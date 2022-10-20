Более 3 тысяч солдат РФ обратились в проект "Хочу жить" для сдачи в плен (видео)

На горячую линию проекта звонят семьи как действующих военнослужащих РФ, так и тех мужчин, которым вскоре должна прийти повестка.

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Российские военные активно сдаются в плен в Украине. Число обратившихся на горячие линии проекта "Хочу жить" уже превысило 3 тысячи солдат Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе брифинга в четверг, 20 октября, сообщил спикер проекта Виталий Матвиенко.

"С момента старта проекта уже более 3000 обращений от российских военных", — сказал Матвиенко, добавив, что не называет точную цифру сдавшихся в плен россиян в целях безопасности.

Также представитель проекта "Хочу жить" сообщил, что эта инициатива полностью себя оправдала, так как он показывает результат и российские военные активно сдаются в плен в Украине. Помимо этого известно, что информация о проекте широко распространяется по внутри самого государства-агрессора.

"К нам на телефоны горячей линии обращаются как семьи военнослужащих РФ, так и родственники тех, кого еще не мобилизовали. Говорят: "Со дня на день придет повестка, мы не знаем что делать, мы хотим выжить, мы заложники ситуации". Были случаи, что мужчины плакали. Также звонят уже действующие военнослужащие, которые на территории Украины находятся. Также есть звонки со временно-оккупированных территорий — Донецкой, Луганской областей и Крыма", — сказал Матвиенко.

Напомним, по состоянию на 4 октября число обратившихся на горячую линию россиян составило приблизительно 2 тысячи человек. Проект "Хочу жить" был запущен в сентябре.

Также мы писали, что недавно в Украину вернулись из российского плена 108 военнослужащих женщин.