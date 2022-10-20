Понад 3 тисячі солдатів РФ звернулися до проєкту "Хочу жити" для здачі в полон (відео)

На гарячу лінію проєкту дзвонять сім'ї як чинних військовослужбовців РФ, так і тих чоловіків, яким незабаром має прийти повістка.

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Російські військові активно здаються у полон в Україні. Число тих, хто звернувся на гарячі лінії проєкту "Хочу жити", вже перевищило 3 тисячі солдатів Збройних сил РФ. Про це під час брифінгу у четвер, 20 жовтня, повідомив речник проєкту Віталій Матвієнко.

"З моменту старту проєкту вже понад 3000 звернень від російських військових", — сказав Матвієнко, додавши, що не називає точну цифру росіян, які здалися в полон, з метою безпеки.

Також представник проєкту "Хочу жити" повідомив, що ця ініціатива повністю себе виправдала, оскільки вона показує результат, і російські військові активно здаються в полон в Україні. Крім цього відомо, що інформація про проєкт широко поширюється посередині самої держави-агресора.

"До нас на телефони гарячої лінії звертаються як сім'ї військовослужбовців РФ, так і родичі тих, кого ще не мобілізували. Кажуть: "З дня на день прийде повістка, ми не знаємо що робити, ми хочемо вижити, ми заручники ситуації". Були випадки, що чоловіки плакали. Також дзвонять вже чинні військовослужбовці, які на території України перебувають. Також є дзвінки з тимчасово-окупованих територій — Донецької, Луганської областей та Криму", — сказав Матвієнко.

Нагадаємо, станом на 4 жовтня кількість росіян, що звернулися на гарячу лінію, склала приблизно 2 тисячі осіб. Проєкт "Хочу жити" запустили у вересні.

Також ми писали, що нещодавно в Україну повернулися з російського полону 108 військовослужбовців.