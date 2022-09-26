У Молдові позбавлятимуть громадянства тих, хто поїде воювати проти України

За словами президентки Маї Санду, це стосується насамперед людей з подвійним — російським і молдавським — громадянством. МЗС країни проведе переговори з РФ, щоб уберегти своїх співвітчизників у країні-агресорі від мобілізації.

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що в країні позбавлятимуть громадянства тих, хто поїде воювати на боці Росії проти України. Про це вона повідомила після засідання Вищої ради безпеки країни, повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Вона наголосила, що існує ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах країни, а саме у невизнаному Придністров'ї.

"Ми уважніше стежимо за ситуацією в Придністровському регіоні. Ми обурені залученням громадян із цієї зони до мобілізації, оголошеної Росією", — зазначила політикиня.

Водночас Санду зазначила, що поки що фактів мобілізації в регіоні не зафіксовано, але влада країни вирішила діяти на випередження.

Вона наголосила, що анулювання громадянства торкнеться насамперед тих людей, які мають як молдавські, так і російські паспорти. Однак жорсткі заходи вживатимуться і щодо тих, хто має лише громадянство Молдови.

Зокрема, президентка звернулася до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова з проханням провести переговори з російською стороною. Це має унеможливити мобілізацію громадян Молдови з-поміж тих, хто живе в РФ.

При цьому керівництво країни готове допомогти молдаванам, які живуть у Росії, якщо ті захочуть повернутися додому.

"Посольство вже працює в посиленому режимі, щоб відповідати на кількість запитів, що зростає", — підкреслила Санду.

Нагадаємо, у Молдові, розпочалися спільні навчання із США та Румунією. Мета маневрів — навчання молдавських підрозділів і підвищення оперативної сумісності з країнами-партнерами.

Раніше ми писали про те, що Москва для початку війни в Молдові може використати той самий привід, що й в Україні. Прессекретар міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко попередив, що Кремль не пошкодує зусиль для "захисту російськомовного населення Молдови".