєкту, які передбачають позбавлення набутого громадянства Російської Федерації за здавання у полон, ухилення від служби та дезертирства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сенатор Андрій Клішас, який є одним з авторів поправок.

Поправки стосуються президентського законопроєкту, ухваленого Держдумою в першому читанні. Сенатори пропонують забирати громадянство РФ у тих росіян, хто отримав паспорт за процедурою прийому в громадянство та вчинив хоча б одне з правопорушень:

добровільне здавання у полон;

ухилення від військової служби шляхом симуляції хвороби;

дезертирство;

невиконання наказу;

опір начальнику.

За день до цього президент РФ Володимир Путін вніс свої поправки, що передбачають позбавлення набутого громадянства Росії за:

наругу над прапором і гербом Росії;

організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни;

посягання на життя державного діяча та публічний заклик до екстремізму;

хуліганство, вандалізм, катування, а також отримання і давання хабара;

викрадення людини, здирство, розбій, грабіж, незаконне придбання зброї;

дискредитацію армії;

заклики проти територіальної цілісності;

участь у небажаній неурядовій організації;

дії, що створюють загрозу безпеці РФ.

Нагадаємо, станом на 20 жовтня майже 3 тисяч росіян звернулися до української влади для добровільного здавання у полон.

Також Фокус писав, що в Молдові вирішили позбавляти громадянства тих, хто поїде воювати на боці Росії проти України.