Две тысячи военных РФ хотят сдаться в плен ВСУ, – украинская разведка (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне массово обращаются на горячую линию проекта "Хочу жить". Много звонков поступило из оккупированного Крыма.

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За последние несколько недель более двух тысяч военнослужащих РФ позвонили на горячую линию проекта "Хочу жить" с вопросом о том, как сдаться в плен ВСУ. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Сейчас Украина готовится к увеличению военнопленных, которые добровольно сдаются в плен", –– рассказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что количество обращений от граждан РФ существенно увеличилось после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Всплеск звонков также зафиксировали после того, как в стране-агрессоре объявили частичную мобилизацию.

"После этого начали звонить не только солдаты [РФ], уже находящиеся на территории Украины, но и те, которых только-только мобилизовали, и они еще находятся на территории России", –– рассказал собеседник телеканала.

Юсов отметил, что особо много обращений поступило из захваченного Крыма, где украинцы много лет вынуждены жить под российской оккупацией. Теперь же их хотят заставить против своей страны.

Условия для военнопленных РФ

Юсов перечислил основные правила при сдаче в плен:

военный должен поднять белый флаг, символизирующий его намерения;

он обязан отбросить в сторону имеющееся у него оружие;

солдат должен развести или поднять вверх руки, демонстрируя, что не держит оружие.

"Это простой набор жестов и символов, показывающий отсутствие агрессивных намерений", –– уточнил представитель ГУР.

Юсов не стал называть количество российских военных, уже находящихся в украинском плену. Он объяснил, что в настоящее время идет сложный переговорный процесс об обмене военнопленными, так что такая информация является стратегически важной и не может раскрываться.

При этом он подчеркнул, что у Украины нет никаких проблем с размещением российских военнопленных. По его словам, у представителей Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций есть доступ к гражданам РФ, находящихся в плену на территории Украины.

"Русский солдат, который захочет сдаться в плен, может быть спокоен. У нас найдется, где его поселить, чем его накормить, во что одеть. Мы цивилизованная страна, и это сегодня видит весь мир", –– резюмировал Юсов.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что из украинского окружения в Лимане удалось выйти лишь малой части российских военных. Большая часть российских захватчиков были разбиты в бою или попали в плен к ВСУ.

Ранее морской пехотинец Михаил Дианов рассказал об обращении россиян с украинским военнопленными во время обмена. Он с побратимами до последнего не знал, что планируется обмен пленными между Украиной и Россией.