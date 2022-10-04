Дві тисячі військових РФ хочуть здатися в полон ЗСУ, – українська розвідка (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, росіяни масово звертаються на гарячу лінію проєкту "Хочу жити". Багато дзвінків надійшло з окупованого Криму.

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За останні кілька тижнів понад дві тисячі військовослужбовців РФ зателефонували на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" з питанням про те, як здатися в полон ЗСУ. Про це в ефірі телеканалу "Freedom" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Зараз Україна готується до збільшення військовополонених, які добровільно здаються в полон", — розповів представник ГУР.

Він наголосив, що кількість звернень від громадян РФ суттєво збільшилася після успішного контрнаступу Збройних сил України на харківському напрямі. Спалах дзвінків також зафіксували після того, як у країні-агресорі оголосили часткову мобілізацію.

"Після цього почали дзвонити не тільки солдати [РФ], які вже перебувають на території України, а й ті, яких тільки-но мобілізували, і вони ще знаходяться на території Росії", — розповів співрозмовник телеканалу.

Юсов зазначив, що особливо багато звернень надійшло із захопленого Криму, де українці багато років змушені жити під російською окупацією. Тепер їх хочуть змусити проти своєї країни.

Умови для військовополонених РФ

Юсов перерахував основні правила у процесі здавання у полон:

військовий повинен підняти білий прапор, який символізує його наміри;

він зобов'язаний відкинути убік зброю;

солдат повинен розвести або підняти руки, демонструючи, що не тримає зброю.

"Це простий набір жестів і символів, що показує відсутність агресивних намірів", — уточнив представник ГУР.

Юсов не став називати кількість російських військових, які вже перебувають в українському полоні. Він пояснив, що наразі триває складний переговорний процес щодо обміну військовополоненими, тому така інформація є стратегічно важливою і не може розкриватися.

При цьому він наголосив, що Україна не має жодних проблем із розміщенням російських військовополонених. За його словами, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй мають доступ до громадян РФ, які перебувають у полоні на території України.

"Російський солдат, який захоче здатися в полон, може бути спокійним. У нас знайдеться, де його поселити, чим його нагодувати, у що одягнути. Ми цивілізована країна, і це сьогодні бачить увесь світ", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що з українського оточення в Лимані вдалося вийти лише малій частині російських військових. Більшість російських загарбників було розбито в бою або потрапило в полон до ЗСУ.

Раніше морський піхотинець Михайло Діанов розповів про поводження росіян з українськими військовополоненими під час обміну. Він із побратимами до останнього не знав, що планується обмін полоненими між Україною та Росією.